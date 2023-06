Loin de la coupe aux lèvres

La ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, et le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, ont déposé le plan de mise en oeuvre de la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire, tandis que le ministre de l’Agriculture, André Lamontagne, a lancé une vaste consultation en vue de revoir en profondeur la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles.

Ces deux annonces coup sur coup sont liées : le développement des villes empiète bien souvent sur les terres agricoles que rognent les plans d’aménagement des municipalités.

L’an dernier, le gouvernement Legault dévoilait la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du territoire. Les grandes orientations font présentement l’objet de consultations, mais le plan de mise en oeuvre énumère déjà six objectifs, dont l’aménagement de milieux de vie complets, la préservation des milieux naturels, une meilleure protection des terres agricoles et un relèvement de la qualité architecturale.

À cet égard, compte tenu de la piètre qualité et souvent de la laideur des bâtiments que les entrepreneurs construisent avec l’appui de municipalités peu regardantes, c’est le cas de le dire, la côte à remonter est abrupte. Grâce à la création d’un Bureau de la valorisation de l’architecture, le gouvernement caquiste entend élever la qualité architecturale au Québec par le truchement de la réglementation afin de mettre en place des « conditions propices au développement d’une architecture innovante et créative, qui mise sur le savoir-faire et les talents », peut-on lire dans le communiqué diffusé cette semaine par le cabinet de la ministre Laforest. Il s’agit de développer « une véritable culture de l’architecture au Québec », selon le ministre Lacombe, une culture manifestement absente à l’heure actuelle. Tous les goûts sont dans la nature, dit-on, y compris le mauvais goût répandu par l’indifférence et l’ignorance des entrepreneurs qui s’improvisent architectes ou qui font vivre des architectes complaisants et par celles de leurs alliés, les administrations municipales. Il existe des exceptions, mais elles confirment la règle. Rien qu’à voir, on voit bien, comme on dit.

D’une manière générale, la politique préconise de consolider le développement urbain en tirant parti des infrastructures existantes au lieu d’en construire de nouvelles. Le plan prévoit la mise en place d’un système de monitorage de l’aménagement du territoire sur les plans national, régional et métropolitain. C’est un pas dans la bonne direction : un tel suivi permettra, à terme, de faire des avancées.

Quant au ministre Lamontagne, il fera confiance à « l’intelligence collective » des Québécois pour revoir la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles au terme d’une consultation d’envergure alimentée par des données factuelles. Sa démarche contraste avec celle du ministre de l’Économie, de l’Innovation et de l’Énergie, Pierre Fitzgibbon, qui se dispensera de tenir pareille consultation avant de déposer, tout ficelé, son projet de loi sur la transition énergétique à l’automne, un sujet pourtant complexe qui implique l’ensemble de la société. Question de style, dira-t-on.

La consultation débutera cet été pour se terminer à la fin de l’automne 2023. Elle portera sur trois grandes thématiques couvertes par autant de fascicules. Le premier, publié la semaine dernière, représente un état de situation du territoire agricole. Les deux autres seront publiés plus tard : l’un s’intéressera aux activités agricoles, notamment à ses défis environnementaux, et à la vitalité des communautés rurales. L’autre, à la propriété des terres agricoles, à leur disponibilité et à la spéculation dont elles sont la proie.

Le premier fascicule nous apprend que la zone agricole ne compte que pour 4,7 % de la superficie du Québec et que seulement 2 % est cultivée ou en pâturage. Qui plus est, seulement 30 % des sols présentent un fort potentiel pour tous les types de culture. Statistiques éloquentes : la superficie des terres en culture ne représente que 0,24 ha par habitant au Québec, contre 1,52 ha pour l’ensemble du Canada, 1,22 ha pour les États-Unis et 0,42 pour la France.

La disponibilité des terres pour la relève agricole, la financiarisation de leurs propriétés, la hausse des terres en friche liée à la spéculation, la vitalité des municipalités rurales et l’importance de pratiquer une agriculture respectueuse de l’environnement sont autant de questions qui justifient de revoir en profondeur la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles 45 ans après son adoption.

On doit saluer la volonté du gouvernement Legault de limiter l’étalement urbain après des décennies d’inertie libérale. Il fait de l’aménagement du territoire un enjeu majeur. Et même s’il y a loin de la coupe aux lèvres, la tâche est amorcée.