En français (le 911), s’il vous plaît

Il n’y a pas que des finesses qui se perdent parfois avec la traduction. Au fédéral, c’est aussi la mémoire qui peut flancher quand il s’agit de combler une faille linguistique. Tout Ottawa s’est indigné à la lecture d’un reportage du Devoir faisant la démonstration que les Québécois qui utilisent la téléphonie Internet (ou IP) n’ont pas nécessairement accès à un service d’urgence en français lorsqu’ils contactent le 911. Avec tous les risques inadmissibles que cela comporte.

Le ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie n’a pas tergiversé. La situation, oui, est « inacceptable », et son gouvernement va « agir pour corriger la situation », a-t-il promis mardi. Parce que mettre un peu de pression ne nuit jamais, les élus de la Chambre des communes en ont rajouté une couche jeudi en adoptant une motion pressant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications (CRTC) — de qui relèvent les paramètres de ce service essentiel — d’agir « immédiatement ».

À Québec, l’Assemblée nationale a mis son grain de sel en réclamant « l’interdiction » de tout transfert d’appels 911 en provenance de compagnies IP « vers des centres d’appels situés hors Québec ». Rassurés ? Ce serait faire preuve d’une grande naïveté. On apprenait cette semaine, toujours dans ces pages, que le CRTC connaît le problème depuis au moins… 2013 ! Dix ans, donc, qu’il tolère l’intolérable.

Et ce n’est pas parce que le pire n’arrive jamais. Le bureau du commissaire aux langues officielles du Canada a été appelé à se saisir du problème maintes fois. En 2020, dans son rapport annuel, Raymond Théberge déplorait que l’absence de services bilingues ait continué de « mettre en jeu la sécurité du public ». Et pour cause : se faire comprendre et être compris est le nerf de la guerre en situation d’urgence.

En 2023, le CRTC a repris peu ou prou les mêmes mots qu’en 2013 pour se justifier. En gros, le Conseil s’engage à garantir à tous les Canadiens un accès au 911 « dans la langue officielle de leur choix » et invite quiconque rencontre des obstacles à cet égard « à l’en informer ».

Cette mollesse — à l’heure où le CRTC hérite d’un mandat considérablement élargi, avec l’adoption de la nouvelle loi sur la diffusion en continu jeudi — a assez duré. Quant au gouvernement Trudeau, qui vient d’adopter un nouveau plan d’action sur les langues officielles, qu’il assume son rôle de chien de garde et sorte un peu les dents pour une fois.