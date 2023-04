Les acrobaties de Lula

La visite en Chine, la semaine dernière, du Brésilien Lula, sur les talons de celle d’Emmanuel Macron, aura comblé Pékin, en cela que l’une et l’autre ont apporté de l’eau au moulin des grandes manœuvres auxquelles se livre Xi Jinping pour redessiner l’ordre du monde. Avec l’inattendu rapprochement irano-saoudien réalisé en mars sous les auspices chinois, on a pris acte de la montée en puissance politique de Pékin dans les affaires internationales, au-delà de sa seule, et par ailleurs agressive, stratégie d’expansion économique. Si bien qu’à s’interroger tout haut sur leurs rapports aux États-Unis et à dire chercher une troisième voie, le président Macron et, surtout, Luiz Inácio Lula da Silva, se sont en fait trouvés à jouer le jeu d’une dictature chinoise qui s’affirme face à une influence et à un espace américains qui se contractent.

Affirmant qu’« être allié [des États-Unis] ne veut pas dire être vassal » et exprimant son refus du « suivisme » à l’égard des Américains sur la question taïwanaise au nom de son obsession d’« autonomie stratégique » européenne, Macron allait forcément vexer Washington et jeter un pavé dans la mare de la fragile unité des Vingt-Sept, bâtie autour de la guerre en Ukraine. Beau parleur, il a donné l’impression de faire comme si, dans le désordre violent et actuel des choses, il n’y avait pas lieu, entre la Chine et les États-Unis, de choisir son camp. Et de faire comme si la sécurité européenne ne passait pas depuis plus d’un an par un investissement militaire massif des États-Unis, sans lequel l’Ukraine aurait été écrasée par la Russie. Ses propos ont été jugés d’autant plus incongrus que la Chine venait de tenir d’ostentatoires exercices militaires d’encerclement de Taïwan.

Ce qui n’exclut pas que, sur le fond, son « obsession » soit légitime et qu’il ait dit tout haut ce que plusieurs pensent tout bas. Qui veut en effet d’un monde réduit à un affrontement Chine/États-Unis, où se trouve imposée, alors que l’humanité fait face à une crise environnementale qui menace sa survie même, une froide logique de surmilitarisation réciproque et de nouvelle guerre froide, avec vassalisation à la clé de l’Europe, d’une part, et du Sud global, de l’autre ? M. Macron a le mérite de soulever la question.

• • • • •

Sous ses appels à la paix en Ukraine et ses ambitions médiatrices, le président Lula, lui, joue on ne peut plus clairement la carte chinoise. Dans une entrevue au magazine Time en mai 2022, avant qu’il ne redevienne président et ne tourne la page sur l’effrayant Jair Bolsonaro, il avait déjà annoncé ses couleurs en affirmant que « Volodymyr Zelensky était autant à blâmer pour l’invasion russe de l’Ukraine que Vladimir Poutine ». Comme simplification intempestive de l’histoire et de l’actualité, difficile de faire mieux.

La semaine dernière, en Chine, il en a remis en accusant Washington d’« encourager la guerre » en Ukraine. Exagérée sans être absolument fausse, au vu des intérêts stratégiques des Américains, son affirmation aurait cependant plus de valeur s’il ne se montrait aussi complaisant à l’égard de Pékin. N’est-il pas aberrant que ce patriarche de la gauche brésilienne et internationale ait passé 48 heures en Chine sans souffler un traître mot sur les violations flagrantes des droits de la personne ?

Lula n’a pas tort de dire qu’à terme, la fin du conflit armé devra passer par des concessions territoriales de la part de Zelensky comme de Poutine. Sauf qu’à proposer confusément une médiation conjointe, avec la Chine au premier chef, puis avec d’autres membres du G20, ses efforts pour se positionner en arbitre, à l’enseigne d’une tradition brésilienne de neutralité en politique étrangère, sont forcément boiteux. Il reste en arrière-plan que le Brésil, dont l’économie est fragile, n’a surtout pas intérêt à se brouiller avec Moscou et Pékin. Avec la Russie, parce que l’agro-industrie brésilienne est fortement dépendante des engrais russes. Avec la Chine, qui est le premier partenaire commercial du Brésil, très loin devant les États-Unis.

Le même rapport de force opère au sein du groupe des BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). Lula a célébré à Pékin l’investiture de l’ex-présidente brésilienne Dilma Rousseff à la tête de la Nouvelle Banque de développement, la banque des BRICS créée en 2014 en opposition à la Banque mondiale et au FMI. Et il a, grande nouveauté, conclu avec la Chine un accord de principe en vue de réaliser à l’avenir des contrats en réaux et en yuans — donc, sans avoir à passer par la devise américaine. Ces initiatives sont éloquentes en ce que la démarche du Brésil, puissance sud-américaine aux pieds d’argile, est révélatrice de la volonté du monde émergent de s’émanciper de l’hégémonie américaine et occidentale. Il n’empêche qu’en même temps, elles permettent à la Chine de creuser sa domination. Entre la volonté de prendre ses distances des États-Unis et le risque de se faire l’idiot utile de la Chine, la ligne de démarcation est mince.