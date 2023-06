Faire l’intéressant

Le président du Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ), Frédéric Lapointe, estime que la controverse entourant le choix d’Émile Bilodeau en tant qu’animateur du spectacle de la fête nationale sur les plaines d’Abraham vendredi soir est une « publicité » qui rendra l’événement « mémorable ». Peut-être, mais espérons que ce soit pour les bonnes raisons.

On peut douter que le refus de la porte-parole et ex-députée Méganne Perry Mélançon de participer à une petite cérémonie protocolaire avant le spectacle soit, pour le parti de Paul St-Pierre Plamondon, la meilleure façon de réagir à la décision du MNQ.

Ce n’est pas comme si c’était la première fois qu’un artiste engagé participe au grand spectacle de la Saint-Jean. L’a fait, entre autres, Paul Piché, le chantre de la gauche laborieuse, qui était, un temps, l’artiste à inviter lors des congrès syndicaux. Et on pense à Loco Locass, qui, avec son inspirante chanson Libérez-nous des libéraux, s’était aventuré dans des plates-bandes partisanes lors de la fête nationale de 2008, bien qu’on puisse penser qu’à l’époque, cette incantation était en fait transpartisane — enfin, presque — et rassembleuse puisqu’elle était reprise par tous les Québécois qui honnissaient Jean Charest et son parti, qu’ils soient adéquistes, péquistes ou solidaires.

Il n’y a pas juste les péquistes qui critiquent le choix d’Émile Bilodeau. Les caquistes aussi : le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, a déploré que le chansonnier engagé ait « insulté ses adversaires politiques » et une bonne partie de la population qui ne pense pas comme lui. L’artiste avait d’ailleurs soulevé l’irritation de François Legault quand il avait arboré un macaron anti-loi 21 lors du spectacle de la fête nationale de 2020.

Il faut dire qu’Émile Bilodeau n’est pas simplement un artiste qui a épousé un grand projet politique, comme Gilles Vigneault, par exemple ; il a fait campagne pour Québec solidaire aux côtés de Gabriel Nadeau-Dubois.

Quoi qu’il en soit, la liberté d’expression des artistes, c’est tout de même sacré. « Il faut que le PQ meure pour qu’il aille (sic) une opposition souverainiste », a-t-il déjà déclaré. À part les fautes de français, ce pourrait être la froide réflexion d’un stratège politique. Et la liberté d’expression, c’est aussi le droit de dire des âneries, et on peut croire que le jeune chanteur n’entend pas s’en priver.

Ce qui justifie avant tout le choix du MNQ, c’est une volonté de rajeunir la fête nationale et son public. Il est tout de même fascinant que ce faisant, l’organisme expose le schisme qui divise le mouvement souverainiste, comme l’a d’ailleurs fait récemment Ruba Ghazal en accusant injustement le Bloc québécois d’ostraciser les immigrants. Le mouvement est écartelé entre les jeunes indépendantistes à la fois multiculturalistes, individualistes identitaires et mondialistes qui rêvent d’abolir les frontières et les indépendantistes nationalistes qui tiennent à une identité québécoise, plurielle peut-être, mais ancré dans un peuple bien réel.

Le président du MNQ a donné l’assurance que l’animateur ferait une prestation « musicale » et non pas politique. Or si Émile Bilodeau veut parler politique, il pourra le faire en musique en entonnant sa composition Je me souviens : il y dénonce le racisme en associant le meurtre de George Floyd et la mort dégradante de Joyce Echaquan à l’interdiction du port du voile par les enseignantes. Et on pourra, comme l’a chanté Richard Desjardins, faire à semblant que c’est intéressant.