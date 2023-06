Pour Trudeau, la crise haïtienne est un test clé de politique étrangère

À quoi rime l’établissement par Ottawa, depuis la République dominicaine voisine, d’un bureau de coordination de l’aide à la Police nationale haïtienne (PNH) ? Ajoutée au fait que la ministre Mélanie Joly en a fait l’annonce vendredi dernier sans en avoir apparemment attaché toutes les ficelles avec Saint-Domingue, l’installation de ce bureau à distance a provoqué des réactions dubitatives chez beaucoup d’Haïtiens, vu le chaos sans nom dans lequel l’île s’enfonce. À promettre de l’ouvrir au cours de l’été, le gouvernement Trudeau a plutôt donné l’impression de ne savoir trop quoi faire, alors qu’Haïti, aux prises avec la violence sanguinaire des gangs, requiert une attention urgente.

Pour autant, les gangs, qui contrôlent aujourd’hui la plus grande partie de la région de Port-au-Prince, sont un mal aux racines profondes. S’agissant d’être utile à la société haïtienne et de la mettre en sécurité, il n’y a évidemment pas de solution simple, d’autant plus que ses problèmes de développement et de transition démocratique touchent à des causes qui remontent à la dictature duvaliériste et à des décisions néfastes prises et reprises depuis longtemps par la « communauté internationale », dont le Canada.

Telle est présentement la situation : à la violence criminelle et à la décomposition de l’État, si tant est qu’on puisse encore parler d’État, se conjugue une « catastrophe humanitaire irréparable » que l’ONU ne cesse de signaler. Publié fin mai, un rapport de la FAO et du PAM plaçait Haïti « aux plus hauts niveaux de préoccupation » en matière d’insécurité alimentaire — avec le Mali, le Burkina Faso et le Soudan.

La priorité dans l’urgence étant de menotter les groupes armés, Ottawa résiste à ceux — Washington et le secrétaire général de l’ONU — qui lui demandent de prendre la tête d’une hypothétique force militaire internationale dont le premier ministre haïtien Ariel Henry réclame l’intervention. Le gouvernement Trudeau a raison de ne pas vouloir mettre le doigt dans cet engrenage. Pas d’intervention militaire en Haïti sans consensus, a plusieurs fois répété Justin Trudeau. Or, de consensus, il n’y a pas, et pour cause.

Tenant le pouvoir depuis l’assassinat du président Jovenel Moïse en juillet 2021, M. Henry est sans légitimité, un homme que beaucoup considèrent comme un politicien mêlé à toutes sortes de magouilles. Rares sont les Haïtiens qui approuvent sa décision d’appeler à l’aide une force étrangère qui contribuerait en fait à conforter son pouvoir et la culture ambiante d’impunité. Le passé étant, qui plus est, garant de l’avenir, les Haïtiens ont perdu toute confiance dans les Casques bleus dont les missions successives ont fort mal tourné.

Il existe, en revanche, un consensus autour de l’idée qu’une partie de la solution passe par le renforcement de la PNH qui, sans être immunisée contre la corruption, constitue à peu près la seule institution du pays disposant encore d’une certaine intégrité auprès de la population. Ottawa a déjà annoncé un investissement de quelque 100 millions dans le renforcement de la police. Beaucoup, y compris au sein de l’opposition au gouvernement Henry, attendent maintenant d’Ottawa et d’autres gouvernements des appuis concrets et immédiats en matière d’équipements et de soutien tactique. À défaut, la cellule de coordination internationale annoncée par Mme Joly ne sera jamais qu’une mesure « cosmétique » masquant l’inaction du gouvernement fédéral, selon l’opposant Wilner Cayo et d’autres personnalités dans les pages du Nouvelliste de Port-au-Prince.

Or, la situation peut difficilement être plus délétère, Port-au-Prince devenant un théâtre de guérilla urbaine, où les gangs affrontent maintenant des brigades citoyennes d’autodéfense, opérant de concert avec la PNH. À la clé : plus de 150 lynchages publics de bandits présumés.

Le défi, cela dit, est d’autant plus grand qu’il s’agit de résorber une violence et une insécurité dont les ramifications ne sont pas que locales, puisqu’elles sont liées à des enjeux de trafics d’armes et de drogue qui irriguent l’ensemble des Amériques. Haïti est un carrefour de trafic de cocaïne colombienne et de marijuana jamaïcaine depuis les années 1990. Il était donc temps, à ce sujet, qu’Ottawa impose des sanctions à des personnalités des milieux politique et économique soupçonnées d’entretenir des liens avec ces gangs. À ce jour, vingt et une personnes ont été sanctionnées par Ottawa, dont l’ex-président Michel Martelly. Comme il était temps qu’Ottawa — puisque les enjeux ont une dimension régionale — fasse l’effort d’impliquer la Communauté caribéenne (CARICOM).

Que la mobilisation d’Ottawa sur la question haïtienne reste velléitaire serait tragique. Et qu’il continue dans la foulée de soutenir des processus électoraux bidon et des gouvernements illégitimes ne le serait pas moins. Haïti présente au gouvernement Trudeau, en politique étrangère, un test majeur d’autonomie et de cohérence.