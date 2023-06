Dix ans de déchirements

On soulignera bientôt avec émoi les dix ans qui nous séparent de la course folle d’un train de la Montreal, Maine and Atlantic (MMA) en plein centre-ville de Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013. Causant un brasier spectaculaire, les wagons ont tout ravagé sur leur passage, tuant 47 personnes. On ne se remet jamais totalement d’un tel drame. Tristement, les débats entourant la construction d’une voie de contournement, pour éviter le passage de trains chargés de produits dangereux en plein coeur de Lac-Mégantic, divisent les résidents.

Après des négociations commencées en octobre 2021 avec les habitants de Lac-Mégantic, de Nantes et de Frontenac, les trois municipalités directement visées par les travaux futurs de construction d’un nouveau tracé, le gouvernement fédéral a dû se résoudre à imposer sa décision. La semaine dernière, il a décrété une quarantaine d’expropriations ; la négociation raisonnée, prolongée à trois reprises par Transports Canada, a échoué. Des résidents en colère parlent de manque de respect, de décision inhumaine, de double tragédie, certains d’entre eux étant contraints d’ajouter à la perte d’un proche en 2013 la destruction prochaine de leur logis, qui fut parfois transmis de famille en famille depuis plusieurs générations. Le Canada prendra possession des terrains le 1er août prochain, et cela semble sans appel.

Existe-t-il véritablement une saga d’expropriation dont le dernier chapitre a convenu à tout le monde, et qui se termina dans le bonheur collectif généralisé ? On peut en douter. Le gouvernement aurait bien sûr souhaité éviter d’exproprier, et être en mesure de conclure des ententes de gré à gré avec l’ensemble des villageois visés, ceux-ci étant compensés financièrement pour ce vaste dérangement. Il n’a pas été en mesure de le faire. Si compatissants puissions-nous être avec ces personnes qui verront leur vie prendre un nouveau tournant sous peu, force est d’admettre que la décision du gouvernement fédéral semblait inévitable.

La voie de contournement qui a été choisie a fait l’objet des approbations officielles essentielles, et plusieurs mesures d’atténuation, dont certaines concernent directement les habitants, ont été recommandées et acceptées par les autorités. Le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) y a donné son aval en 2020, et a diffusé une liste de quelque 140 demandes destinées à atténuer les impacts d’une telle construction : la protection des sols et de l’eau, des paysages et de la qualité des sols, le climat sonore, le soutien psychosocial, la protection des activités agricoles et forestières, de même que des infrastructures et des activités récréotouristiques, figurent parmi les nombreux enjeux pointés par le BAPE. Transports Canada s’est engagé à respecter ces demandes.

Peut-on vraiment blâmer la ville de Lac-Mégantic, qui tremble encore sous le passage de trains chargés de matières dangereuses, de vouloir en finir avec ce tracé ferroviaire dangereux ? Poser la question, c’est y répondre. Dix ans après le passage du train fou, ainsi qu’il est resté dans la mémoire des témoins et des survivants, la voie de contournement n’est toujours qu’au stade de projet, ce qui constitue un embarras politique considérable. Dans une entrevue récente accordée à La Presse canadienne, la mairesse de Lac-Mégantic, Julie Morin, s’inquiétait du nombre apparemment croissant de trains sillonnant sa ville. « Les convois sont de plus en plus longs » et il y aurait « de plus en plus » de matières dangereuses, affirmait-elle, toujours habitée par la crainte d’une autre tragédie.

Ce sentiment ne devrait-il pas suffire à convaincre de l’importance de travaux imminents ? Le tracé de la voie de contournement réduira à lui seul le nombre de passages à niveaux de 16, qu’il est actuellement, à 4, ce qui constitue une démonstration éloquente. Il réduira aussi la pente, car on se rappelle que la topographie entre le village de Nantes et Lac-Mégantic a joué un rôle majeur la nuit de la tragédie, le train ayant accéléré entre les deux villes en raison d’un fort dénivelé. Enfin, la voie de contournement permettra surtout de diminuer considérablement le nombre de résidences situées à proximité de la voie ferrée.

Mais puisqu’on ne peut pas raisonner avec les sentiments, le gouvernement doit entendre les doléances et frustrations des expropriés avec patience et respect. Le fait d’avoir appris dans un « courriel » la sentence finale d’expropriation a choqué les propriétaires récalcitrants, qui auraient souhaité qu’une telle annonce soit faite avec plus de ménagements. Ils ont raison, et leur demande d’un bureau de proximité des autorités pour entendre leurs revendications n’est pas déraisonnable, car dans la tragédie de Lac-Mégantic, les blessures psychologiques et la protection du tissu social ont été des enjeux de première importance. Cela vaut pour tous les citoyens, peu importe le camp où ils se trouvent.