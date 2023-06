Trop, c’est Trump

Samedi dernier, au lendemain de l’annonce des accusations portées contre lui par le procureur spécial Jack Smith, Donald Trump prononce à Columbus, en Géorgie, un autre de ses discours délirants devant quelques milliers de personnes réunies près d’une bâtisse qui fut à une autre époque une usine fabriquant des mortiers, des fusils et des canons pour l’Armée des confédérés pendant la guerre de Sécession. « C’est la bataille finale », lance-t-il à ses partisans dans ce qui revient sans grande subtilité à un appel aux armes.

Il ne s’est pas comporté autrement, mardi après-midi, en sortant du palais de justice de Miami où il venait de plaider non coupable aux 37 chefs d’accusation. Après s’être brièvement arrêté au Versailles, resto cubain bien connu de Little Havana, il est monté dans son avion, en homme libre de poursuivre sa campagne comme si de rien n’était, pour se rendre à son club de golf au New Jersey, où il a prononcé sur le même thème un discours vindicatif truffé de mensonges, dénonçant « le plus grand abus de pouvoir de l’histoire des États-Unis ».

L’extrême gravité des accusations portées contre Donald Trump, devenant le premier ancien président à être inculpé par la justice fédérale, n’a d’égale que sa détermination narcissique à s’en servir pour mousser électoralement sa cause victimaire. Et ça marche puisque, selon un sondage CBS News/YouGov, 76 % des électeurs républicains jugent les poursuites politiquement motivées — et donc douteuses ou carrément injustifiées. Ils le croient d’autant plus que Trump est à leur avis victime d’un traitement injuste, au regard de l’histoire de la messagerie privée d’Hillary Clinton. Fox News fait son oeuvre.

Les preuves sont pourtant lourdes que Trump — avec une désinvolture et un mépris pour l’État de droit plus stupéfiant que jamais — a mis en péril la sécurité nationale en empilant un peu partout dans son château de Mar-a-Lago des documents classifiés contenant notamment des informations critiques sur les capacités militaires et nucléaires américaines. Preuves d’autant plus solides que les accusations d’entrave à la justice reposent en partie sur les notes de l’un de ses propres avocats, Evan Corcoran. Des notes qui indiquent noir sur blanc qu’en toute connaissance de cause, Trump a incité Corcoran à mentir aux enquêteurs fédéraux.

Trois remarques, cela dit : le fait est que Donald Trump aurait pu s’éviter un procès en rendant tout simplement les documents aux Archives nationales… Allez comprendre. L’acte d’accusation, qu’on se le dise, trace le portrait d’un homme déjanté. Le fait est ensuite que sa condamnation n’est pas acquise, dans la mesure où une condamnation requiert l’unanimité du jury et que le procès va se dérouler en terrain électoral prorépublicain. Enfin, il se trouve que, même dans le cas où il serait condamné, cela ne l’empêcherait pas d’être candidat ni de devenir président.

D’autres accusations lui pendent au bout du nez — pour son rôle dans le coup d’État manqué du 6 janvier 2021 et pour sa tentative de faire infirmer le résultat de la présidentielle en Géorgie. On a craint des violences mardi, comme on en a craint il y a deux mois quand il a été mis en accusation dans l’affaire Stormy Daniels. Elles ne se sont pas produites. N’empêche que les derniers jours ont été caractérisés par une violence verbale inouïe de la part de Trump et de ses dévots politiques et médiatiques, annonçant d’ici à la présidentielle de 2024 un climat politique et social irrespirable aux États-Unis.

Plus de la moitié des Américains ne veulent pas d’un autre duel Trump-Biden l’année prochaine, d’après le site FiveThirtyEight. Mais c’est apparemment ce qu’ils auront. Wall Street n’en veut pas non plus, d’ailleurs, qui juge Trump trop dangereux et Biden à la fois trop vieux et pas assez servile, croyez-le ou non, à l’égard de la haute finance. Les milieux d’affaires auront un temps voulu jeter leur dévolu — et leurs milliards — sur le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, mais son hystérie antiwoke et, par conséquent, son incapacité à résister à Trump dans les sondages les ont refroidis.

À défaut d’une candidature républicaine de rechange, ils en chercheraient une à Joe Biden, certains avançant le nom de Jamie Dimon, p.-d.g. de JPMorgan, la première banque des États-Unis. Dans cet improbable scénario, ce serait donc le richissime banquier contre le populiste véreux… Les Américains méritent mieux, à savoir, en tout réalisme, la réélection de l’équipe Biden-Harris.

Quant au Parti républicain, il est tragique de le voir demeurer coi et complaisant face aux développements des derniers jours — et donc face à sa propre dérive. Quelques rares voix ont bien osé critiquer tout haut le comportement de l’ex-président, ce que certains observateurs voudraient pouvoir interpréter comme le signe du début d’une fronde. Vent debout contre Trump ? On en est loin. À quand le point de saturation face à l’ex-président ? Le trumpisme est un piège dans lequel le parti, à ne vouloir que le pouvoir, est tombé en 2016 et dans lequel il s’est enfermé.