Gare au point de bascule avec les agences de placement dans nos CPE et centres jeunesse

Difficile d’attirer ou même de retenir des éducatrices en services de garde, des éducatrices spécialisées, des travailleurs sociaux ou des enseignants dans nos réseaux publics par les temps qui courent. Qu’à cela ne tienne, les agences de placement privées ont ce qu’il faut pour prendre le relais : des salaires plus élevés, des horaires flexibles et des services à la carte. Autant de promesses alléchantes qui font mouche, au point de commencer à sérieusement déstabiliser l’organisation de ces services essentiels.

Enraciné en santé, le recours à de la main-d’oeuvre indépendante (MOI) dans les centres de la petite enfance (CPE) comme dans les centres jeunesse ou même les centres scolaires n’est pas nouveau. Longtemps marginale, la pratique tend à s’étendre, avec une accélération notable depuis la pandémie. De fait, celle-ci a agi comme un révélateur pour plusieurs personnes désireuses de reprendre du contrôle sur leur quotidien. Cette aspiration légitime est difficile à concilier avec ces emplois. Parce qu’ils ont en leur centre de petits et de plus grands humains, ceux-ci commandent en effet des horaires et un investissement personnel qui débordent très souvent du cadre attendu.

Sous la plume de Romain Schué, la semaine dernière, Radio-Canada a mis des chiffres et des mots sur la manière dont le phénomène peut rapidement désorganiser des CPE. Traditionnellement, ceux-ci recourent aux agences pour combler des besoins ponctuels, comme des maladies ou des vacances. Plusieurs s’appuient désormais sur la main-d’oeuvre indépendante pour faire rouler leurs affaires sur une base quotidienne, faute de pouvoir retenir ou attirer des forces vives, et ce, malgré les avancées salariales consenties récemment par Québec.

Ce va-et-vient pèse lourd sur leurs budgets déjà serrés — selon des données fournies à Radio-Canada, le taux horaire facturé peut grimper d’une bonne dizaine de dollars. Tout comme cela fragilise leurs équipes en place en plus d’affaiblir leur mission. Bénéficiant d’un salaire plus élevé, les éducatrices appelées en renfort arrivent souvent sans expérience ni formation en petite enfance. Elles ont également le luxe de choisir leurs horaires et de tracer une ligne entre ce qu’elles sont prêtes à faire… ou pas. Surprise : poupons et changements de couches figurent parmi les repoussoirs les plus fréquents.

Difficile, dans ces conditions, d’assurer une uniformité des services. Surtout, impossible d’offrir aux employées une équité de traitement. Le phénomène s’observe aussi dans les centres jeunesse. Déjà, en 2021, le recours grandissant aux agences avait fait l’objet d’une importante couverture médiatique. Le gouvernement Legault avait mis le couvercle sur la marmite en disant qu’il valait mieux recourir à ce type de dépannage que de risquer une rupture de services. Du même souffle, il s’était dit certain de faire face à un phénomène aussi restreint que transitoire. Les solutions étaient connues, et la marge de manoeuvre pour les mettre en branle, assurée, disait-il alors. Pas de quoi en faire un plat.

L’exode s’est pourtant poursuivi dans les centres jeunesse. L’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) déplorait encore la semaine dernière une « diminution alarmante des effectifs dans toutes les régions du Québec ». On est loin de la définition d’un phénomène temporaire. Lorsqu’on l’interroge sur le recours aux agences dans certains secteurs clés de nos services publics, le gouvernement Legault a une réplique toute faite : la MOI constitue « une solution de dernier recours » quand « toutes les autres mesures ont été épuisées ».

Facile à dire à la pièce, mais on fait quoi quand le dernier recours s’obstine à revenir sur une base régulière, voire quotidienne ? On a bien vu le gâchis que le recours aux agences a fini par faire en santé. De 2016 à 2022, la croissance exponentielle du recours aux agences pour du personnel infirmier ou du personnel soignant a complètement déstructuré le réseau. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a dû se résoudre, en février dernier, à déposer un projet de loi lui donnant le pouvoir d’encadrer et même d’interdire le recours à la MOI et aux agences de placement.

Rompre avec ce qui est devenu un vrai « cercle vicieux », dixit le ministre Dubé, s’annonce toutefois extrêmement long. L’éradication complète du recours à la MOI en santé n’est pas envisagée avant 2026 par son ministère. La transition s’annonce tout aussi risquée. À moins d’un profond changement de culture et d’une amélioration notable des conditions de travail du personnel soignant syndiqué, la transition pourrait ramener le réseau droit au point de rupture si elle échoue.

Dans des services publics aussi fragilisés que les nôtres, le recours aux agences et à la MOI peut rapidement prendre des allures de cheval de Troie. Il est temps qu’on en prenne conscience. Nous n’en sommes peut-être pas encore arrivés à un point de non-retour dans les CPE ou les centres jeunesse. Mais veut-on ou même peut-on courir le risque de voir l’histoire se répéter ?