Bétonner notre culture

Inquiets pour la visibilité de notre culture et le sort de notre langue, on en vient à oublier de s’intéresser aux lieux qui les accueillent et les incarnent. Peu d’entre nous savent que l’incendie de l’ensemble patrimonial du monastère du Bon-Pasteur a durement affecté les activités d’Héritage Montréal, au point de forcer une campagne de financement majeure. Pis, à peine quelques articles auront marqué le déblocage du projet de rénovation et d’agrandissement du Musée d’art contemporain (MAC). Deux ans pourtant que l’institution est réfugiéedans un dé à coudre de fortune posé au creux de Place Ville Marie.

Il faut dire que la dernière version du projet, rendue possible par une aide publique bonifiée de Québec et d’Ottawa, qui acquittent 90 % de la facture, n’efface en rien la gabegie dans laquelle a sombré le MAC. Presque dix ans que la première annonce est tombée. Coût anticipé en 2014 : 44 millions. En 2018, on en était à 51 millions, en 2022, à 85 millions. Cette fois, le compteur s’est arrêté à un peu plus de 116 millions.

Certes, les espaces d’exposition doubleront en superficie, ceux consacrés à l’éducation seront bonifiés. On promet des espaces plus lumineux et de la transparence. Ce ne sera pas un luxe pour ce musée déparé par son mur aveugle et ses lignes ingrates. Mais le réaménagement le forcera à trouver à loger ailleurs l’entreposage de sa collection permanente. Ça, c’est si l’appel d’offres passe le test du réel, alors que la spirale inflationniste guette.

Quand bien même le MAC 2.0 rouvrirait enfin en 2027, comme le veulent les scénarios les plus optimistes, cet hypothétique succès afficherait tout de même les contours d’un échec. Parcouru main dans la main avec une Société québécoise des infrastructures qu’on aimerait plus structurante, ce chemin de croix n’est pas acceptable. À cause du gonflement évitable des deniers publics, mais aussi pour les artistes et plus largement pour tous les Québécois privés de cette précieuse vitrine dans l’intervalle.

Le MAC n’est pas seul à piétiner tandis que ses budgets s’envolent. Les coûts des travaux du théâtre du Nouveau Monde sont passés de 20 à 31,5 millions. Le Musée McCord Stewart est de retour à sa table à dessin tandis que la reconstruction du théâtre de la Vieille Forge de Petite-Vallée est paralysée. L’ancienne bibliothèque Saint-Sulpice a trouvé en la Maison de la chanson un projet porteur, mais non sans passer au travers d’une douloureuse saga dont on se serait passé.

Optimiste, le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, fait valoir que son ministère a trouvé des solutions pour chacun des projets en danger qui lui ont été soumis depuis son arrivée à sa tête. Mais ces arrangements à la pièce ne seront pas sans conséquence sur le portefeuille culturel, déjà outrageusement négligeable. Chaque fois que le ministère trouve le moyen d’étirer encore un peu l’élastique, sa marge de manoeuvre rétrécit. Et c’est le reste du milieu culturel qui écope.

L’équation compte au surplus des installations dont les appétits vont s’accélérant selon les Plans annuels de gestion des investissements publics en infrastructures 2023-2024. En un an, le déficit de maintien d’actifs des infrastructures en culture est passé de 108,4 millions à 261,7 millions. Au 31 décembre dernier, 54 % des immeubles et 49 % des équipements spécialisés sous la garde du ministère étaient jugés en mauvais ou en très mauvais état. Sans compter les Espaces bleus, ambitieux legs caquiste plombé par des retards, des dépassements de coûts et une opacité grandissante.

Tout cela ne laisse que des miettes pour les institutions culturelles qui ne sont pas directement dans le giron de l’État, mais dont les projets dépendent tout de même en large partie des deniers publics. Le Québec accuse un retard important en matière de mécénat. À 10 % d’investissements privés, comme c’est le cas pour le MAC, on vit au-dessus de nos moyens. Le don privé — autant des mégafortunes que des entreprises et des simples citoyens — peut et doit impérativement prendre une meilleure place.

À La Presse, qui s’est récemment penchée sur nos infrastructures culturelles, le professeur expert André Courchesne rappelait un principe qu’on perd trop souvent de vue au Québec : il ne sert à rien de construire ou d’agrandir un édifice qui va finir par entraîner la faillite de l’organisme à qui on vient en aide. Il faut espérer que cette dose de réalisme ne soit pas soluble dans l’optimisme du ministre. Car le public ne pourra pas tout absorber. Il y a déjà des arbitrages douloureux à faire, et il y en aura encore plein d’autres.

Les institutions culturelles ont quant à elles le devoir de revoir leurs réflexes en matière de financement. Il ne s’agit pas de rêver moins ou de rêver plus petit, mais de s’ouvrir à d’autres modèles. Les villes peuvent aussi se montrer plus inventives dans leur manière de soutenir les institutions qui font battre leur coeur. Il est grand temps, enfin, que les Québécois, les communautés locales et les entreprises se lèvent en masse pour pousser à la roue. Appuyer nos musées, nos théâtres et d’autres lieux phares, c’est aussi une façon d’affirmer haut et fort notre spécificité culturelle.