Mort de Nahel M., la France et son bourbier

L’« ordre républicain » en train d’être rétabli, dixit la première ministre Élisabeth Borne, l’attaque à la voiture-bélier contre le domicile du maire de L’Haÿ-les-Roses, en banlieue parisienne, aura été comme le point d’orgue des émeutes qui secouent la France depuis la mort de Nahel M., tué par un policier à Nanterre il y a une semaine après « refus d’obtempérer ». Une semaine de troubles aux impacts délétères, puisqu’ils n’ont dans l’immédiat fait qu’amplifier la peur et l’insécurité ambiantes, ce qui ne mène à rien d’utilement transformateur. L’attaque contre le domicile du maire était contre-productive en ce qu’elle nuit à la cause, puisqu’il y a évidemment un réel sens politique à tirer de la révolte déclenchée par la mort du jeune homme de 17 ans. Le geste était tout simplement bête parce qu’en toute objectivité, il était une invitation à plus de répression d’État encore, et se trouvait à la justifier, tout en permettant aux diverses droites d’en faire à divers degrés leurs choux gras xénophobes.

Que la rue comme défouloir explose un peu partout en France et que la « jeunesse des banlieues » issue de l’immigration pète les plombs dans pareille rage contre les institutions et la police sont le signe d’un malaise social profond et irrésolu, d’un sentiment viscéral d’exclusion et d’enfermement social et spatial, d’une crise de la représentation politique qui ne s’arrange pas. C’est aussi une révolte qui participe des crises antérieures des Gilets jaunes et de la réforme des retraites. Autant de réalités aux ramifications complexes que les gouvernements — pendant que les inégalités se creusent et creusent le ressentiment, aiguisé par les réseaux sociaux — balayent sous le tapis en mobilisant des corps policiers qui ressemblent de plus en plus à des armées lancées, face aux manifestants, dans des opérations antiguérillas. 

« Chaque “bavure” policière, chaque révolte des banlieues est singulière, mais c’est la répétition des événements qui devrait nous interroger », fait valoir en entrevue au Monde le sociologue François Dubet. En effet. Des émeutes de la banlieue lyonnaise, dans les années 1980, à aujourd’hui, en passant par celles de 2005, gravées dans toutes les mémoires, la capacité des politiques de gauche comme de droite à appliquer des solutions durables fait défaut.

Ce qui est frappant, c’est que, parmi les milliers de personnes arrêtées, la moyenne d’âge était de 17 ans, avec parfois des adolescents de 12-13 ans. Ce qui ne l’est pas moins, c’est que le gouvernement recourt à des unités d’élite de la police et de la gendarmerie. Des unités notamment équipées de blindés « Sherpa » utilisés dans les missions militaires au Sahel. Les autorités ne sont plus dans le maintien de l’ordre, ils sont dans la démonstration de force pure et simple. Que des groupes d’émeutiers soient, de leur côté, très bien armés est avéré. N’empêche qu’on n’est pas ici dans une logique d’apaisement, mais d’affrontement frontal qui renvoie à la militarisation des corps policiers, comme c’est le cas aux États-Unis.

Au-delà de la réplique sécuritaire, de quel « ordre républicain » Mme Borne parle-t-elle exactement ? Après tout, les principales victimes des émeutes sont les habitants de ces banlieues. À saccager des écoles et des bibliothèques, les émeutiers exposent en fait l’échec le plus catastrophique qui soit : celui du système d’éducation — d’une école qui n’améliore pas le sort des gens. Quelles solutions apporter donc aux injustices et à la patente discrimination qui persistent, malgré tout l’argent investi, en matière de réussite scolaire, d’accès à l’emploi et au logement ? Comment réparer les relations fortement dégradées avec une police jugée, non sans raison, raciste ?

Les maires, en cette affaire, sont en première ligne. Et ce sont eux qui écopent. Statistique parlante : augmentation de 32 % en 2022 des agressions verbales et physiques contre les élus municipaux, selon un rapport du ministère de l’Intérieur publié il y a quelques mois. Un vent d’incivilité qui pollue, d’ailleurs, un peu partout les rapports sociaux et politiques, y compris au Québec.

Le président Emmanuel Macron, dont le second mandat continue de mal se passer, allait rencontrer mardi les 220 maires dont les communes ont vécu des violences et des pillages. Ils en ont gros sur le coeur, appellent à une réflexion et à des actions sur le long terme de reconstruction du tissu urbain et social — « pour sortir de ce cycle de violence », dit le maire (communiste) de Nanterre, Patrick Jarry. Vendredi dernier, des représentants des quartiers sensibles et des élus locaux ont rencontré Mme Borne à Paris, pour en ressortir grandement déçus par l’absence de vision gouvernementale. Puisse la réunion avec M. Macron être plus féconde.