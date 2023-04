L’IA, ou la fin du droit d’auteur

Dans la foulée de la publication d’une lettre ouverte de sommités mondiales demandant un moratoire de six mois sur le développement de systèmes d’intelligence artificielle (IA), Le Devoir s’est interrogé sur les pistes de solution afin de mettre l’IA au service du bien commun. Il s’agit d’un sujet de préoccupation récurrent.

L’usage des robots conversationnels tels que ChatGPT et Bard se répand comme une traînée de poudre dans toutes les sphères de l’activité humaine, un phénomène irréversible, tel le proverbial génie sorti de la lampe. Le cofondateur de Microsoft Bill Gates y est allé d’une observation percutante, mais juste, en affirmant que l’IA aura un impact comparable à celui de l’invention du microprocesseur, de l’ordinateur personnel, d’Internet et du téléphone intelligent. Nous vivons un changement de paradigme, que les médias documentent en temps réel.

Les médias, justement. Ils font partie des secteurs d’activité qui seront mis à mal par les avancées de l’IA. Pour l’heure, les robots sont de fieffés menteurs et mythomanes indignes de confiance pour rédiger un texte d’information. La Columbia Journalism Review a fait une recension des errements, qui vont même jusqu’à l’invention d’un scandale sexuel visant un professeur de droit de l’Université de Washington et d’une condamnation à la prison d’un politicien australien.

Pour Emily Bell, directrice du Centre Tow sur le journalisme numérique à l’Université Columbia, les robots conversationnels agiront comme un accélérant sur le brasier mondial de la désinformation. Ils exploiteront l’une des failles universelles de l’espèce humaine : sa crédulité et sa propension à croire à des rituels narratifs inventés de toutes pièces.

La principale menace n’est pas celle qu’on imagine. Ce n’est pas tant le remplacement de l’intelligence humaine des journalistes par l’IA qu’il faut craindre que l’anéantissement du droit à la propriété intellectuelle. Notre chroniqueur invité Jean-François Lisée a utilisé une formule simple et percutante qui résume la question. Nous assistons à « l’ubérisation des droits d’auteur ».

Les robots conversationnels se sont bien nourris quelque part pour arriver à déclamer l’étendue de leurs connaissances en quelques secondes. Ils ont écumé les sites de nouvelles et autres plateformes pour faire de la collecte de masse automatisée des données, contrevenant aux conditions d’usage des plateformes. Les médias ne sont pas les seuls à avoir été spoliés. Les banques de photos, les sites gouvernementaux, les revues savantes et autres sites non protégés contre la collecte de masse ont certainement alimenté les robots conversationnels.

Aux États-Unis, les éditeurs s’interrogent sur la meilleure stratégie à adopter pour obtenir des redevances. Certaines firmes, dont Microsoft et Google, se seraient montrées ouvertes aux pistes de solution visant à faire profiter les éditeurs de l’appropriation de leurs contenus par les robots conversationnels. C’est le sujet de l’heure.

Au Canada, c’est le silence radio. Le gouvernement fédéral, soucieux de préserver l’écosystème de nouvelles dans toute sa diversité, et préoccupé par la désinformation, ne doit pas demeurer attentiste. L’IA émerge à peine que deux joueurs saturent le marché : Microsoft et Google. Si le Canada laisse les éditeurs quémander à la pièce, l’iniquité des rapports de force entre eux et les géants de l’IA, de même que l’inadéquation de la Loi sur le droit d’auteur face à l’IA, prédétermineront l’issue des pourparlers.

Dans le cadre de l’étude du projet de loi C-27, portant sur l’encadrement de l’IA, Ottawa doit saisir l’occasion et renforcer la protection accordée au droit d’auteur à l’ère de l’IA. Il faut un rempart législatif pour encadrer ces robots programmés pour tout prendre, sans rien donner en retour aux créateurs de contenus. Il y va de la capacité des médias, et de tous les artistes, de faire respecter leur propriété intellectuelle et de gagner leur vie dans le prochain cycle de transformation numérique.