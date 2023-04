Un test de prudence pour Trudeau

Environ 155 000 fonctionnaires fédéraux sont en grève depuis mercredi. Deux de leurs principales revendications, des augmentations salariales totalisant 13,5 % sur trois ans et l’enracinement du télétravail dans les conventions collectives, ont valeur de véritables tests pour le gouvernement Trudeau.

En matière de télétravail, les employeurs observent attentivement cette négociation à l’issue de laquelle Ottawa pourrait établir un précédent. Avec la fin de la pandémie, de nombreux employés ne veulent tout simplement pas revenir travailler sur place, d’autres voudraient avoir le choix du nombre de journées au bureau, à leur convenance. Les syndicats se font les porte-voix de ces revendications, dont nous n’avons pas fini d’entendre parler au cours des prochains mois. La grève des fonctionnaires fédéraux, par son ampleur et sa médiatisation, aura valeur d’exemple dans tous les milieux de travail.

Au Québec, le ministre du Travail, Jean Boulet, a rendu un précieux service aux employeurs privés et gouvernementaux en rappelant que le télétravail relève du droit de gérance. Jusqu’à présent, ceux-ci ont fait preuve de souplesse et de flexibilité afin d’intégrer le télétravail à leurs pratiques, en fonction des besoins, des tâches à accomplir et de la prestation de services. Il n’y a pas lieu de céder aux pressions des syndicats et des partis d’opposition, qui, à l’instar de Québec solidaire, proposent la création d’un « droit au télétravail ».

La Loi sur les normes du travail s’applique que l’employé soit en télétravail ou au bureau. Une jurisprudence émerge progressivement en matière de télétravail, et pour l’heure, elle consacre les principes selon lesquels ce mode de travail relève du droit de gérance de l’employeur, qui a tout intérêt à consulter et à impliquer le personnel dans l’élaboration d’une politique interne. Il ne devrait pas en être autrement dans la fonction publique fédérale.

Ottawa ne doit pas céder aux pressions de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), et garder à l’esprit que ses gestes auront un effet d’entraînement sur la mobilisation syndicale partout au pays. Il y a plusieurs raisons de garder le télétravail dans le périmètre du droit de gérance de l’employeur. Pour le mieux-être du personnel, la collaboration, la communication, le sentiment d’appartenance et l’innovation, il est essentiel de préserver cet espace de communion appelé le bureau et de garder à l’esprit que cette vaste expérience qu’est le télétravail est relativement nouvelle et en constante évolution. La flexibilité est de mise, ce que la codification dans une convention collective ne permet pas.

Au chapitre des revendications salariales, la négociation avec les 155 000 fonctionnaires relevant du Conseil du Trésor et de l’Agence du revenu du Canada (ARC) se présente comme un véritable test de prudence fiscale pour le gouvernement Trudeau. Le Conseil du Trésor a bonifié son offre aux fonctionnaires en proposant des augmentations de 9 % sur trois ans, de 2020 à 2023. L’AFPC demande pour sa part 13,5 % pour la même période. Il s’agit là d’une moyenne, certains groupes de syndiqués se montrant plus exigeants que d’autres. Ceux de l’ARC demandent notamment près de 33 % sur trois ans, bien plus que la hausse du coût de la vie.

L’inflation fut exceptionnellement élevée en 2022 (6,8 %) et, dans une moindre mesure, en 2021 (3,4 %). En 2020, elle était inférieure à 1 %. Les attentes élevées des fonctionnaires se heurtent à d’implacables limites financières. En ces matières, le gouvernement Trudeau projette un déficit cumulatif de 131,7 milliards de dollars pour les cinq prochains exercices financiers (ce qui comprend celui en cours). Ce gouvernement dépensier prévoyait un surplus de 4,5 milliards en 2028, il se satisfait maintenant d’un déficit de 14 milliards.

À ces considérations s’ajoute la progression considérable de l’effectif de la fonction publique, qui a grimpé de 12 % par rapport à 2020 pour se situer à 336 000 personnes. Encore récemment, le directeur parlementaire du budget soulignait que le dernier budget fédéral ne prévoyait aucun effort pour économiser ou réaffecter des ressources en fonction des besoins de main-d’oeuvre postérieurs à la pandémie.

Les fonctionnaires fédéraux n’évoluent pas tous dans les privilèges et les largesses de l’État, même s’ils bénéficient d’avantages sociaux et de régimes de retraite avantageux par rapport à la moyenne canadienne. À titre indicatif, la majorité des grévistes gagnent entre 50 000 $ et 75 000 $ annuellement. Il n’en demeure pas moins que c’est une fonction publique coûteuse, réputée pour ses difficultés à assurer une prestation de services adéquate, et en expansion au sein d’un gouvernement intoxiqué à l’endettement. Ce sont des paramètres ingrats, dont le gouvernement Trudeau est responsable. Il doit veiller maintenant à ne pas hypothéquer davantage les finances publiques et l’avenir des prochaines générations.