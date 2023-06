Le populisme s’ancre à droite

Maxime Bernier vient d’échouer une quatrième fois à se faire élire sous la bannière de son Parti populaire du Canada (PPC). Le Beauceron a même récolté un peu moins d’appuis que son candidat en 2021 dans Portage-Lisgar, au Manitoba. Il serait toutefois illusoire de croire que ce résultat sonne le glas de son populisme. Ou même de celui du chef conservateur Pierre Poilievre, qui s’entête à courtiser les électeurs d’extrême droite du PPC plutôt que de rassurer ceux du centre, pourtant de plus en plus orphelins.

M. Poilievre s’était donné pour mission d’anéantir Maxime Bernier lors de la partielle de lundi soir. Ce dernier a mené une campagne digne des républicains américains : en s’en prenant au droit à l’avortement et aux jeunes transgenres (qu’il appuyait pourtant tous deux, jadis), en prônant le droit à l’autodéfense jusqu’à la mort (le « stand your ground » des États-Unis), et en attribuant la propagation de feux de forêt non pas aux changements climatiques, mais à des « terroristes verts ». Pour tenir tête à Maxime Bernier, les conservateurs sont tombés tout aussi bas, en lui reprochant d’avoir participé à un défilé de la fierté gaie de même qu’au Forum économique mondial, source des théories conspirationnistes les plus farfelues. Cette dernière récrimination a été brandie non seulement par leur candidat local Branden Leslie — « 100 % antiavortement », s’est-il vanté —, mais aussi par le Parti conservateur du Canada (PCC) et son chef lui-même.

Le PCC de Pierre Poilievre ne se cache plus de flirter avec la frange extrême de la droite ; il le crie désormais haut et fort à coups de gazouillis. Voilà un discours pour le moins inquiétant de la part d’un aspirant premier ministre. Il y a de quoi souhaiter que le Parti conservateur, s’il tient à rester campé tout à droite, finisse au moins par délaisser les théories marginales plutôt que de les amplifier.

Or, cette montée du populisme, qui n’est pas unique au Canada ni même à l’Amérique du Nord, se confirme dans un sondage d’Abacus qui révèle qu’environ la moitié des Canadiens souscrivent désormais à diverses théories complotistes. Et qu’ils sont majoritaires, au PPC et au PCC, à croire que le Forum économique mondial est en fait certainement ou possiblement « un groupe d’élites menant une stratégie secrète pour imposer ses idées au reste du monde », ou encore que les guerres, les récessions et les élections sont « régies par un petit groupe de personnes travaillant contre nous en secret ».

Autant d’électeurs potentiels qui se cherchent un véhicule et pour qui Pierre Poilievre se fait un plaisir d’être le pilote. Et ce, même si le Parti conservateur fait du surplace dans les intentions de vote et que le chef perd des plumes à l’échelle pancanadienne. Ce que les trois autres scrutins de lundi sont d’ailleurs venus confirmer.

Son prédécesseur immédiat venait tout juste de lui lancer un avertissement. Erin O’Toole a appelé ses collègues, à l’aube de sa retraite politique, à se recentrer et surtout à « se battre contre certains de ces complots ».

L’équipe Poilievre n’en avait aucunement l’intention, à la veille des élections partielles. Que Maxime Bernier annonce, dès le lendemain, qu’il est « là pour rester » ne fera rien pour convaincre les conservateurs de changer d’idée.

Les électeurs sont en droit d’être déçus. Car après trois mandats d’un gouvernement libéral qui accumule bourdes et scandales, ils méritent une option de rechange et un gouvernement en attente qui propose des solutions sérieuses, au-delà des affabulations et des phrases creuses.