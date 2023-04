Trump et Biden, encore?

L’homme au pas court, les deux pieds dans le très grand âge, a officialisé sa candidature à un second mandat présidentiel, d’une manière aux antipodes du hurlant Donald Trump et non sans évoquer le souvenir d’un Joe Biden qui, en 2020 et en pleine pandémie, aura largement mené campagne depuis le sous-sol de sa résidence au Delaware. Dans la vidéo léchée de trois petites minutes diffusée mardi matin, il n’en plante pas moins clairement le décor, avec moult références à l’assaut sur le Capitole, promesses de parer au désordre, d’améliorer le sort du « peuple » et de « finir le travail » — encore qu’on sait fort bien que, dans l’état où se trouvent les États-Unis et le monde, un autre mandat Biden ne suffira certainement pas à le finir.

En 2020, pendant un moment, certains avaient voulu voir dans le choix de Kamala Harris comme colistière l’éventualité que Joe Biden, du haut de ses 78 ans, s’en tienne à un seul mandat et prépare ainsi le terrain à l’élection d’une femme, « de couleur » qui plus est, à la présidentielle de 2024. Ils rêvaient. Si Mme Harris a été électoralement utile à M. Biden, les spéculations ne se sont pas avérées, le refus de Trump de reconnaître sa défaite polluant avec persistance l’environnement politique. Dans la fonction contrainte de la vice-présidence, Mme Harris s’est au demeurant vu confier les dossiers casse-gueule de l’immigration et de l’accès au droit de vote, et s’y est cassé les dents, s’attirant des critiques à gauche comme à droite. Le sexisme et le racisme ambiants ont fait le reste. Mais il est faux, soit dit en passant, de prétendre que les Américains « ne sont pas prêts » à élire une femme à la présidence : preuve en est que, n’eût été le système électoral dysfonctionnel qu’est celui des États-Unis, Hillary Clinton serait devenue présidente en 2016, pour avoir remporté le vote populaire par près de 3 millions de voix.

Qui va lentement, va sûrement. À déclarer tôt sa candidature à cette première présidentielle postpandémique, M. Biden envoie à ses rivaux potentiels le signal que le Parti démocrate n’a aucun intérêt à se lancer dans une course à l’investiture qui éclairerait ses tensions. Et c’est donc en bonne partie par froide résignation que, dans les circonstances, les démocrates se rendent à ce calcul et serrent les rangs autour de lui. Signe que la vie politique américaine est comme figée. Démocrates comme républicains demeurent piégés par un Donald Trump qui refuse, en as de l’effet de nuisance, de s’effacer.

Les sondages disent présentement deux choses : d’abord, qu’une majorité d’Américains ne veut pas vraiment d’un nouvel affrontement Biden-Trump — d’une bataille entre un vieil homme raisonnable à l’acuité mentale vacillante et un adversaire déraisonnable, pas tellement plus jeune, mais autrement plus dérangé. Signe patent, encore là, d’une ample fatigue politique qui pourrait donner dans l’urne des résultats tordus. Les sondages disent ensuite qu’à obtenir l’investiture républicaine, M. Trump améliore les chances de M. Biden de l’emporter. On l’a constaté aux dernières élections de mi-mandat, la présence de candidats adoubés par Trump ayant aidé les démocrates à sauver les meubles au Congrès. Si donc Trump et Biden rivalisent d’impopularité dans l’opinion publique, il reste que le premier, par ailleurs aux prises avec la justice, demeure le meilleur argument de campagne du second.

Ces considérations électorales étant, et dans les limites de l’algorithme néolibéral qui empêche nos démocraties de s’améliorer, M. Biden est pourtant loin d’avoir mal fait depuis le début de son mandat, faisant preuve d’une volonté progressiste que l’on n’attendait pas. La gauche du parti a donné de la voix et celui-ci a su écouter : investissements majeurs dans l’économie verte — quoique dans une logique qui pèche par protectionnisme appuyé —, annulation de dettes étudiantes, aide à l’enfance, réduction du prix des médicaments… Il a navigué entre cette gauche et le centre de l’échiquier sans lequel on peut difficilement prendre le pouvoir. Pour augmenter ses chances de l’emporter en novembre 2024, il faudra que l’inflation continue à se résorber et que le supplément de leadership que lui procure la guerre en Ukraine contre la Russie continue d’opérer, même si les enjeux de politique étrangère ont rarement un impact électoral majeur.

Trump et Biden, encore ? Peut-être pas. La présidentielle est encore loin. Si Trump demeure bien en avance dans la course à l’investiture républicaine, grâce à un noyau dur et aveugle de partisans, il reste que d’autres candidats vont se manifester, à commencer par Ron DeSantis, jeune gouverneur (44 ans) de la Floride, fossoyeur du droit à l’avortement, héros de la mouvance antiwoke. Difficile de concevoir que cet ultraconservateur, advenant qu’il obtienne l’investiture, saurait transposer à l’échelle nationale le succès politique qu’il remporte en Floride. Qu’il réussisse à doubler Trump et la bataille contre Biden deviendrait en tout cas d’une extraordinaire et terrifiante limpidité idéologique.