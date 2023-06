Les universités en région doivent bénéficier d'un soutien financier accru

Le président de l’Université du Québec (UQ), Alexandre Cloutier, n’y est pas allé de main morte. Pour corriger un sous-financement de ses établissements qu’il juge « chronique », il prie Québec de lui verser une enveloppe de rattrapage de 100 millions par année. Le cri du coeur de l’UQ est la première manifestation publique d’un souque-à-la-corde auquel les universités québécoises s’adonneront au cours des prochaines semaines. La ministre de l’Enseignement supérieur, Pascale Déry, s’est en effet engagée à réviser la politique de financement des universités. L’exercice de consultation bat son plein.

Il y aura donc d’autres revendications de la part de dirigeants universitaires décidés à défendre le caractère unique de leur établissement et le financement distinct essentiel pour déployer leur mission. C’est de bonne guerre et, au bénéfice des non-initiés, précisons ceci : ce sport national de partage de la tarte financière entre les universités dure depuis des lustres et donne toujours lieu, chaque fois qu’il est question de réviser la politique de financement des universités, à l’affichage d’une saine concurrence. Notre modèle universitaire est bâti sur la concurrence, qu’on le veuille ou non.

En 2022-2023, l’enveloppe budgétaire des universités est de 3,8 milliards de dollars. À ces fonds publics, qui constituent environ 58 % des revenus de l’ensemble des universités — jusqu’à atteindre 70 % pour celles faisant partie du réseau UQ — s’ajoutent évidemment les droits de scolarité et la philanthropie. Pour appuyer sa demande de fonds de rattrapage, Alexandre Cloutier affirme que le caractère distinct de ses universités le prive d’une part importante de ces autres revenus, dont se gargarisent par exemple McGill et Concordia. Il a parfaitement raison.

Depuis 2018-2019, année où les libéraux de Philippe Couillard ont révisé une politique de financement des universités vieille de 18 ans, les droits de scolarité perçus par les universités auprès de plusieurs étudiants étrangers demeurent dans les coffres des universités. Auparavant, une large portion de la somme était retournée à Québec, qui redistribuait le tout à l’ensemble des universités suivant une forme de péréquation. Ce système « inéquitable » était dénoncé à hauts cris par certaines universités habituées à de forts contingents d’étudiants étrangers, McGill en tête.

Ironiquement, cette « iniquité » corrigée en 2018 entraîne désormais un déséquilibre dans la cagnotte des universités moins fréquentées par les étudiants internationaux, comme le réseau UQ, ce que dénonce le président Cloutier. Au fil du temps, ses universités ne sont pas complètement demeurées en reste, il faut le reconnaître. Le caractère particulier de l’enseignement universitaire en région fut reconnu par des enveloppes spéciales à maintes reprises. Mais l’UQ traîne de la patte par rapport aux autres, dont les fonds de dotation se calculent en centaines de millions de dollars sinon en milliards, en plus des droits de scolarité.

Le Québec compte 19 universités, dont 10 membres du réseau UQ. C’est une force indéniable, tant en diversité qu’en couverture du territoire, ce qui permet d’atteindre un objectif d’accessibilité fixé dès la création de l’UQ, en 1968. Cette multiplicité des profils et une formule de financement basée sur l’effectif entraînent toutefois des revers : cela divise plus que cela rallie, et malgré les nombreux appels du gouvernement pour pousser des formules qui nourrissent la collaboration plus que la concurrence, les rivalités demeurent palpables.

Force est d’admettre toutefois que le réseau UQ est en effet dans une case à part, et ce caractère unique doit être entretenu et financé à une hauteur suffisante pour lui permettre de mener à bien son mandat. Depuis Trois-Rivières, Rimouski, l’Outaouais, Chicoutimi ou l’Abitibi-Témiscamingue, les universités régionales de l’UQ ont contribué depuis leur création à permettre à des étudiants qui jamais n’auraient mis les pieds à l’université de sortir de quelques années d’études diplôme en main. Cette statistique à elle seule souligne le rôle essentiel joué par l’UQ : 52 % des 100 000 étudiants qui la fréquentent sont de première génération, c’est-à-dire que personne avant eux dans la lignée familiale ne s’était inscrit à l’université. C’est 16 points de pourcentage de plus que les autres universités.

Pour attirer les étudiants vers ses programmes distincts et réussir à séduire et à retenir un corps professoral aussi courtisé par les grands centres, l’UQ a besoin de mieux s’armer financièrement pour ne pas creuser davantage le fossé qui la sépare des autres. La formule de financement parfaite n’existe pas, et dans sa révision prochaine, le gouvernement du Québec doit tenir compte du contexte socioéconomique changeant dans lequel les établissements universitaires préparent de futurs travailleurs et chercheurs, en préservant le sacro-saint principe d’équité. La tâche n’est pas mince, mais les plus fragiles d’entre les établissements doivent bénéficier d’un soutien accru, surtout si de leur survie dépend l’accessibilité aux études supérieures.