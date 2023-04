Seule une enquête publique garantira l’indépendance

Du point de vue du spectateur-électeur, plus ce feuilleton déploie ses nouveaux chapitres, plus on doute de la transparence avec laquelle le premier ministre Justin Trudeau aborde l’affaire de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau et ses relents d’ingérence chinoise. Le gouvernement Trudeau fait encore la sourde oreille à toute demande d’enquête publique visant à faire véritablement la lumière sur cet embrouillamini, mais rien dans ce qu’il a offert comme réponse à ce jour n’est satisfaisant et garant d’un examen indépendant.

Cette semaine, le conseil d’administration et la présidente-directrice générale de la Fondation Trudeau ont démissionné en bloc, alléguant sans trop convaincre que ce fatras d’apparence partisane des derniers jours ne se mariait guère au credo apolitique de l’organisme de bienfaisance — nourri, rappelons-le, par un don initial de 125 millions de dollars versé par le gouvernement libéral de Jean Chrétien, en 2002. Au centre de la controverse : un cadeau apparemment empoisonné de 200 000 $ promis en 2016 par l’homme d’affaires chinois Zhang Bin, et téléguidé par le gouvernement chinois, selon des révélations du Globe and Mail de la fin de février.

La Fondation Pierre-Elliott-Trudeau tente d’émouvoir la galerie sur son statut non partisan, mais elle échoue lamentablement. Sans vouloir attaquer le bien-fondé de sa mission de soutien aux étudiants grâce à de généreuses bourses, il serait illusoire de croire qu’une fondation portant le nom du père du premier ministre du Canada, et comptant son frère autour de la table des dirigeants, n’ait pas à tout le moins l’apparence de flotter dans un certain environnement politique. La Fondation, qui a vu les dons affluer au moment de l’avènement de Trudeau fils à la tête du Parti libéral du Canada, voudrait plaider l’absolue indépendance qu’elle ne le pourrait pas.

Depuis la mise au jour de cette affaire vieille de sept ans, mais réveillée par le Service canadien du renseignement de sécurité, les incompréhensions s’additionnent, ce qui nourrit un climat de suspicion. Les dernières révélations de La Presse et du Globe and Mail nous informent maintenant que lorsque la Fondation Trudeau a voulu rembourser ce don nauséabond, elle s’est heurtée à une adresse inhabitée et le chèque lui est revenu ! Pire : le nom du donateur signataire du chèque n’était pas celui du vrai mécène, ce qui aurait compliqué l’opération de retour des sous. L’affaire ferait presque sourire si elle n’impliquait pas, peut-être par la bande, le gouvernement de Justin Trudeau ou encore sa garde rapprochée, composée d’amis du parti.

Tout concourt donc à la tenue d’un examen le plus indépendant possible, afin de faire la lumière sur ce qui s’est réellement passé. M. Trudeau s’entête — ce qui devient décidément une fâcheuse habitude — et repousse l’idée d’une enquête publique, réclamée pourtant à grands cris. Les solutions proposées à ce jour l’éloignent toujours plus de cette transparence dont il se drape à titre de premier chef de la démocratie canadienne. À commencer par l’idée de nommer l’ancien gouverneur général David Johnston comme « rapporteur spécial », et de lui confier la mission d’enquêter sur les allégations d’ingérence étrangère lors des deux dernières élections fédérales, dans la foulée des informations dévoilées par le Globe and Mail.

David Johnston a de nobles qualités, tant s’en faut. Mais le fait qu’il ait été jusqu’ici membre de la Fondation Trudeau devrait le disqualifier d’emblée. On ne peut pas reprocher au chef conservateur Pierre Poilievre de lui avoir posé cette question de but en blanc : « Cher rapporteur, comment allez-vous enquêter sur le don de Pékin à la Fondation Trudeau alors que vous faisiez partie de la Fondation Trudeau ? » Les examens sur ces deux élections s’additionnent sans réponse claire et définitive. M. Trudeau a demandé à un comité parlementaire transpartisan sur la sécurité nationale et à un groupe d’experts chargés de surveiller les activités de renseignement de se pencher sur ces deux élections. La cheffe de cabinet du premier ministre Trudeau, Katie Telford, y sera bombardée de questions vendredi d’ailleurs, et on verra si c’est une maîtresse de l’esquive.

David Johnston n’est pas le seul membre du clan qui vient malheureusement nourrir les apparences de conflits d’intérêts. Avant lui il y a eu Morris Rosenberg, ancien président et chef de la direction de la Fondation Pierre-Elliott-Trudeau de 2014 à 2018, chargé par Justin Trudeau de rédiger un autre de ces rapports sur les menaces d’ingérence étrangère lors des élections de 2021. Conclusion : tout roulait comme sur des roulettes, pas de quoi s’alarmer, madame la marquise.

La multiplication de ces faux pas, qui nous éloignent de la vérité plutôt que de nous en approcher, ne fait que confirmer l’évidence : seule une enquête publique, de laquelle des proches de la Fondation Trudeau et du gouvernement seront d’emblée écartés, pourra répondre aux interrogations des électeurs canadiens.