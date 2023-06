Un gouvernement en mal de solutions

À l’approche du 1er juillet, journée nationale des déménagements, la ministre responsable de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, a le don de faire parler d’elle. Parlez de moi en bien, parlez de moi en mal, mais parlez de moi semble être sa devise.

Au dernier jour de la session parlementaire, la ministre recrue a présenté son tout premier projet de loi. Elle a pensé aux locataires évincés, mais aussi aux propriétaires. Si un locataire ne signe pas l’avis d’éviction, il ne sera plus réputé avoir accepté de quitter son logement ; le fardeau de la preuve sera ainsi renversé. Et pour les propriétaires, il en coûtera plus pour se débarrasser de ses locataires. En revanche, les propriétaires obtiennent ce qu’ils réclament avec insistance : ils pourront refuser une cession de bail et éviter ainsi de se voir imposer le nouveau locataire.

D’emblée, on ne peut que constater que rien dans ce projet de loi ne viendra régler la crise du logement. Les évictions pourront continuer, mais les locataires qui occupent leur logement depuis longtemps seront mieux indemnisés. Il est possible que l’obligation de verser des indemnisations plus lourdes ait pour conséquence de réduire le nombre d’évictions. Quant aux cessions de bail, elles se sont multipliées en raison de la pénurie de logements, déplorent les propriétaires, tandis que certains locataires réalisent un profit en vendant leur bail. Qu’un propriétaire, surtout un propriétaire-occupant, veuille choisir ses locataires est dans l’ordre des choses, mais la cession de bail représente tout de même un moyen d’empêcher les augmentations de loyer qui dépassent les normes édictées par le Tribunal administratif du logement. Et la ministre écarte toujours l’idée d’instaurer un registre des baux.

Aux locataires qui voudraient conserver ce droit de cession, elle a répondu par une boutade en leur suggérant d’investir dans l’immobilier, avec les risques que cela suppose. Dans l’équilibre qui doit exister entre les propriétaires et les locataires, l’ancienne courtière immobilière semble plus sensible aux intérêts des premiers que des seconds.

Ce qui est curieux dans la démarche de France-Élaine Duranceau, c’est son empressement à déposer ce projet de loi, alors qu’elle prévoit déposer à l’automne un plan d’action pour atténuer la crise du logement. On se demande d’ailleurs qui la ministre consulte en dehors de ses connaissances dans l’immobilier comme Annie Lemieux, sa partenaire d’affaires dans un flip à Montréal, cette lucrative activité d’achat-revente qui consiste souvent à transformer des logements locatifs en copropriétés.

Dans une lettre collective parue cette semaine, des représentants de l’industrie de la construction, des propriétaires et du milieu des affaires, mais aussi des gens du milieu communautaire et coopératif ainsi que plusieurs maires ont demandé au gouvernement caquiste de tenir une grande consultation pour définir un plan d’action concerté. Mais ce genre de sommet, ce n’est pas la tasse de thé de François Legault. Dommage.

Il est évident que les seules forces du marché ne peuvent résoudre, en temps utile, la crise du logement. Une crise qui, rappelons-le, ne touche pas seulement les plus démunis, mais aussi nombre de familles de la classe moyenne.

Bien que les taux d’inoccupation soient à leur plus bas depuis 20 ans et qu’il manque au Québec 100 000 logements, selon certaines évaluations, les mises en chantier d’immeubles résidentiels ont massivement reculé cette année, pour se situer à un creux historique. Le gouvernement Legault répète qu’il faut augmenter l’offre. C’est une lapalissade. À l’heure actuelle — certains parlent de « tempête parfaite » —, plusieurs facteurs font en sorte qu’il est impossible de construire des logements ou des résidences que le commun des mortels peut se payer. Explosion des coûts de construction, hausse des taux d’intérêt, redevances municipales et autres taxes, difficulté à obtenir des permis, tout concourt à saper l’offre. Les promoteurs n’y trouvent pas leur compte et attendent des jours meilleurs.

Si l’on suit la logique du marché, les loyers devraient bondir — la Société canadienne d’hypothèques et de logement prévoit une augmentation de 30 % d’ici 2025 — et l’équilibre entre l’offre et la demande devrait un jour se rétablir. C’est ce que nous disait il y a deux ans le ministre des Finances, Eric Girard. Mais quand : dans cinq ans, dans dix ans ? Et à quel niveau de prix ? Enrichissons les Québécois, nous dit François Legault. Mais s’il faut pour ce faire appauvrir tous ceux qui consacreront une part toujours plus grande de leurs revenus à se loger, la société n’est pas plus avancée.

Avoir un toit sur la tête, c’est plus qu’un bien, que du capital et de la plus-value, c’est une nécessité, c’est un droit. C’est au gouvernement, mais aussi à tous les acteurs impliqués, de concilier ces dimensions. Et pour ce faire, la concertation est essentielle, et aussi une bonne dose d’imagination, dont on dit, d’ailleurs, qu’elle est la folle du logis.