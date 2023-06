Il faut mieux se préparer à faire face aux incendies de forêt

Depuis le début du mois de mai, le Canada brûle. Les ravages des feux de forêt forcent l’évacuation de milliers de citoyens, ils déciment des villes et villages en entier, avalent des centaines de kilomètres carrés de superficie en l’espace de quelques jours. Les routes sont bloquées, des populations se retrouvant coupées de tout ; des infrastructures d’importance partent en fumée, la qualité de l’air en souffre. Les forêts disparaissent.

D’un océan à l’autre, le Canada brûle. Au début de juin, près de 3 millions d’hectares s’étaient déjà consumés en 2023, alors que la moyenne canadienne pour un mois de mai, sur 10 ans, est de 150 000 hectares. « Ces conditions, à ce stade de la saison, sont absolument sans précédent », affirmait le ministre de la Protection civile, Bill Blair, la semaine dernière. De la Colombie-Britannique jusqu’à Halifax, les affres du réchauffement climatique se font très concrètement ressentir.

On aura beau vouloir nier cette réalité, comme certains hurluberlus s’entêtent encore à le faire dans leur vision complotiste, les phénomènes météorologiques extrêmes sont là pour de bon. Inondations, feux de forêt, canicules, pluies torrentielles ne sont plus désormais le fruit d’une terrible infortune. Comme le rapportait notre journaliste Alexis Riopel dernièrement, « la brûlante association entre El Niño et le réchauffement climatique fera glisser le monde vers de nouveaux records de température » au cours de la prochaine année, avec tous les drames climatiques qui s’ensuivront.

Le Québec n’est pas en reste. Lundi, quelque 161 feux de forêt de diverses intensités brûlaient à divers endroits du territoire, et plus de 10 000 personnes étaient évacuées. Le premier ministre François Legault parle de « jamais vu ». Cette année, le Québec a déjà brûlé plus de 10 fois la quantité d’hectares de forêt qu’il voit partir en fumée en moyenne dans une année. Et M. Legault prévoit qu’il faudra tout l’été pour venir à bout de cette situation d’urgence. De jour en jour, les incendies s’additionnent, et la Société de protection des forêts contre le feu, la SOPFEU, n’est pas en mesure de combattre plus d’une trentaine d’incendies en même temps.

Sommes-nous outillés pour faire face aux incendies qui font rage ? Il y eut dans le passé des scénarios de sécheresse extrême, des épisodes de foudre qui ont servi d’étincelles à des brasiers faisant des centaines de kilomètres carrés. Ces épisodes d’urgence, qui chaque fois mobilisent des ressources, déciment des forêts et bouleversent des communautés, ne sont pas nouveaux, mais ils gagnent en intensité et en précocité. Le Québec n’exclut donc pas la possibilité d’élargir sa capacité de réaction en ajoutant matériel de combat et personnel, et il est tout à fait responsable et nécessaire qu’il envisage cette option. Pour pallier le manque de pompiers et l’épuisement des troupes en poste, non seulement le Québec fait appel à des militaires en soutien, mais il attend aussi des renforts venus de l’étranger.

Il y aura toujours une part d’imprévisibilité dans ce type d’événements, mais il n’est plus possible, en 2023, de plaider l’ignorance, que l’on soit un gouvernement, une municipalité ou même un citoyen. Se « préparer au pire » fera partie des us et coutumes, avec un modus operandi inondations et un autre incendies. Tant qu’à y être, ajoutez dans la boîte à outils verglas, tornades et pannes électriques impromptues. Mieux vaut être paré qu’improviser.