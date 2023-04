Se contenter des restes

Il y a 12 ans, Chantier Davie, de Lévis, avait été exclu par le gouvernement Harper de la Stratégie nationale de construction navale, ce qui l’empêchait de participer aux contrats d’une valeur de 35 milliards à l’époque visant la livraison de 29 grands navires à la marine canadienne.

Deux chantiers navals avaient été favorisés, soit Seaspan à Vancouver et Irving Shipbuilding à Halifax. Il est vrai que Chantier Davie connaissait alors des difficultés financières, mais l’entreprise pouvait s’appuyer sur un repreneur italien aux reins solides. Que Irving figure sur liste des candidats sélectionnés n’a surpris personne. Par contre, Seaspan n’avait pas les installations ni l’expertise pour construire des navires de cette envergure, tandis que Chantier Davie possédait et possède toujours la plus grande cale sèche au Canada.

Le gouvernement Harper avait confié le choix des chantiers à un comité soi-disant indépendant, mais on peut tout faire dire à un comité auquel on dicte les critères de sélection. À l’époque, dans les officines à Ottawa, on chuchotait que la décision d’écarter Davie était liée au lobby fort efficace de la puissante famille Irving. Plus récemment, on intentait un procès au vice-amiral Mark Norman, qu’on accusait d’avoir été la source d’une fuite voulant que le gouvernement Trudeau, sous la pression des Irving, eût décidé de retirer les quelques miettes de contrats navals que le gouvernement précédent avait laissées à la Davie. La poursuite fut abandonnée ; c’est dommage parce que le procès nous aurait certainement appris bien des choses.

Il va sans dire qu’en 2011, cette décision de priver le chantier de Lévis d’une part de ces fabuleux et structurants contrats fut perçue, à juste titre, comme une injustice au Québec. Le gouvernement Couillard a bien tenté d’obtenir réparation. En 2017, Philippe Couillard, lui-même, était dans la rue avec les travailleurs de la Davie et des permanents de la CSN pour réclamer un traitement équitable à l’égard du chantier. Ce n’était certes pas dans son caractère de se poser en manifestant.

En rétrospective, le fait d’avoir sélectionné deux chantiers plutôt que trois n’a guère souri au donneur d’ordres. Empêtré dans les retards, le chantier Irving n’a encore livré aucun navire. Les coûts de sa part des contrats qui portaient sur la construction de 15 navires de combat ont explosé, passant de 26 milliards à 84 milliards, selon les dernières projections. Plus modestes, les contrats confiés à Seaspan ont connu semblables déboires.

À la fin de 2019, le gouvernement Trudeau a annoncé que Chantier Davie pouvait finalement se joindre à sa stratégie navale et qu’un contrat visant six brise-glaces pour la Garde côtière canadienne — ce nombre est maintenant de sept — était à sa portée. Mais pour pouvoir se qualifier officiellement, le chantier devait se moderniser à grands frais, présenter une assise financière solide et se conformer aux meilleures pratiques internationales. Les conditions sont maintenant réunies, ont annoncé mardi les premiers ministres Justin Trudeau et François Legault.

Pour arriver à ce résultat, le gouvernement caquiste, qui ne répugne pas à se montrer interventionniste en matière économique, a dû mettre le paquet. Dans une nouvelle société en commandite, Davie Infrastructure, qui se chargera de la construction des brise-glaces à un coût évalué à 8,5 milliards, l’État investira 520 des 840 millions nécessaires, dont 194 millions en capital et le reste sous la forme d’un prêt « pardonnable », lié aux emplois créés, c’est-à-dire non remboursable en tout ou en partie. François Legault a parlé de la création de 1800 emplois. L’avenir du chantier, qui vivote depuis des lustres, est garanti pour plus de 20 ans, s’est-on targué.

Chantier Davie Canada est maintenant la propriété de la société londonienne Inocea. Un important développement pourrait renforcer l’expertise du chantier lévisien. La Davie est maintenant en pourparlers en vue de l’acquisition du constructeur finlandais de brise-glaces Helsinki Shipyard Oy.

Aux côtés de Justin Trudeau à Lévis mardi, François Legault était tout heureux d’être content. C’est le genre de projet économique qui l’enthousiasme : la création de « jobs payantes » à long terme. Le sous-financement fédéral en santé est désormais oublié et le premier ministre caquiste pourra présenter l’exemple de la Davie comme un autre de ces « gains » que son gouvernement a le don de faire au sein de la fédération.

C’est taire le fait que ce contrat de 8,5 milliards qu’on présente comme un pactole inouï ne constitue qu’une fraction de la valeur des commandes passées auprès des deux autres chantiers navals, soit moins de 10 % en réalité. Le message pourrait être le suivant : quand il est question de survivre, on doit se contenter des restes.