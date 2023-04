Suite et fin d'un beau gâchis

Il a lancé l’Unité permanente anticorruption (UPAC), il a été la victime des bassesses de sa direction immorale et il en récolte maintenant les fruits tarés. Le moins qu’on puisse dire, c’est que l’histoire de désaffection entre l’ex-premier ministre et le corps policier est tout en nuances de gris, un gris opaque qui ne laissera jamais filtrer la pleine lumière de la vérité.

M. Charest a remporté mardi une éclatante victoire en Cour supérieure. Pour les fuites répétées de l’UPAC sur l’enquête criminelle à son sujet (54 en tout), le juge Gregory Moore lui a octroyé 35 000 $ en dommages compensatoires et 350 000 $ en dommages punitifs. Dans le système judiciaire canadien, frileux et pudique dans le versement des dommages punitifs, il s’agit d’une somme considérable témoignant de la plus haute réprobation de la Cour. Le juge espère que la leçon incitera d’autres organismes publics à la prudence dans la gestion des informations personnelles sensibles et confidentielles.

Qu’importe le message de dissuasion générale. Nous ne reverrons pas une telle histoire de sitôt. Il ne peut pas y avoir de sujet plus délicat, plus spectaculaire et plus sensible que des fuites au plus haut de l’appareil policier sur une enquête criminelle visant un ancien premier ministre du Québec. Des membres de l’UPAC s’en sont donné à coeur de joie dans le coulage de leur matériel au Journal de Montréal, qui en a tiré une série de reportages et un livre.

Le Procureur général du Québec a reconnu, dans deux affaires séparées, dont celle de M. Charest, que les informations ébruitées publiquement provenaient d’un dossier d’enquête de l’UPAC et qu’un de ses membres était à l’origine de la fuite.

Le juge Moore ne révèle pas qui a fait quoi ; ce n’était pas son rôle. Le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) mène une interminable et futile enquête sur l’origine de ces fuites. Selon les informations qui ont filtré dans une autre affaire connexe, le BEI soupçonne le premier commissaire de l’UPAC, Robert Lafrenière, et des membres de sa garde rapprochée d’être à l’origine des fuites. Le principal intéressé a nié les faits.

À en juger par certains passages de la décision du juge Moore, le BEI a tout un défi à relever pour arriver à confirmer ses soupçons. Sous la direction de M. Lafrenière, l’UPAC était une passoire en forme de panier percé. L’UPAC ne respectait aucune norme de gestion des documents d’enquête. Ils pouvaient être consultés, imprimés ou copiés sur une clef USB dans l’anonymat le plus complet. Il n’y avait pas de registre des consultations ou des transferts, et par conséquent aucune possibilité d’identifier les auteurs des fuites. Sans des témoins crédibles au sein de l’UPAC, le BEI a donc peu de chances de succès.

C’est un beau gâchis, pour employer un euphémisme. L’enquête portant sur Jean Charest et son argentier bénévole, Marc Bibeau (Schokbeton), est morte et enterrée. Le nouveau commissaire de l’UPAC, Frédérick Gaudreau, en avait fait l’annonce l’an dernier. Les fuites y sont pour beaucoup dans le dérapage de cette enquête majeure sur le financement du Parti libéral du Québec (PLQ), intitulée Mâchurer. Elles ont compromis le droit à la présomption d’innocence de Jean Charest et nui à sa réputation pendant huit ans, une aberration dans une société basée sur la primauté du droit.

Appelé à réagir au jugement, Jean Charest s’est plaint d’avoir subi des préjudices irréparables. Il persiste et signe dans sa demande pour obtenir des excuses. Nous n’avons pas le souvenir d’avoir entendu des excuses de Jean Charest pour le recours abusif au financement sectoriel auprès des entreprises, une pratique interdite par la Loi électorale. Sous sa gouverne, le PLQ était devenu une machine à ramasser des fonds, avec des exigences si élevées qu’elles ont placé les élus libéraux en situation de vulnérabilité et de dépendance face aux firmes de construction et de génie-conseil qui espéraient obtenir des contrats publics en retour de leurs contributions politiques. Les enquêtes journalistiques menées au fil des ans et les travaux de la commission Charbonneau n’ont pas inventé ce problème qui a affecté aussi, dans une moindre mesure, le Parti québécois et la défunte Action démocratique du Québec.

Aucune commission d’enquête ni aucun procès n’ont pu établir de lien direct entre le financement libéral et l’octroi des contrats publics. La commission Charbonneau a conclu tout au plus à l’existence d’un lien indirect, avec une dissidence du commissaire Renaud Lachance dont les libéraux ont fait leurs choux gras.

Encore mercredi, le chef par intérim du PLQ, Marc Tanguay, affirmait que les fuites avaient terni la marque libérale et nui à ses chances lors des dernières élections. C’est fort en café. Il n’en demeure pas moins que la tache indélébile du financement sectoriel décomplexé reste bien visible sur le bilan de Jean Charest. Sur le laborieux chemin de la reconstruction, le PLQ devrait miser davantage sur l’introspection que sur la victimisation s’il veut être pris au sérieux.