Il faut agir maintenant dans le dossier de l’ingérence étrangère

Pour expliquer sa démission, qu’il a enfin remise vendredi dernier, l’ex-rapporteur spécial David Johnston a évoqué le vent de partisanerie ayant soufflé si fort sur le dossier de l’ingérence étrangère qu’il a fini par emporter la crédibilité de son travail, sans égard à sa qualité.

C’est un peu court comme explication, car M. Johnston n’avait même pas commencé son travail d’analyse que les conflits d’intérêts apparents ou réels le liant au bureau du premier ministre Trudeau venaient déjà entacher ses conclusions. En outre, s’il a démontré une chose dans son rapport, c’est qu’il y a bel et bien eu ingérence étrangère dans le processus électoral canadien, et que cette menace n’est ni frivole ni anecdotique. Enfin, il s’est buté à des limites en cours de route, en raison notamment d’enjeux de sécurité entourant certains renseignements, et de son propre aveu son examen n’est pas complet.

Il faut donc une suite des choses, mais quelle sera-t-elle ? Les tergiversations éhontées auxquelles le gouvernement de Justin Trudeau s’est adonné dans ce dossier, alors qu’un fort consensus militait en faveur d’une enquête publique indépendante, ont abruti la population. Celle-ci a perdu non seulement confiance, mais aussi tout intérêt dans ce dossier, pourtant d’une importance capitale. Il faut agir vite, et annoncer d’ici la fin de la session parlementaire actuelle la tenue de cette enquête et nommer sa tête dirigeante, ce qui est réclamé par les partis d’opposition.

Dans sa lettre de démission, M. Johnston lui-même a recommandé que les partis d’opposition fassent partie de la prochaine étape. Ceux-ci ne peuvent plus se contenter de lancer la pierre au gouvernement sans participer de manière constructive à la recherche de solutions efficaces. Si des rencontres ont lieu en ce moment entre certains partis pour la recherche de voies de sortie, cela ne peut qu’être heureux. La partisanerie ne peut plus teinter les prochains chapitres, à la fois pour qu’une succession compétente aux travaux de M. Johnston soit nommée et pour que les travaux se tiennent de manière clémente, mais aussi pour que les élus tentent de restaurer la confiance érodée du public.

Par la voix du ministre des Affaires intergouvernementales, Dominic LeBlanc, le gouvernement libéral laisse entendre qu’il est désormais prêt à envisager une enquête publique indépendante, et cette ouverture, si bienvenue soit-elle, doit être rapidement suivie d’une annonce consensuelle sur une commission d’enquête et un porteur de ballon. Les débats ont assez duré, place aux décisions.