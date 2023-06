Mieux écrire pour bien réussir

Chez Boileau, la pensée précède la phrase : « Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement / Et les mots pour le dire arrivent aisément. » Mais pour arriver à cet état de grâce, encore faut-il avoir de la langue une maîtrise suffisante, laquelle ne s’acquiert que par la pratique. Il n’y a pas de formule magique : il faut écrire, écrire et encore écrire. Et lire, lire et encore lire.

Il est réjouissant de voir cette semaine le ministre Drainville persister dans sa volonté de revenir aux bases. Prioriser le rehaussement de la qualité du français chez les élèves est vital. La maîtrise de la langue est inextricablement liée à la réussite scolaire, et ce, dans toutes les matières. On a souvent nié l’évidence : la chute de la première peut faire dégringoler la seconde. Le ministre de l’Éducation nous force à nous dessiller les yeux, chiffres à l’appui : le taux de réussite à l’examen écrit en cinquième secondaire n’était plus que de 69 % en 2022. Il y a péril en la demeure.

La révision des programmes de français au primaire et au secondaire tombe sous le sens. Cela fait plus de vingt ans qu’on n’a pas dépoussiéré le premier, quinze ans qu’on n’a retouché le second. Depuis, le numérique a transformé notre rapport au monde et aux idées. Il faut raccrocher ces programmes aux réalités des jeunes. L’intégration naturelle et soutenue d’oeuvres d’ici procède du même esprit en plus de participer au raffermissement de notre culture commune esquintée par le rouleau compresseur américain. On applaudit.

Certes, la feuille de route de M. Drainville a des airs de déjà-vu pour le milieu de l’éducation qui a vu défiler plusieurs refontes et voeux pieux. Mobiliser l’ensemble de l’équipe-école derrière l’apprentissage du français, par exemple, est une idée inaboutie qui remonte à des décennies. « Depuis 1980, il est écrit que la qualité du français des élèves est la responsabilité de tout le corps enseignant et ce ne fut jamais le cas », rappelait en mars dernier dans Le Devoir la didacticienne du français Suzanne-G. Chartrand, dans la foulée d’un rapport dévastateur sur le français au collégial, qui souffre de maux semblables.

Dans ce texte, la spécialiste de l’enseignement de la grammaire et de l’écriture s’inquiétait de notre propension à multiplier les comités même là où l’évidence et le savoir ont fait leur lit. Dans le rapport Mieux soutenir le développement de la compétence à écrire, la nécessité d’écrire souvent, et dans tous les formats, était écrite noir sur blanc. C’était en 2008. L’Association québécoise des professeurs de français en fait toujours, en 2023, une de ses recommandations maîtresses. 

L’ajout de conseillers pédagogiques en français et l’adaptation de nos enseignements à la réalité « technologique » des jeunes générations envisagés par le ministre Drainville trouvent aussi un écho dans les conclusions du Comité d’experts sur l’apprentissage de l’écriture de 2008. Nul besoin de redemander à d’autres experts d’en faire longuement la démonstration ; tout est là.

Dans leur conclusion, ces mêmes experts notaient par ailleurs que la situation, jugée déjà « déplorable » à l’époque, ne pouvait « être résolue à court terme ». Pis, ils étaient convaincus que leurs 22 mesures structurantes n’amélioreraient véritablement la situation que si un organisme permanent de coordination était institué pour en assurer la mise en place et le suivi. Avec les résultats que l’on sait. Il ne faudrait surtout pas reproduire la même enfilade d’erreurs. Du temps, on n’en a plus.