Le nouveau projet de troisième lien, une vue de l’esprit

En 2021, le gouvernement caquiste affinait le marketing politique entourant le troisième lien, projet essentiellement autoroutier, pour en faire un élément important d’un vaste réseau de transport collectif englobant le tramway de Québec et une centaine de kilomètres de voies réservés aux autobus pour desservir la banlieue ainsi que Lévis. Le Réseau express de la Capitale était né.

Il s’agissait d’un pâle verdissement de la promesse phare de la Coalition avenir Québec, avancée lors de l’élection de 2018, qui était de construire un pont autoroutier entre les deux rives à l’est en passant sur la pointe de l’île d’Orléans.

Dans cette mouture, le troisième lien devenait un tunnel d’un diamètre inédit, de centre-ville à centre-ville, contenant une autoroute sous-fluviale de quatre voies, à quoi s’ajoutaient deux voies pour le transport collectif — on parlait d’autobus électriques.

Bien que sommairement évalués, les coûts du méga-tunnel étaient prohibitifs, dans les 10 milliards — rendu là on arrête de compter —, et un tel ouvrage présentait des risques technologiques très élevés, sans parler de cette autoroute censée se déverser en plein centre-ville. Le gouvernement caquiste n’avait toujours pas en main d’études d’achalandage montrant la nécessité de réaliser le projet pharaonique : tout indiquait au contraire que le volume de déplacements entre les deux rives ne le justifiait pas.

« C’est une gageure », avait dit François Legault, qui voudrait bien déjouer les prévisions des démographes et faire de la capitale nationale une métropole.

Il y a un an, le ministre des Transports, François Bonnardel, et la vice-première ministre et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale, Geneviève Guilbault, présentaient une autre version du projet, comptant deux plus petits tunnels plutôt qu’un seul et quatre voies plutôt que les six de la version précédente. Le coût de projet était réduit à 6,5 milliards ; les études scientifiques sur la mobilité urbaine étaient toujours manquantes. L’élément de transport collectif en était réduit à seulement une seule voie aux heures de pointe. En conférence de presse jeudi, celle qui est maintenant la ministre des Transports a révélé que les coûts du projet revu l’an dernier étaient passés de 6,5 à 9,5 milliards à 10 milliards.

La vice-première ministre a répété que l’abandon du troisième lien autoroutier était une décision « difficile », mais « pragmatique et responsable ». Décision difficile sur plan politique, il va s’en dire — désastreuse même. Une décision qui va alimenter la désillusion et le cynisme d’électeurs floués qui ont cru à l’engagement répété des figures de proue caquistes. Il est vrai que cet engagement, ressassé depuis plus de cinq ans, a bien servi la CAQ dans la capitale nationale.

Tant François Legault que Geneviève Guilbault ont affirmé que la pandémie avait changé la donne. Le télétravail a eu un effet sur les habitudes de déplacements entre les deux rives. L’achalandage est moindre durant les heures de pointe et les débits moyens sont inférieurs à ceux de 2019.

Dans un document rendu public jeudi, le ministère des Transports contredit cette interprétation, soulignant « qu’il serait raisonnable de conclure que le télétravail a peu d’impact sur le réseau routier et le transport collectif ». L’hypothèse du ministère n’est pas la même que celle retenue par le gouvernement : le résultat des études à venir ne remettra pas en cause la nécessité d’un troisième lien autoroutier. On rappelle l’importance d’évaluer des grands projets d’infrastructures « sur le long terme, et non dans une optique à court ou moyen terme ».

Construire un seul tunnel pourrait coûter jusqu’à deux fois moins cher. Et puisqu’il s’agit d’un projet de transport collectif, le gouvernement fédéral pourrait être appelé à le financer à hauteur de 40 %, a souligné à grands traits la ministre. Mais on peut se demander si le nombre de nouveaux passagers qui pourraient emprunter le tunnel sera suffisant pour justifier un tel investissement. Mystère et boule de gomme.

L’ambition du gouvernement Legault, c’est de consolider « une nouvelle zone économique métropolitaine forte », selon l’expression de la ministre. Le nouveau projet de troisième lien s’inscrit dans cette vision de faire de la grande région de Québec une métropole attractive et moderne, capable de se mesurer aux agglomérations les plus dynamiques au monde.

Le nouveau projet n’est toutefois pas défini : pas d’échéancier, pas de budget, pas d’études solides, pas d’analyses techniques. Ça demeure une vue de l’esprit, tout comme cette capitale nationale transformée en métropole.