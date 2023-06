La justice vacille en raison des carences dans la nomination des juges

Le juge en chef de la Cour suprême du Canada, Richard Wagner, n’a pas mâché ses mots lors de sa conférence de presse annuelle. « On ne peut pas continuer comme ça », a-t-il dit au sujet des retards dans le processus de nomination des juges des cours supérieures, des cours d’appel et autres instances de juridiction fédérale. Il s’agit là d’un énième exemple de l’inefficacité du gouvernement Trudeau.

Nous reprenons en choeur la tirade du juge en chef Wagner, un homme qui n’a pas la langue dans sa poche. « Ça se fait, des nominations, dans un temps raisonnable. C’est possible de le faire. C’est quoi le problème ? » En effet, c’est quoi le problème ? Le gouvernement Trudeau est incapable d’offrir une réponse valable à cette question pourtant bien simple.

Le sujet peut paraître futile et ronflant alors que le Canada brûle des conséquences du réchauffement climatique, mais les carences dans la dotation des juges auront des conséquences dans la vie des citoyens et sur leur sécurité. M. Wagner évoque même un risque pour la démocratie. Depuis l’arrêt Jordan, auquel le gouvernement n’a amené aucune solution législative, les délais pour instruire une cause criminelle (de la mise en accusation au procès) ont été établis à 30 mois en Cour supérieure, et à 18 mois dans les cours provinciales.

L’arrêt Jordan est la conséquence inéluctable de l’incurable lenteur du système judiciaire dans le traitement des dossiers. Il s’agissait d’un électrochoc nécessaire pour discipliner les officiers de justice, mais surtout pour préserver le droit d’un accusé, qui bénéficie de la présomption d’innocence, d’être jugé dans un délai raisonnable.

Le système « post-Jordan » n’est pas des plus reluisants pour le lien de confiance du public à l’égard de l’administration de la justice. Des accusés ont pu obtenir des arrêts de procédure pour cause de délais déraisonnables, pour des crimes graves, y compris le meurtre.

Cette épée de Damoclès pèse de tout son poids sur le système. Selon les données fournies par le juge Wagner, 22 % des causes criminelles actives à la Cour supérieure de l’Alberta ont déjà dépassé le délai de 30 mois. Du lot, neuf causes sur dix portent sur des affaires de violence. M. Wagner n’a pas de raison de croire que la situation est différente dans les autres provinces. Imaginez ce qu’il adviendra du sentiment de sécurité des Canadiens et de la confiance que leur inspire la justice si les présumés meurtriers, batteurs de femmes et agresseurs sexuels s’en tirent parce que le système est paralysé.

À l’heure actuelle, il y a près de 80 postes de juges à pourvoir pour Ottawa, tandis que 1181 juges (réguliers et surnuméraires) sont en fonction. Cela peut sembler peu, mais les perturbations dans la prestation des services n’en sont pas moins réelles. Les retards dans la nomination des juges font en sorte que bon nombre de tribunaux fonctionnent avec 10 ou 15 % de postes vacants pendant des mois, sinon plus d’une année.

La charge de travail des juges en poste s’en ressent, de même que leur équilibre mental. Richard Wagner affirme que les juges en sont rendus à faire des choix, « comme dans les hôpitaux ». Bienvenue à l’ère de la justice par triage, un monde dans lequel les juges doivent choisir, à la tête de l’accusé et de sa dangerosité, quels dossiers se retrouveront en haut de la pile… Pendant que les causes en bas de la pile finiront en queue de poisson, laissant dans leur sillage des victimes médusées, larguées, et de présumés criminels riant à la barbe du système.

Fait inusité, le juge en chef de la Cour suprême a fait part de ses doléances par écrit au premier ministre. Ses mots sont durs. « L’inertie du gouvernement quant aux postes vacants et l’absence d’explications satisfaisantes pour ces retards sont déconcertantes », écrit-il dans cette lettre obtenue par Radio-Canada.

Justin Trudeau s’est entretenu avec le juge en chef Wagner lors d’un appel. Le ministre de la Justice, David Lametti, a indiqué qu’il faisait les efforts nécessaires pour pallier la pénurie de juges. Depuis 2015, son ministère a procédé à la nomination de quelque 600 juges. L’indépendance, la transparence et l’impartialité du processus de nomination ont été renforcées. Face à l’addition d’écueils potentiels, une plus grande vélocité est attendue du fédéral.

Ottawa n’est pas le seul responsable de la situation de précarité du système judiciaire. Le sous-financement chronique des tribunaux de la part des provinces et des territoires est aussi en cause. Au Québec en particulier, le système est près du point de rupture. Le bras de fer entre le ministre de la Justice, Simon Jolin-Barrette, et la juge en chef de la Cour du Québec, Lucie Rondeau, la pénurie de personnel de soutien et la réorganisation du travail à la Cour font craindre le pire.

Il n’est pas exagéré de voir dans le portrait global un risque plus large pour la confiance du public à l’égard des institutions. Quand la justice croulera sous le poids de son incurie, c’est l’idée même de l’État de droit qui vacillera avec elle.