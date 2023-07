Que l’été les rappelle à l’ordre

Si le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, commence à être exaspéré d’entendre son rival conservateur, Pierre Poilievre, marteler obstinément que tout est « brisé », il devrait peut-être cesser de lui donner raison en ce qui a trait au bon fonctionnement de son gouvernement. Les ratés des libéraux à répétition sont autant de munitions pour l’opposition. Et les excuses visant à justifier ces crises successives des derniers mois sont dignes de celles d’un élève n’ayant pas fini son devoir. Des courriels non lus par un ministre ou des messages non transmis par son entourage. Le genre d’alibi qui serait irrecevable dans une salle de classe et qui l’est encore plus de la part d’un gouvernement d’un pays du G7.

Le printemps n’a pas été de tout repos pour le gouvernement Trudeau. À entendre les libéraux, plusieurs des scandales auraient pu être évités, n’eût été l’inertie d’un trio de ministres, voire du bureau du premier ministre.

Le transfert du meurtrier et violeur en série Paul Bernardo, d’une prison à sécurité maximale vers un établissement à sécurité moyenne, dans les Laurentides, a suscité un émoi généralisé. Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, s’est lui-même dit « choqué ». Or, son équipe avait été avisée trois mois plus tôt. Tout comme celle de Justin Trudeau. Dans les deux cas, l’information n’aurait pas été transmise en amont aux patrons, dit-on.

Idem au bureau de Bill Blair, à l’époque où c’était lui le ministre de la Sécurité publique. Le Service canadien du renseignement de sécurité a tenté de l’avertir dès l’été 2021 que le régime chinois ciblait le député conservateur Michael Chong, mais la note expédiée à son cabinet n’a jamais été consultée. Celle transmise au bureau du premier ministre est restée lettre morte, car ne nécessitant pas « d’action » aux yeux du conseiller à la sécurité nationale d’alors, David Morrison, qui était débordé à gérer l’évacuation de l’Afghanistan retombé sous le joug des talibans.

C’est d’ailleurs de cette crise que s’est servi le ministre du Développement international, Harjit Sajjan, pour justifier le fait qu’il n’ait pas vu passer de nombreux courriels l’avisant qu’une sénatrice, Marilou McPhedran, envoyait à Kaboul et aux Afghans cherchant à fuir des centaines de formulaires de visas non authentiques et non autorisés. M. Sajjan n’a pas lu ces courriels. Et ne les avait toujours pas consultés deux ans plus tard, lorsqu’il est venu expliquer toute cette affaire en comité parlementaire.

Il est difficile de ne pas partager le constat des partis d’opposition, qui dénoncent l’incompétence. Même à l’interne, l’ignorance plaidée par tout un chacun peine à convaincre.

La fin de session parlementaire n’aura pas été exempte de bourdes à Québec non plus. Le problème y a toutefois été inverse, où, plutôt que de pécher par l’inaction, deux ministres et le premier ministre, François Legault, en ont au contraire trop dit.

Le moment n’aurait pu être plus mal choisi. À trois semaines du 1er juillet, et dans la foulée du dépôt de son projet de loi mal passé, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, invitait les locataires mécontents du taux d’augmentation des prix des loyers à contourner le problème en devenant eux-mêmes propriétaires. C’était ignorer la réalité des locataires (dont 25 % dépensent plus de 30 % de leurs revenus pour se loger, et 9 % plus de 50 % de leurs gains) de même que celle de l’accès à la propriété, devenu impossible pour plusieurs (les Québécois étant les moins nombreux au Canada à être propriétaires). Le premier ministre Legault en a rajouté, en prétendant — à tort — qu’aucun Québécois ne s’est retrouvé à la rue depuis qu’il dirige le gouvernement (600 ménages se sont en fait retrouvés sans bail, il y a un an).

Puis, il y a eu cette bévue de Bernard Drainville en entrevue au Devoir, lorsque le ministre de l’Éducation a refusé de comparer la hausse salariale que venaient de s’octroyer les députés à celle réclamée par les enseignants.

Mme Duranceau, nouvelle élue et ministre, manque peut-être d’expérience. M. Drainville est qualifié d’émotif. Or, dans les deux cas, c’est plutôt mépris et condescendance qui leur ont été reprochés. François Legault a habitué les Québécois à ses maladresses. Celles-ci passent toutefois moins bien venant de ses ministres.

À Québec, ces gaucheries ont laissé transparaître une déconnexion du terrain. Du côté d’Ottawa, les bévues sont beaucoup plus lourdes de conséquences. Elles témoignent d’une machine gouvernementale libérale qui semble avoir du sable dans l’engrenage, à la veille de ses huit ans au pouvoir.

Le remaniement ministériel attendu cet été sera le bienvenu. Un simple brassage de cartes au sommet risque toutefois de ne pas être suffisant pour remettre de l’ordre au sein du gouvernement. Justin Trudeau devra s’assurer que ses ministres prennent leurs responsabilités et corrigent les lacunes prétextées ce printemps. Ou les remplacer par d’autres, qui n’enchaîneront pas les mêmes manquements.