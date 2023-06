Une fissure dans l’armure de Poutine

Vladimir Poutine comptait que le camp occidental se lézarde face à l’invasion russe de l’Ukraine, c’est le sien aujourd’hui qui présente de signes de fissuration. Difficile de savoir exactement ce qui se passe en Russie, tant la vie politique y est opaque et les médias obéissants. Mais qu’Evgueni Prigojine défie ouvertement Poutine est en soi extraordinaire. À chaud, une analyse de Foreign Policy affirmait samedi que la mutinerie ouvrait « certainement » le dernier chapitre du règne de Poutine. À voir. Dans l’immédiat, cette rébellion express et le fait que le président russe passe l’éponge en acceptant que le chef du groupe Wagner « s’exile » apparemment en Biélorussie voisine sont en tout cas symptomatiques d’une certaine vulnérabilité du régime et des tensions internes que provoquent les ratés de l’offensive russe. Depuis quand Poutine laisse-t-il courir des détracteurs aussi véhéments ? Ou Prigojine finira-t-il, comme d’autres avant lui, tout simplement empoisonné ?

Reste que, si les avis sont partagés, la guerre ignoble que Poutine mène aux Ukrainiens présente objectivement des obstacles qui lui permettent difficilement de faire l’économie des mercenaires de Wagner. Si donc Kiev, engagée dans une contre-offensive, voit forcément des opportunités dans le coup de boutoir porté à Poutine, elle ne peut pas, en même temps, ne pas s’alarmer de la présence annoncée de Prigojine tout à côté de chez elle, dans cette Biélorussie vassalisée par Moscou.

Vladimir vacille-t-il pour autant ? Au pouvoir depuis 23 ans, il peut encore s’appuyer sur une opinion publique anesthésiée par sa propagande et procéder par répression accrue et recours autoritaires en prenant exemple sur le modèle turc de Recep Tayyip Erdoğan, lui qui a si bien su exploiter à ses fins la tentative de coup d’État de 2016. N’empêche qu’au-delà du vacarme des spéculations, les gestes et propos tenus par cette grande gueule de Prigojine, qui accusait depuis des mois le ministre de la Défense Sergueï Choïgou et le chef d’état-major Valeri Guerassimov d’être incompétents et d’avoir envoyé au sacrifice des dizaines de milliers de soldats dans une guerre inutile, éclairent les dysfonctionnements de l’appareil d’État russe et les luttes de pouvoir à Moscou.

À prendre Rostov-sur-le-Don, où l’armée russe avait son quartier général à la frontière ukrainienne, et à marcher sans problème sur Moscou avant de changer d’idée, le seigneur de guerre cherchait avant tout, dit-il, à protéger son bébé contre le projet de Poutine de lui couper les ailes en l’assujettissant au ministère honni de la Défense. Il aura, par extension, mis en évidence le délabrement de la machine militaire et sécuritaire. Toute une gifle pour Poutine, englué dans sa chimère de restauration de l’empire. Parlant est le fait que les mutins de Wagner ont reçu l’appui de plusieurs brigades et unités de l’armée. Et non moins indicatif, sur le plan idéologique, est le fait que Prigojine s’en soit pris aux justifications mêmes de la guerre avancées par Poutine (le nazisme, le génocide des Russes au Donbass…), estimant en populiste confus qu’elle avait été avant tout déclenchée pour « défendre les intérêts de l’élite ». Ses propos ne se rendent peut-être pas aux oreilles du commun des Russes, mais à celles des clans qui composent le gouvernement, l’armée et, surtout, les services de renseignement, avance Mikhail Zygar, auteur de plusieurs livres sur les coulisses du Kremlin, aujourd’hui réfugié en Europe. La mutinerie de Prigojine, qui a ses entrées dans ces cercles, égratigne l’image d’un régime poutinien vertical, homogène, garant de la stabilité et de la mainmise des oligarques sur l’économie. « Le sentiment croissant parmi certaines factions, prétend Zygar, est que le moment est venu de préparer l’après-Poutine. »  Vue de l’esprit ?

Prigojine a d’abord construit sa fortune dans la restauration, sur les cendres de l’effondrement de l’URSS dans les années 1990. D’où son surnom de « cuisinier de Poutine ». Cuisinier, il le devient à plus d’un titre en finançant en 2014 la création du groupe paramilitaire Wagner en collaboration avec un ex-officier du GRU, la direction du renseignement militaire. Groupe conçu comme une excroissance de l’armée, Poutine aura voulu en faire une version russe de Blackwater, l’armée privée américaine qui s’est fait connaître pendant la guerre d’Irak. Ses sales mercenaires fussent-ils aujourd’hui affaiblis par 11 mois de combats à Bakhmout, le bruyant Prigojine est devenu une épine au pied de son mafieux parrain.

Frappant est le fossé qui sépare aujourd’hui la clémence accordée à Prigojine et l’acharnement avec lequel Poutine écrase le moindre balbutiement de revendication démocratique. Que Poutine ne se représente pas à la présidentielle du printemps prochain constituerait un revirement remarquable. Mais que sa vie utile achève et ce qui viendra après tiendra probablement moins de l’ouverture démocratique que d’une révolution de palais orchestrée par une clique non moins illibérale et autoritaire.