Les mérites du privé

Déjà ministre de l’Économie et de l’Innovation, Pierre Fitzgibbon s’est vu confier la responsabilité de l’Énergie et, à ce titre, celle d’Hydro-Québec, une société d’État qui revêt une immense importance pour la nation québécoise. Or, le ministre a exprimé la semaine dernière sa nette préférence pour l’entreprise privée. « Moi, personnellement, je pense que le privé est mieux que l’État », a-t-il déclaré sans ambages.

Heureusement que Jean Lesage, René Lévesque et les hauts fonctionnaires qui ont mis en oeuvre la nationalisation des compagnies d’électricité dans les années 1960 ne pensaient pas comme lui.

L’inefficacité de cette courte pointe de réseaux électriques privés à l’époque était notoire, tout comme les abus monopolistiques auxquels s’adonnaient ces compagnies d’électricité possédées par de fiers capitalistes canadiens-anglais ou américains. Pierre Fitzgibbon soutient que le privé est « plus efficient que l’État ». C’est une généralisation qui ne s’applique pas à Hydro-Québec, bien que ce fleuron ait des défauts et qu’il ne soit pas un monstre d’agilité. Dans l’ensemble, elle n’a pas à rougir de sa performance. Et s’il faut citer un exemple, la privatisation partielle du distributeur d’électricité de l’Ontario, Hydro One, n’a pas été la panacée. À moins de croire que subventionner les tarifs d’électricité à coups de milliards comme le fait le gouvernement ontarien est une politique sensée.

Le privé serait plus efficace que le public ? Ça dépend. Une société d’État poursuit souvent des objectifs sociaux dont l’entreprise privée n’a cure. Et si cette efficacité ne sert qu’à engraisser des actionnaires étrangers à même notre territoire et nos ressources naturelles, on peut douter qu’il s’agisse d’une grande avancée pour notre peuple.

Alors que Pierre Fitzgibbon déroule le tapis rouge à des intérêts privés qu’il peut connaître par leur petit nom, le ministre des Finances, Eric Girard, a enterré l’idée de privatiser la Société des alcools du Québec, comme le voulaient les militants caquistes réunis en congrès. Le secteur privé a beau être plus efficace — c’est une présomption —, une société d’État chargée de la vente d’alcool présente des avantages, notamment en matière de santé publique et de couverture du territoire.

Dans une entrevue accordée à Mario Dumont, le nouveau p.-d.g. d’Hydro-Québec, Michael Sabia, a rejeté du revers de la main l’idée de privatiser en tout ou en partie Hydro-Québec. Une telle hypothèse l’a même fait rire tellement elle lui semble absurde. Par contre, il n’a pas écarté l’idée que le secteur privé soit appelé à fournir de l’électricité à Hydro-Québec. C’est déjà le cas, que ce soit avec l’éolien ou avec les petites centrales hydrauliques de moins de 50 MW.

Dans le cas de ces petites centrales, il y aurait sans doute un peu d’électricité à tirer des barrages existants qui sont la propriété de l’État québécois ou de municipalités ; le secteur privé pourrait participer à leur amélioration. Mais s’il s’agit de proposer de construire de nouvelles petites centrales et ainsi artificialiser des sites naturels, la prudence est de mise. On ne peut laisser des entreprises privées, associées à des intérêts locaux, décider seules de l’usage des terres publiques. L’État a des raisons, à commencer par le bien commun, que les capitalistes, aussi efficaces apparaissent-ils, ne connaissent pas.