Replacer l’humanité au centre de l’IA

Tous les week-ends de l’été, l’équipe éditoriale du Devoir vous propose une réflexion sur les enjeux de société qui façonneront notre monde ces prochaines années. Des défis individuels et collectifs nous interpelleront sans cesse sur ces questions, que nous aborderons selon l’angle des solutions dans la mesure du possible. Aujourd’hui : l’intelligence artificielle (IA).

En conclusion d’Homo Deus, Yuval Noah Harari posait une question fondamentale. Qu’arrivera-t-il à la société, à la politique et à la vie courante lorsque des algorithmes intelligents, mais dépourvus de conscience, nous connaîtront mieux que nous-mêmes ?

Dès 2015, le philosophe et historien prédisait une partie des chamboulements que nous vivons. L’algorithme libéré produit un déluge de données avec lesquelles le cerveau organique ne peut plus composer, au point de menacer d’obsolescence l’humain et les institutions qu’il a engendrées. Même mythomanes, bourrés de préjugés et intoxiqués par la désinformation, ces robots dotés de la faculté d’apprentissage continu font jaillir le sentiment que l’humanité est dépassée. L’IA est à ranger dans la catégorie des changements révolutionnaires de paradigmes, à côté de l’agriculture, de l’imprimerie, de la vapeur ou du microprocesseur. Et nous ne sommes pas encore prêts.

Les réactions paniquées des sommités de l’IA qui appellent à un moratoire sur le déploiement des systèmes témoignent de cette crise de modernité. Les changements surviennent trop rapidement pour nos capacités d’adaptation. Dans Libération, le psychologue Frédéric Tordo avance l’hypothèse que l’IA « s’incarne pour la première fois dans le langage, qui est le propre de l’homme et dont elle semble nous déposséder », de là cette « angoisse du remplacement » plutôt mal fondée. Toujours dans Libération, le mathématicien Cédric Villani dédramatise l’usage de l’IA, déjà répandu dans une foule d’applications et de systèmes (navigation GPS, autocorrection, logiciels de travail, etc.). Partisan d’une « troisième voie », au même titre que l’un des pères fondateurs de l’IA, Yann Le Cun, il en appelle à « prendre le sujet à bras-le-corps », une avenue riche en possibilités.

Au préalable, les nations démocratiques devront définir, à l’échelle intérieure et internationale, les facteurs de risque et la feuille de route qui permettront que les outils d’IA soient déployés dans le respect de leurs valeurs et principes, et qu’ils soient soumis à un mécanisme de validation faisant l’équilibre entre la protection de la dignité humaine et l’innovation.

À en juger par le bilan de l’ère des plateformes, qui arrive à son zénith, il s’agira d’un immense défi. Dans l’économie de l’attention, nous sommes devenus des cobayes plus ou moins consentants des stratégies commerciales des géants du numérique ayant pour conséquence une érosion de la vie privée et la transformation de nos données personnelles en nouvel or noir, quitte à tolérer au passage la division, les vidéos de chats et la désinformation. Pourvu que nous restions scotchés, dociles, à nos écrans tactiles. Nous ne pourrons attendre ni espérer que l’éthique libertarienne servant de boussole intérieure aux géants du numérique génère, par un de ces miracles inattendus, des pratiques démocratiques dans l’usage de l’IA.

Les nations démocratiques sont particulièrement à risque quant au déploiement de l’IA, qui a le potentiel de saper le fondement d’institutions établies et des droits et libertés fondamentaux si les algorithmes sont activés par des esprits mal intentionnés ou cupides. Parmi les risques posés par l’IA, citons entre autres l’automatisation du cyberespionnage, le déploiement de l’arsenal de guerre numérique, la désinformation, la perversion du système électoral, la banalisation des discours haineux et discriminatoires visant de prime à bord les femmes et les personnes issues de la diversité.

La question de la discrimination, soutenue par un empire malfaisant de désinformation, est particulièrement urgente, car elle sape les fondements mêmes de l’égalité, de la diversité et de la dignité humaine, tous des sujets de préoccupation du projet de loi C-27 au Canada. Pour l’heure, l’Union européenne a développé le cadre législatif le plus complet, avec l’ambition d’inspirer les normes internationales. La loi votée par les députés européens, censée entrer en vigueur en 2026, interdira notamment le recours aux systèmes de reconnaissance faciale dans les lieux publics par les forces de l’ordre, des systèmes de reconnaissance des émotions et des systèmes de profilage des comportements (notation sociale). Les fournisseurs seront contraints de révéler les données protégées par des droits d’auteur qui ont été utilisées dans le développement des algorithmes (textes, images, extraits sonores, photos, etc.). Il y aura aussi une obligation d’informer les utilisateurs s’ils sont en relation avec une machine et de divulguer la création d’images artificielles au moyen de l’IA. Enfin, il devra y avoir, en permanence, un contrôle humain sur la machine et une transparence accrue sur le fonctionnement des algorithmes dans les systèmes jugés « à haut risque ».

Voilà de saines bases démocratiques pour encadrer l’IA. Nous sommes les seuls capables de nous assurer qu’elle restera au service des valeurs qui sont le propre de l’expérience humaine dans ce qu’elle a de plus précieux : l’entraide, l’équité, la justice sociale et l’émancipation, plutôt que le contrôle, le mensonge et l’obscurantisme technologique.