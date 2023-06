Le Canada aura-t-il les moyens de ses ambitions en politique étrangère?

Les ambassadeurs du Canada étaient tous réunis à Ottawa cette semaine dans le cadre d’une initiative de la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly, visant à recentrer leur action. Ce redressement, dont Le Devoir a révélé la teneur, survient tardivement dans le mandat libéral, si bien qu’il s’en dégage un certain scepticisme.

Un document de travail (L’avenir de la diplomatie. Transformer Affaires mondiales Canada), dresse un portrait dur de l’administration du réseau diplomatique. On s’en doutait un peu, à force de constater des incidents anecdotiques qui n’ont rien de drôle, tels que le cafouillage dans l’évacuation des alliés afghans du Canada à la suite de la chute de Kaboul aux mains des talibans. La lenteur fut le maître mot de l’opération pour faire venir au Canada 40 000 Afghans, alors que ceux-ci étaient plongés dans une immédiate situation de vie ou de mort pour avoir collaboré avec les forces canadiennes.

Le pas lourd de la bureaucratie l’aura emporté sur l’urgence humanitaire. Au rayon des statistiques, rien n’y paraîtra dans un an ou deux. Ottawa a maintenant accueilli 33 000 réfugiés afghans sur l’objectif de 40 000, près de deux ans après la fin de la parenthèse que fut l’occupation de l’Afghanistan. Est-ce le genre de diplomatie que le premier ministre, Justin Trudeau, avait en tête lors de son élection ? Celui-là même qui professait que « le Canada était de retour » pour ses alliés internationaux ? Le slogan creux contraste avec la réalité.

Le document de travail de la ministre Joly pose un constat sévère sur la diplomatie canadienne : rigide, allergique au risque, absente à l’étranger, lente à réagir aux crises (tiens donc !), peu spécialisée et trop tournée vers une seule langue de ce beau pays bilingue d’un océan à l’autre. On vous laisse deviner laquelle. L’anglicisation galopante d’Affaires mondiales et son indifférence face au français demeurent des problèmes connus, mais irrésolus.

Saluons tout de même l’initiative de la ministre Joly, qui a pris la peine de consulter l’ensemble du réseau diplomatique canadien, dans une approche empreinte « d’humilité et d’audace », sachant bien que les frustrations s’accumulaient sur tous les fuseaux horaires. La dernière initiative du genre remontait à 2005, sous le gouvernement éphémère de Paul Martin.

Entre autres, les enjeux de la diversité, de l’inclusion et de la dualité linguistique sont nommés comme des facteurs d’excellence et les principaux atouts d’Affaires mondiales. Devant l’inexorable déclin du français au sein du ministère et des ambassades, le meilleur service que la ministre Joly pourrait rendre au fait français à l’international, c’est d’accepter une interprétation plus généreuse de la doctrine Gérin-Lajoie, permettant au Québec d’agir sur la scène internationale dans ses champs de compétence. Un appui à la demande du ministre québécois de la Culture, Mathieu Lacombe, afin que le Québec obtienne un siège à part entière à l’UNESCO, enverrait un message fort quant à l’importance de la langue et de la culture francophone pour Affaires mondiales, même si la balle est définitivement dans le camp de l’ONU. On peut toujours rêver.

Le Canada a une enviable présence diplomatique dans le monde. Il entretient des relations avec presque la totalité des pays. D’ici la fin de l’année, le réseau diplomatique canadien devrait comprendre 182 ambassades, hauts-commissariats et consulats dans 112 pays. Les priorités sont-elles à la bonne place compte tenu de l’évolution de la géopolitique mondiale ? C’est l’une des questions en filigrane du rapport qui nomme la crise climatique, les flux migratoires, la compétition pour les ressources naturelles et les conflits armés comme facteurs distinctifs des relations internationales contemporaines.

L’analyse préliminaire de la ministre Joly laisse croire qu’il y a place à l’amélioration, notamment à l’ONU, où le Canada compte seulement 25 membres de mission, loin au 13e rang. Ottawa souhaite accroître sa présence non seulement à l’ONU, mais aussi dans des pays à « haute valeur stratégique », en partant d’un principe évident : la donne a changé.

D’un monde unipolaire postérieur à la Deuxième Guerre mondiale, nous sommes passés à une reconfiguration multipolaire des rapports mondiaux, en présence d’acteurs étatiques et non étatiques. Le poids et l’influence des pays du G7 ont diminué au profit des pays émergents, nommément ceux du BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Les conflits et préoccupations internationales s’invitent à l’échelle nationale et même locale.

Ainsi, il est impératif de repenser l’action diplomatique canadienne, en ne perdant pas de vue que notre principal allié, que cela nous plaise ou non, demeure encore et toujours le géant de moins en moins prévisible au sud de la frontière. Le Canada peut en faire plus et agir différemment sur la scène mondiale, c’est certain. Encore faudra-t-il qu’il se dote d’un réseau diplomatique moins bureaucratique, à la hauteur de ses ambitions. C’est un défi à risque élevé d’écueils tellement la force d’inertie est forte au sein de ce gouvernement.