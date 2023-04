Météo extrême, ou l’exception devenue ordinaire

Depuis moins d’un an, c’est le troisième événement météorologique exceptionnel qui a endommagé sérieusement le réseau de distribution d’Hydro-Québec. L’exceptionnel est en train de devenir notre ordinaire.

En mai dernier, c’était un derecho avec des vents atteignant 150 km/h qui a causé des pannes de courant dans 550 000 foyers. Cette ligne d’orages violents s’est déplacée rapidement dans les Laurentides, Lanaudière et l’Outaouais. Hydro-Québec a dû débourser 70 millions pour réparer les dégâts.

Les 23 et 24 décembre derniers, une forte tempête s’est abattue sur plusieurs régions du Québec, privant d’électricité 640 000 clients. Le rebranchement de tous les foyers s’est étendu sur une bonne semaine et un certain nombre de clients ont dû patienter plus de dix jours avant de ravoir le courant. En plein hiver, c’est long. La coordination des équipes, tant celles d’Hydro-Québec que l’apport des travailleurs en sous-traitance, n’a pas semblé optimale. Coût pour la société d’État : 55 millions.

Et maintenant, c’est le verglas qui a fait des siennes. En tout, plus d’un million de clients furent touchés dans la région de Montréal, de l’Outaouais et de l’Estrie.

Sur le plan de la communication, l’opération fut réussie, le premier ministre François Legault s’étant rapidement déplacé au siège social d’Hydro-Québec tel un grand général venu s’enquérir de l’avancement de ses troupes lors d’une offensive fatidique. Hydro-Québec se faisait rassurante. Il faut dire que nous sommes en avril, le printemps arrive : la situation aurait été beaucoup plus pénible dans les grands froids hivernaux.

Même si la réaction de la société d’État à ce verglas a semblé plus adéquate que lors de la tempête du temps des Fêtes, la question se pose : Hydro-Québec aurait-elle pu faire mieux ? A-t-elle suffisamment de monteurs de lignes et d’émondeurs sur le terrain ? Doit-elle adapter ses façons de faire pour faire face à des conditions extrêmes de plus en plus fréquentes ? Lundi, cinq jours après les premières pannes, 30 000 clients étaient toujours privés de courant.

La crise du verglas de 1998 avait obligé Hydro-Québec à renforcer les lignes à haute et moyenne tension de son réseau de transport qui, cette fois-ci, ne fut aucunement affecté par la dernière tempête. C’est plutôt ce qu’on appelle le « dernier mille » branché au client qui en a pris pour son rhume.

La réflexion chez Hydro-Québec est déjà amorcée. Il lui faut maintenant évaluer comment son réseau de distribution peut être amélioré pour affronter la fréquence accrue d’événements météorologiques extrêmes. Sachant que le coût d’enfouissement de tous ses fils est prohibitif — la p.-d.g Sophie Brochu a lancé le chiffre de 100 milliards —, est-ce qu’un enfouissement partiel et graduel est envisageable ? De nouvelles technologies de stockage d’énergie pourraient-elles être mises à contribution ? C’est à considérer.

Hausser de 50 % son volume d’électricité disponible d’ici 2050, et même plus, est un défi de taille pour Hydro-Québec. Mais moderniser son réseau de distribution pour l’adapter aux effets des changements climatiques, tout en renforçant sa capacité de réaction aux intempéries extrêmes, l’est tout autant.