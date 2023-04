Des services de garde scolaires aux abonnés absents

Deux nouvelles sont venues obscurcir le ciel au-dessus de la tête des familles qui comptent sur les services de garde scolaires pour arriver au bout de leur semaine autrement que sur les rotules.

La première sous la forme d’un douloureux rappel de la pénurie qui touche ce secteur fondamental. La seconde par le biais de nouvelles directives qui pourraient faire en sorte que, faute de surveillance, des enfants du Centre de services scolaire des Mille-Îles (CSSMI) pourraient être retournés chez eux à l’heure du dîner. Le recul est si franc, si grand, qu’on a peine à croire qu’il soit même envisagé. Et pourtant, il l’est.

Personne n’est tombé de sa chaise en découvrant dans Le Journal de Montréal les chiffres du plus récent coup de sonde effectué par le ministère de l’Éducation. Datée du 28 février, cette collecte à laquelle ont participé 71 des 72 centres de services scolaires affichait près de 1000 postes de professeurs à découvert et un peu plus de 500 postes d’éducateurs en services de garde à pourvoir. En plus d’un autre millier de postes orphelins, comme des techniciens en éducation spécialisée, des directeurs ou des psychologues.

Ça fait beaucoup de mailles lousses dans le filet, mais tant qu’il tient, les familles sont prêtes à accuser quelques vents contraires.

Ça, c’était avant que le scénario imaginé par le CSSMI en vue de la prochaine rentrée ne jette une douche froide sur des centaines de familles de la couronne nord de Montréal. Les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets, tous les parents du Québec ont frissonné à la perspective de voir leur service de garde forcé de se mettre aux abonnés absents.

Le CSSMI explique que ces changements organisationnels sont motivés par de nouvelles règles imposées par le ministère. Ces modifications se tiennent bien sur papier. Le MEQ veut réduire les écarts de contributions financières exigées des parents tant pour les services de garde en milieu scolaire que pour la surveillance du midi. Il veut aussi permettre une meilleure intégration du service de garde au sein de l’école et de son projet éducatif, en plus d’uniformiser les ratios. À tout cela, on dit bravo.

Le hic, c’est que le réel frappe raide et s’applique diversement sur le terrain. Dévoilé par Radio-Canada, le scénario du CSSMI prévoit ainsi une augmentation substantielle des contributions financières des parents. Ce choc tarifaire s’accompagne d’une mise en garde : la place des enfants à table ne sera plus garantie. Le centre se veut rassurant : les suspensions de services seront annoncées à l’avance et balisées en fonction de l’âge des enfants, de la distance jusqu’à la maison et des besoins particuliers de certains.

Et qu’en dit Québec ? Il s’en lave les mains, au prétexte qu’il revient à chaque conseil d’établissement de définir les règles de fonctionnement des services de garde. Ce faisant, il ferme les yeux sur un contexte qui ne pardonne pas. Inflation et pénurie combinées forcent déjà les milieux scolaires à une série de choix sans fin. Certains vont fatalement mener à plus d’iniquités, voire à d’inadmissibles interruptions de service.

Au Centre de services scolaire de Montréal (CSSDM), par exemple, des services de garde ont revu à la baisse leur budget collation (qui varie en fonction de l’indice de défavorisation) en raison de l’augmentation fulgurante des prix. Certains ont fait des compromis sur la qualité et la variété des produits offerts ; d’autres ont réduit leur offre quotidienne à trois, voire à deux collations par semaine. Ces replis sont d’autant plus crève-coeur que l’insécurité alimentaire taraude 31 % des ménages avec enfants mineurs.

Ce qui n’empêche pas de beaux élans de solidarité. Le mois dernier, Le Nouvelliste s’est invité à l’heure du lunch à l’école primaire Sainte-Marie de Saint-Boniface. Mise au fait des difficultés récurrentes de l’école à combler ses plages de garde, la communauté a fait corps avec l’école : profs, parents et grands-parents ont répondu présents. Ceux-ci viennent régulièrement prêter main-forte à l’équipe en place.

Mais le recours à du personnel non qualifié n’est pas une sinécure. Tant s’en faut. Ce qu’il faut impérativement, c’est valoriser cette profession mal-aimée, sous-payée et grevée par des horaires ingrats morcelés en trois. Le contrat n’est pas mince. Avec l’inflation et un marché de l’emploi qui fait de l’oeil à tout ce qui bouge, les services de garde manquent singulièrement d’arguments.

Lancé l’automne dernier, un projet pilote donne maintenant la possibilité aux éducateurs d’offrir leur aide à la classe, ce qui leur permet d’avoir des horaires plus intéressants. Une centaine d’établissements scolaires y participent. Voilà déjà une inspiration qu’il faudrait songer à formaliser.

Il est surtout temps que le gouvernement Legault prenne acte du fait que la remise d’autant de pouvoirs entre les mains des établissements a aussi ses revers. Le sur-mesure si prisé et tant espéré peut vite devenir une pente savonneuse quand on abdique sur le maintien de principes communs. C’est le danger qui guette aujourd’hui les services de garde, et Québec a le devoir d’y parer.