Les médias ont gagné, mais à quel prix?

Les médias ont remporté une manche dans leur combat pour forcer Google et Meta à contribuer au financement des nouvelles, mais à quel prix ? Sitôt le projet de loi C-18 adopté, Meta a annoncé qu’elle couperait le robinet de l’information sur ses plateformes (Facebook et Instagram) pour tout le Canada, ce qui pourrait lui permettre d’échapper complètement au nouveau cadre législatif. Google est, pour sa part, en réflexion. Les médias attendaient un chèque ? Ils seront promis à quelques mois de turbulences.

Les médias, leurs associations représentatives et les ténors du gouvernement Trudeau dénoncent en choeur l’intimidation et l’attaque à la démocratie de la part des plateformes. Vrai, mais ce n’est qu’une partie de l’histoire. Si Meta et ses semblables peuvent se comporter de la sorte, c’est bien parce que les nations démocratiques ont adhéré sans réfléchir, il y a 20 ans, au concept de la « neutralité d’Internet », graduellement détourné de son sens par les géants du commerce numérique. Entre les mains d’un oligopole, la neutralité s’est muée en un sauf-conduit pour le non-interventionnisme et la déréglementation à outrance.

Les réformes législatives entreprises au Canada, d’abord pour réformer les lois sur la radiodiffusion (C-11) et ensuite pour forcer Google et Meta à indemniser les médias pour la circulation de leurs contenus sur les plateformes (C-18), sont des tentatives intéressantes mais incomplètes pour renverser une tendance mondiale au laisser-faire. Si Meta peut bloquer les contenus de nouvelles, et Google songer à en faire autant, c’est bien parce que leur statut de protoÉtats leur permet de flotter au-dessus des lois et de la souveraineté culturelle des nations.

C’est dans ce contexte qu’il faut envisager le bras de fer qui s’amorce désormais. C’est autant une question d’argent que de principe pour les plateformes qui affrontent depuis peu un vent de face de la part d’États à bout de patience. Preuve que le Canada n’est pas une anomalie, même la Californie, berceau de la Silicon Valley, a adopté récemment une loi pour forcer Google et Meta à indemniser les médias.

Le Devoir a une appréciation particulière du cadre législatif. Nous avons appuyé publiquement le projet de loi, bien que nous ayons conclu au fil des ans des ententes contractuelles dûment négociées avec Meta, Google, Apple et Microsoft. Nous avons déploré la tonalité du message que le monde médiatique et politique véhicule, selon lequel les plateformes nous ont « volé » notre contenu, alors que nous choisissons sciemment de le rendre disponible sur les diverses plateformes, qui sont indispensables pour aller à la rencontre des utilisateurs numériques.

Nous avons insisté sur l’importance de ne pas sacrifier la relation de complémentarité et de codépendance entre les plateformes et les médias. La sénatrice Julie Miville-Dechêne a introduit un amendement tardif pour que la loi reconnaisse la valeur que les médias tirent de l’usage des plateformes pour augmenter leur propre trafic et leurs revenus. Sa proposition a été snobée par le gouvernement.

Google estime à 250 millions la valeur que les médias tirent du référencement de leurs articles sur le moteur de recherche (ce qui représente 3,6 milliards de visites annuelles sur les sites Web des médias canadiens), et à 2 % le poids des actualités sur sa plateforme. Meta évalue pour sa part la valeur du partage des nouvelles à 230 millions de dollars, et le poids des nouvelles à 3 % sur Facebook. Les deux géants ont le luxe de modifier les algorithmes à leur guise pour rendre les contenus journalistiques plus ou moins visibles, selon l’agenda du moment.

C’est ce déséquilibre dans les relations entre les médias et les plateformes qui rendait le projet de loi C-18 attrayant et qui aurait justifié qu’on l’étende à d’autres plateformes numériques, y compris les géants naissants de l’intelligence artificielle (IA). Le passage du temps démontre que C-18 est surtout une simple affaire de compensation pour des dollars publicitaires perdus. C’est un parti pris pour les modèles d’affaires reposant sur la gratuité des contenus et les télédiffuseurs traditionnels. Sur les 330 millions de redevances estimées, 247 millions iraient aux télédiffuseurs, à commencer par Radio-Canada-CBC, qui mange à tous les râteliers du financement sans se préoccuper de son impact dans le secteur des médias.

Les médias ont gagné contre Google et Meta, mais à quel prix ? Tout cela est peut-être un gros bluff de Meta, comme en Australie. L’avenir nous le dira assez vite. Avec la montée de l’IA pour générer des contenus au rabais et alimenter les moteurs de recherche, la fatigue mondiale à l’égard des contenus de nouvelles, la transformation radicale des habitudes de consommation d’information, la possibilité que Google, et surtout Meta, puissent se passer des contenus journalistiques pour arriver à leurs fins est moins farfelue qu’elle n’y paraît.