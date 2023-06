Miser sur l’aluminium

Même si l’électricité d’Hydro-Québec se fait rare pour les grands projets industriels, le gouvernement Legault n’a pas l’intention de laisser tomber la filière particulièrement énergivore des alumineries.

Lundi, à Saguenay, le premier ministre François Legault, flanqué de l’incontournable Pierre Fitzgibbon et de la ministre responsable de la région, Andrée Laforest, a annoncé l’octroi d’une aide financière de 150 millions à Rio Tinto pour la construction, au coût de 1,4 milliard, d’une nouvelle aluminerie au complexe Jonquière de la multinationale. L’aide consiste en un prêt qui se convertira en subvention si les emplois sont maintenus.

Il s’agit d’ajouter 96 cuves de type AP60 aux 38 autres que Rio Tinto exploite déjà au Québec. Cet ajout s’inscrit dans la foulée de la fermeture, à l’usine d’Arvida, des cuves d’une technologie moins performante sur le plan environnemental. Les nouvelles cuves permettent de réduire de 50 % les émissions de gaz à effet de serre (GES).

La nouvelle aluminerie entraînera la création de 100 emplois. C’est moins que les 350 postes associés aux cuves dont la production doit cesser en 2025, selon ce qui est prévu. Mais, grâce à des réaffectations, Rio Tinto envisage d’éviter toute mise à pied. « Idéalement », a précisé son chef de la direction, Jakob Stausholm.

Pour les nouvelles cuves, le tarif d’électricité ne dépendra pas d’un contrat dit à partage de risque, mais d’un tarif s’approchant du tarif L destiné aux très grands consommateurs industriels. En vertu de ces contrats à partage de risque, le tarif fluctue en fonction du prix de l’aluminium ; ils se sont avérés avantageux pour les producteurs, qui ont pu ainsi verser à Hydro-Québec 1,4 milliard de moins en huit ans, selon les calculs de La Presse.

Si la multinationale accepte de payer près du tarif L, c’est que le prix de l’aluminium connaît des sommets, ayant plus que doublé en deux ans. C’est le monde à l’envers : les contrats à partage de risque deviennent avantageux pour Hydro-Québec.

Le gouvernement Legault souhaite remplacer ces contrats, dont certains viennent à échéance, par l’application de tarifs qui ne sont pas soumis aux aléas du marché.

Le lobby de l’aluminium brandit le spectre de la concurrence internationale venant de pays qui produisent de l’aluminium vert, comme la Norvège et même les Émirats arabes unis, qui se servent de l’énergie solaire, ou encore de la Chine, le plus grand producteur au monde, qui envisage de recourir à de l’énergie renouvelable au lieu du charbon pour alimenter ses alumineries. Le Québec n’en aurait plus que pour quelques années à jouir d’un avantage concurrentiel.

L’investissement à long terme de Rio Tinto contredit cette vision pessimiste sur laquelle s’appuie l’industrie pour réclamer le maintien de tarifs ridiculement bas. Qui plus est, les alumineries québécoises demandent d’obtenir davantage d’énergie, soit 1000 MW de plus, selon La Presse, l’équivalent de 30 % de leur consommation actuelle. C’est un autre signe que l’industrie se porte bien.

Le temps des surplus chez Hydro-Québec est révolu et, comme l’a indiqué le ministre Pierre Fitzgibbon, le gouvernement Legault doit faire des choix parmi les nouveaux projets industriels qui lui seront présentés. Et c’est sans parler de la décarbonation du Québec dans son ensemble, qui nécessitera d’importants volumes d’électricité. La filière batterie qui s’implante à Bécancour est un exemple de ces choix. Le Québec ne peut tout simplement pas mettre tous ses oeufs dans le même panier.

Lundi, le gouvernement Legault et Rio Tinto ont également indiqué qu’ils finaliseront bientôt un partenariat pour un premier déploiement d’une technologie de production d’aluminium sans émission de GES appelée Elysis. Il ne faut pas croire aux prophètes de malheur intéressés. L’industrie de l’aluminium au Québec est promise à un solide avenir. Elle devra se résigner à payer plus cher son énergie, l’électricité renouvelable d’Hydro-Québec, que bien des industriels reluquent.