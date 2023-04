Pressions budgétaires en vue

À la faveur du dernier budget Freeland, le gouvernement Trudeau s’est lancé dans de nouvelles dépenses de près de 70 milliards de dollars. Ce que nous apprend le directeur parlementaire du budget (DPB), Yves Giroux, dans son évaluation indépendante du budget 2023 publiée jeudi, c’est qu’avant même de tenir compte de ces dépenses accrues, Ottawa a corrigé à la baisse ses prévisions d’équilibre budgétaire, une première depuis 2021.

C’est donc que le gouvernement Trudeau a ouvert les vannes même si ses perspectives relatives à l’équilibre budgétaire se détérioraient, avec un manque à gagner de 26 milliards entre 2022-2023 et 2027-2028 par rapport à l’énoncé économique de l’automne 2022. Si on exclut les dépenses extraordinaires liées à la pandémie, la tendance des dernières années allait dans le sens inverse, c’est-à-dire qu’elle montrait année après année une situation financière meilleure que ce qui était prévu si on laissait de côté les nouvelles dépenses.

Cette propension à dépenser est conforme à la vision de Chrystia Freeland et de Justin Trudeau. Comme l’a rapporté le Globe and Mail, la ministre des Finances a déclaré, dans une assemblée à Oshawa tout juste avant de déposer son budget, que c’est le fait de refuser d’investir, et donc de dépenser, qui est « irresponsable » et « téméraire ». Même si les coffres de l’État sont gonflés, de façon bien temporaire, par des revenus provenant de l’inflation, le déficit se creusera à court terme. Ce n’est évidemment pas une préoccupation pour le gouvernement Trudeau.

Il est vrai qu’une partie de ces nouvelles dépenses peuvent être considérées comme de nécessaires investissements. Les divers crédits d’impôt pour soutenir l’économie verte, qui représentent un débours de 21 milliards en cinq ans, tombent dans cette catégorie. Le Canada doit répondre à l’offensive du gouvernement Biden dans ce domaine et à son Inflation Reduction Act (IRA), qui prévoit des incitatifs totalisant 378 milliards de dollars américains au cours des dix prochaines années.

La ministre des Finances a indiqué dans son budget qu’une partie des dépenses additionnelles serait compensée par des réductions de dépenses de l’ordre de 12,8 milliards, selon le chiffre avancé par le DPB. Or, fait-il remarquer, le gouvernement Trudeau a annulé l’examen exhaustif des politiques stratégiques de 9 milliards que prévoyait le budget de 2022. En outre, l’évaluation promise de l’efficacité des programmes se limite à la formation professionnelle et aux programmes destinés aux jeunes.

Le DPB constate que le ratio de la dette fédérale au produit intérieur brut (PIB) augmentera au cours des deux prochaines années, mais qu’il baissera progressivement à moyen terme. Comme le Canada a un ratio d’endettement beaucoup moins élevé que les autres pays du G7, le gouvernement Trudeau peut se montrer encore et toujours dépensier. Dans une note figurant dans son évaluation, le DPB cite un article d’Olivier Blanchard rédigé pour le Fonds monétaire international (FMI) estimant que se fier à un ratio du service de la dette au PIB serait sans doute préférable à se baser sur le ratio de la dette au PIB. Des taux d’intérêt plus élevés modifient la capacité des États de soutenir leur endettement.

Le DPB relève une omission de taille dans le dernier budget Freeland : rien n’est dit sur les possibilités d’économiser et de réaffecter les ressources pour adapter les activités du gouvernement à la réalité postpandémique. Dans un examen publié au début d’avril, le DPB souligne que les dépenses en personnel du gouvernement ont bondi de 30,9 % au cours des deux dernières années, de 2019-2020 à 2021-2022. Une part de cette augmentation est ponctuelle, le fait notamment d’ajustements actuariels, et une autre est liée à la pandémie. Or, en excluant ces écarts ponctuels, les dépenses en personnel ont connu une progression annuelle de 7,4 %, soit plus de deux fois la croissance historique depuis 2007-2008. L’effectif de la fonction publique, qui compte 380 000 personnes, a grimpé de 31 000 équivalents temps complet (ETC), soit 8,2 % de plus, par rapport au niveau d’avant la pandémie.

Qui plus est, il ne faut pas oublier que les conventions collectives de la plupart des employés de la fonction publique fédérale sont échues. Des négociations sont en cours et certains syndicats, dont celui qui représente les employés de l’Agence du revenu du Canada, ont obtenu des mandats de grève. Le DPB calcule qu’avec des augmentations moyennes de 4,5 % par année de 2021 à 2023 et l’inflation par la suite, le coût additionnel pour l’État fédéral sera de près de 20 milliards en quatre ans. Espérons que le gouvernement Trudeau, malgré sa prodigalité, a fait des réserves. De plus, alors qu’on attend encore un élagage postpandémique dans la fonction publique, la qualité des services de certains ministères laisse grandement à désirer. La solution d’Ottawa : embaucher encore plus de personnel.