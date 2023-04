Le privilège d’être un élu

Mandaté par le Bureau de l’Assemblée nationale, le Comité consultatif indépendant sur la révision de l’indemnité des députés a rendu son rapport la semaine dernière en recommandant une hausse de 21 % de leur rémunération globale, qui passerait de 139 745 $ à 169 950 $, ce qui comprend leur allocation de dépenses. Leur salaire sans cette allocation grimperait à 131 766 $, contre 101 561 $ à l’heure actuelle.

C’est un « minimum acceptable », estime le comité formé d’un président, Jérôme Côté, spécialiste en rémunération des ressources humaines, et de deux anciens députés, Lise Thériault et Martin Ouellet. Ce n’est pas le genre d’affirmation appelée à faire l’unanimité dans la population.

C’est un sujet délicat, et fixer un prix aux diverses responsabilités qu’assume un élu n’est pas simple. Le comité Côté s’est largement inspiré du rapport déposé en 2013 par la juge de la Cour suprême à la retraite Claire L’Heureux-Dubé, qui avait présidé cet autre comité « indépendant ». En 2015, le gouvernement Couillard avait présenté un projet de loi appliquant l’essentiel des recommandations de l’ex-juge et haussant substantiellement la rémunération, un peu comme on le propose aujourd’hui ; il avait dû y renoncer. L’opposition n’avait pas manqué de lui rappeler l’« indécence » de ces hausses au regard des coupes que le gouvernement libéral avait décrétées.

Pour évaluer une rémunération juste, les comparaisons avec les législatures des autres provinces et la Chambre des communes ne sont pas d’un grand secours. Les élus des autres provinces, qui ne touchent aucune allocation de dépenses, sont globalement moins bien payés que leurs pendants québécois. À tout seigneur tout honneur, les députés fédéraux sont beaucoup mieux payés que leurs pairs provinciaux, soit 194 600 $ par an. Cet écart illustre bien une vision de la fédération canadienne où le gouvernement fédéral se considère d’un ordre supérieur dominant les gouvernements provinciaux. Objectivement, les responsabilités et la tâche de travail d’un député à la Chambre des communes comparées à celles d’un élu de l’Assemblée nationale ne justifient pas cette disparité. Et que dire des sénateurs, qui empochent un salaire de base de 169 000 $ par an, relique coloniale qui s’inscrit dans la riche tradition de patronage du régime.

Le comité Côté a recommandé que l’indemnité annuelle des parlementaires soit arrimée aux salaires versés aux premiers dirigeants et vice-présidents d’organismes publics (classe 4). C’est ce que proposait le comité L’Heureux-Dubé. C’est quelque peu arbitraire, mais il lui fallait bien fixer la barre quelque part.

Dans toute cette discussion, il ne faut pas oublier qu’à Québec, seulement 10 des 125 députés ne touchent que leur indemnité de base. Tous les autres reçoivent une rémunération additionnelle d’au moins 15 % de leur salaire, souvent davantage, pour leurs fonctions parlementaires (chefs des partis, leaders, whips, adjoints parlementaires, présidents et vice-présidents de commission) : tout compte fait, ils encaissent au minimum tout près de 120 000 $ par an.

Un des arguments avancés pour un rehaussement important des émoluments des députés, c’est que l’Assemblée nationale se doit d’attirer les « meilleurs talents », une expression que Lise Thériault et Martin Ouellet avaient à la bouche lors de la conférence de presse. Un simple député proche des gens et connaissant sa circonscription comme le fond de sa poche vaut-il plus ou moins qu’un élu issu de l’élite qu’on pourrait désigner ministre ? Compte tenu des différents rôles assumés par les députés, à la fois législateurs, critiques du gouvernement quand ils sont dans l’opposition, représentants de la population et porte-voix de leurs préoccupations, sans oublier l’aide qu’ils apportent aux citoyens dans leurs démarches avec l’État, etc., il n’est pas facile de déterminer les critères pour sélectionner ces meilleurs talents, un choix qui revient de toute façon aux électeurs. Bien sûr, le comité n’a pas eu l’outrecuidance d’aller au bout de son raisonnement en démontrant que l’Assemblée nationale ne comptait pas suffisamment de « talents » ou que trop d’élus en manquaient à l’heure actuelle.

Il est embarrassant qu’encore aujourd’hui, ce soient les élus qui se votent eux-mêmes des augmentations. Il n’y a d’ailleurs jamais de bon moment pour procéder à une telle bonification. Et le contexte actuel ne fait pas exception, étant donné que le gouvernement Legault est en négociation pour le renouvellement des conventions collectives des employés de l’État. Ces syndiqués n’ont aucune chance de bénéficier d’un rattrapage salarial de plus de 20 %.

On entend souvent nos élus affirmer, la main sur le cœur, que c’est un privilège de représenter leurs concitoyens. On peut croire que jouir de ce privilège, étroitement associé à la notion de service public, est un avantage qui vaut plus que quelques milliers de dollars qu’on laisse sur la table.