Redonner du lustre à la diplomation

Surfait, le diplôme ? On pourrait presque le croire en examinant le plus récent classement des 15 emplois les plus recherchés de Randstad Canada, une entreprise spécialisée dans les ressources humaines. Non seulement près du tiers ne requiert pas d’études supérieures, mais certains parmi les plus recherchés n’exigent pas de diplôme, tandis que d’autres misent sur des études de courte durée. Cela n’est pas sans fragiliser nos institutions d’enseignement.

C’est d’abord la rareté de la main-d’oeuvre qui donne du fil à retordre aux employeurs, autant pour recruter que pour retenir les travailleurs. Les pénuries, elles, restent localisées et de courte durée, mais elles affectent un nombre grandissant de professions, et ce, sur des territoires de plus en plus étendus. Pour le travailleur ou le futur travailleur désireux d’améliorer son ordinaire, les occasions sont démultipliées. Une conjoncture qui fait perdre de son lustre à la diplomation.

Des données obtenues récemment par Le Devoir montrent que le plein-emploi qui a succédé à la grisaille pandémique fait mal aux universités. Le réseau québécois a perdu près de 5000 étudiants entre l’automne 2020 et l’automne 2022. Ce désamour se fait plus cruellement sentir dans les programmes courts de premier cycle qui permettent de se qualifier en vue d’obtenir un emploi. Les universités ont beau multiplier les bourses et les passerelles innovantes, la remontée ne vient pas.

Pourquoi s’embarrasser d’aller chercher un sésame qui n’est plus demandé ou peut s’obtenir par le biais de programmes d’accréditation et de certification reconnus par les employeurs ? Un phénomène semblable s’observe du côté des centres de formation professionnelle. Dans le milieu de la construction, la saignée est si importante, a constaté Le Devoir, qu’aux quatre coins du Québec, on cesse ou on songe à cesser d’enseigner des métiers spécialisés essentiels.

Cela touche aussi bien la ferblanterie que la plomberie, le chauffage ou des métiers comme briqueteur et cimentier. Les appelés n’ont qu’à suivre une formation de 30 heures et un cours en santé et sécurité sur les chantiers pour faire le saut, un engagement que plusieurs finissent par ne pas honorer sans pour autant se faire taper sur les doigts. Cette voie rapide est une bénédiction pour les près de neuf entreprises de construction sur dix aux prises avec une pénurie de main-d’oeuvre ou de corps de métier.

Mais la pression du milieu a monté si vite que l’exception est en voie d’y devenir la règle. Des 20 378 employés qui ont fait leur entrée en construction l’an dernier, 76 % ne disposaient pas d’un DEP dans le domaine pour lequel ils ont été embauchés. Avec les risques de sécurité individuels et collectifs que cela suppose pour l’immédiat, mais aussi pour le long terme. De tels ratios, s’ils sont maintenus, ne peuvent que conduire à une industrie déficiente en termes de compétences.

Financées en grande partie en fonction de leur effectif, les universités ont pu compter sur une aide financière d’appoint pendant la pandémie. Il faut la reconduire aussi longtemps que la hausse des inscriptions ne sera pas assurée et faire de même pour les centres de formation professionnelle dont l’attractivité est en chute libre. Dans l’intervalle, il faut s’assurer de ménager la chèvre et le chou en multipliant les initiatives pour faciliter la conciliation études-travail.

Pour certains emplois très à découvert, comme les psychologues ou les préposés aux bénéficiaires, le gouvernement caquiste a mis en place des bourses alléchantes pour attirer et retenir les candidats. C’est bien. Il a aussi autorisé la création de maîtrises qualifiantes pour remplumer les effectifs en enseignement. Ce n’est pas parfait, loin de là, mais surtout, cela laisse en plan une pléthore de secteurs qui n’ont pas la faveur de Québec ou celle du milieu des affaires.

Le hic, c’est qu’une nation en santé ne forme pas que des travailleurs, mais aussi des citoyens, des penseurs, des créateurs. Tout recul sur le front de la scolarisation devrait être pris avec le plus grand sérieux. Élément essentiel dans le calcul de l’indice de développement humain, le taux de scolarisation est lié à une meilleure qualité de vie et à un meilleur état de santé. Il contribue aussi à la stabilité sociale en plus de favoriser l’innovation et de stimuler la croissance économique à long terme.

Tous les sacrifices consentis sur ce front devraient l’être avec la plus grande prudence, précaution qu’on ne sent pas beaucoup dans le présent discours politique, qui valorise plus spontanément l’entreprise. Le malheur, c’est que cette génération de travailleurs risque de ne jamais atteindre son plein potentiel en matière d’études et de revenus si le contexte s’étire durablement. La recette pour éviter un tel scénario est heureusement connue : il faut favoriser des milieux d’éducation les plus équitables et résilients possibles. Mais pour cela, il ne faut pas que se contenter d’écouter l’industrie et le milieu des affaires.