Grand parleur, petit faiseur

En dévoilant une série de cinq rapports la semaine dernière, le commissaire fédéral à l’environnement et au développement durable, Jerry V. DeMarco, a décrié l’inaction du gouvernement Trudeau, qui ne fait guère mieux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de protection de la biodiversité que les gouvernements fédéraux qui l’ont précédé depuis le sommet de Rio en 1992.

C’est « une série d’échecs depuis 30 ans », a laissé tomber le commissaire. De belles paroles, beaucoup d’engagements, de plans et de programmes, mais pas assez d’actions et peu de résultats. Jerry V. DeMarco s’est dit « déçu » et « frustré ».

Qu’ils soient libéraux ou conservateurs, les gouvernements à Ottawa ont invariablement trahi leurs engagements relatifs à l’environnement.

Dans un de ses rapports, le commissaire se penche sur la promesse de planter deux milliards d’arbres d’ici 2031. Comme prévu, dans les premières années, le nombre d’arbres qu’on a planté est très modeste, constate-t-il. La cible de 30 millions d’arbres en 2021 a été atteinte, mais celle de 2022, fixée à 60 millions de pousses, ne l’a pas été. Dans l’hypothèse où tous les partenaires du gouvernement ont rempli leurs contrats, ce ne sont que 16,5 millions d’arbres qui ont été plantés l’an dernier, relève-t-il dans son rapport. Pour arriver à atteindre l’objectif en 2031, la cadence devra s’élever à 300 millions d’arbres par an. Il y a lieu d’être sceptique.

Mais de toute manière, contrairement à la prétention du gouvernement Trudeau, même si tous ces arbres étaient plantés à temps, ils ne pourraient pas absorber deux mégatonnes de CO 2 , comme on l’a fait miroiter. Ces arbres, jeunes et de petite taille, n’ont pas cette capacité d’absorption de GES. Ils ne contribueront que peu à l’atteinte de l’objectif canadien de réduire de 40 % à 45 % les émissions en 2030. Les bienfaits qu’on leur prête viendront plus tard en vue de l’objectif de carboneutralité en 2050.

Aux yeux du commissaire, il ne s’agit pas simplement de planter des arbres à la va-comme-je-te-pousse. Le gouvernement fédéral devrait orienter le programme vers la restauration des habitats naturels afin de contribuer à la biodiversité, tandis qu’en milieu urbain, il faudrait réduire les îlots de chaleur.

Dans un autre rapport rendu public la semaine dernière, Jerry V. DeMarco déplore qu’Ottawa n’en fasse pas suffisamment pour protéger les espèces menacées, en dépit des pouvoirs que lui confère la Loi sur les espèces en péril (LEP), dont la possibilité d’adopter des décrets d’urgence destinés à stopper une menace imminente pour une espèce. Or, seulement trois de ces décrets ont été promulgués depuis près de 20 ans. Le ministère de l’Environnement et du Changement climatique n’agit pas « de façon proactive », se contentant de réagir à des pressions externes, note le commissaire.

Les menaces sur la faune et la flore sauvages n’ont fait que s’intensifier, et le nombre d’espèces tombant sous le coup de la loi a augmenté. Au Québec, on pense notamment au béluga et au caribou forestier, ainsi qu’au chevalier cuivré, un poisson dont l’habitat sera vraisemblablement sacrifié pour permettre l’agrandissement, avec l’imprimatur d’Ottawa, du terminal du port de Montréal, à Contrecoeur.

Rappelant que le calcul des émissions de GES n’est pas une science exacte, le commissaire a pu établir dans un audit que le ministère ne savait pas dans quelle mesure ses programmes et ses règlements contribuaient à l’atteinte de l’objectif global de réduction des émissions. L’effet de la fermeture de centrales électriques au charbon, une baisse de 66 % de la filière depuis 2005, a certes eu un effet notable, mais des règlements touchant les émissions des véhicules n’ont pas eu les effets escomptés.

Par ailleurs, dans une étude publiée la semaine dernière, des chercheurs du ministère fédéral de l’Environnement, s’appuyant sur une nouvelle méthode d’évaluation, ont calculé que les émissions associées à l’exploitation des sables bitumineux étaient 65 % plus élevées que ce que rapporte l’industrie pétrolière. Celle-ci conteste évidemment cette avancée.

De son côté, le ministre de l’Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, se fait jovialiste. « Notre plan fonctionne », a-t-il claironné en brandissant les dernières données qui montrent que les émissions de GES au Canada ont diminué de 53 millions de tonnes entre 2019 — avant la pandémie — et 2021. C’est plus de la moitié des émissions dont est responsable le Québec, a-t-il fait valoir. En fait, les émissions canadiennes ont chuté de 66 millions de tonnes en 2020, pour remonter de 12 millions de tonnes en 2021. Or, le ministre suppose que le pays était complètement sorti de la pandémie en 2021, une assertion pour le moins présomptueuse. C’est comme dire qu’on pourra bientôt produire du pétrole « propre », comme le soutient l’industrie, ce que reprend d’ailleurs en choeur l’ancien militant écologiste.