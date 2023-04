Le Soudan et les vautours

Pour prendre la mesure du leurre entretenu par l’ONU autour des espoirs de démocratisation du Soudan depuis le renversement du dictateur Omar Al-Bachir il y a quatre ans, il est instructif d’aller lire les propos tenus il y a seulement un mois par Volker Perthes devant le Conseil de sécurité. Si les tensions demeurent vives, disait alors le représentant spécial onusien pour le Soudan, il reste néanmoins que « le retour à la paix est proche ». Ainsi, le diplomate prétendait avoir bon espoir qu’un gouvernement civil serait formé « avant la mi-avril » et de « parvenir à un accord politique définitif » inaugurant une période de transition de deux ans assortie d’un engagement de l’armée à « quitter la vie politique ».

Terrible erreur : la guerre sans merci que se livrent les deux généraux qui se partageaient le pouvoir entre dans sa deuxième semaine, avec des centaines de morts à la clé et une situation humanitaire qui s’aggrave de jour en jour. Il suffit pourtant de fouiller un peu les informations pour comprendre à quel point la cohabitation était tendue entre Abdel Al-Bourhane, chef de l’armée, et Mohammed Hamdan, alias Hemetti, chef paramilitaire des Forces de soutien rapide (FSR). En outre, leur prêter la volonté de participer à la construction d’un État digne de ce nom, dans un contexte de surmilitarisation du pays, c’était carrément insulter l’intelligence des Soudanais et des Soudanaises, qui ont été un moteur capital du soulèvement populaire de 2019.

Chronologie des événements, au pas de course : plusieurs mois de manifestations populaires débouchent, en avril 2019, sur le renversement militaire du dictateur islamiste, qui sévissait depuis trente ans. Une image fait le tour du monde, celle d’une jeune femme drapée de blanc, Alaa Salah, 22 ans, haranguant les manifestants, debout sur le capot d’une voiture. Sous pression, Al-Bouhrane accepte dans la foulée la formation d’un gouvernement de transition civil. Vite exaspéré, Al-Bourhane le chasse en octobre 2021 par putsch mené conjointement avec Hemetti. Leur « collaboration », que M. Perthes se félicitait d’avoir réussi à encadrer, vient de voler en éclats pour cause de différend autour de l’intégration des FSR à l’armée soudanaise.

Al-Bourhane et Hemetti : deux prédateurs qui se battent pour le pouvoir et les ressources. Issu de l’élite militaire de Khartoum, le premier a fait carrière collé au dictateur, avant de le lâcher. Quatre ans plus tard, ceux qui oeuvraient sous Al-Bachir, lire l’oligarchie islamiste, tirent encore les ficelles.

Hemetti est le sinistre chef des milices janjawids (maintenant les FSR), connues pour les massacres et les exactions commis au début des années 2000 avec le soutien d’Al-Bachir dans la guerre jamais éteinte du Darfour. Pour avoir fait fortune en faisant le trafic de l’or au Darfour et vendu ses services à la coalition émirato-saoudienne au Yémen, Hemetti est monté en puissance, capable aujourd’hui avec ses FSR de transformer Khartoum en champ de bataille. Menace inédite pour l’élite militaire cleptomane installée à Khartoum comme dans une forteresse, bâtie historiquement sur l’exploitation des ressources — pétrolières, minières, agricoles… — des périphéries marginalisées.

Les ramifications hors frontières du conflit sont manifestes. C’est toute la Corne de l’Afrique et une bonne partie du Moyen-Orient qui sont interpellées par cette crise grave. Frontalier de sept pays, stratégiquement positionné sur le plan commercial avec sa côte sur la mer Rouge, le Soudan est l’objet de convoitises multiples et concurrentes. Personne ne veut voir le pays sombrer dans un chaos à la somalienne en même temps que chacun défend ses intérêts propres, sur fond de partenariats forcément mouvants. Les vautours sont partout — tous allergiques à l’idée de développement démocratique. Ils sont moins américains et européens, dans l’ordre actuel des choses, qu’égyptiens, libyens, chinois, russes, saoudiens, émiratis… C’est, d’une part, le dictateur égyptien Abdel Al-Sissi qui, par communauté d’esprit, soutient Al-Bourhane ; de l’autre, c’est le groupe paramilitaire russe Wagner qui contrôle, grâce à Hemetti, des mines d’or, dont les revenus sont utiles au financement de l’agression de l’Ukraine.

Les Émirats arabes unis, dont les intérêts croisent ceux de la Russie, sont un autre acteur particulièrement important — des Émirats qui essaiment activement le long de la mer Rouge et des côtes de l’Afrique de l’Est, à des fins économiques et militaires. Inquiets pour leur sécurité alimentaire, ils ont notamment fait main basse sur des centaines de milliers d’hectares de terres au Soudan, une appropriation dont les implications sur les populations locales, et sur l’environnement fragile du Sahel, sont balayées sous le tapis.

Situation tragique pour la société civile soudanaise — réputée dynamique, politisée, compétente. Elle est spectatrice et victime de cette guerre entre généraux, après l’avoir été d’une prétendue transition démocratique qui s’est résumée à du « politico-blanchiment » de la part des instances onusiennes.