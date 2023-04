Le désespoir pousse les migrants à prendre des risques

Depuis le début de cette année, au moins dix personnes sont mortes en tentant de traverser la frontière canadienne pour atteindre les États-Unis. Avant l’épopée tragique des familles Iordache et Chaudhary, mortes dans les eaux tumultueuses du Saint-Laurent à Akwesasne la semaine dernière, il y avait eu Jose Leos Cervantes, un Mexicain décédé aux environs du chemin Roxham le 19 février et, avant lui, l’Haïtien Fritznel Richard, mort le 4 janvier en tentant de rejoindre femme et enfants en sol américain.

Tous ces drames se jouent sur fond de désespoir, car on ne risque pas sa vie de manière frivole. Ces fins de parcours tragiques semblent aussi avoir en partage, pour ce qu’on en sait, une forme d’abdication face aux politiques migratoires en place, qui n’ont pas livré leurs fruits par rapport aux espoirs caressés par les intéressés. Ici, un visa de tourisme qui ne s’est pas transformé en demande d’asile acceptée en bonne et due forme. Là, un permis de travail qui n’est jamais venu, malgré les promesses. Là encore, un avis d’expulsion sonnant la fin de tous les rêves dans la terre d’accueil choisie.

Cela semblait être le cas de la famille Iordache, un couple arrivé au Canada en 2018 et ayant eu, depuis, deux enfants. Florin Iordache, sa femme, Cristina Monalisa Zenaida, et leurs deux bambins ont péri dans le naufrage qui a coûté, jusqu’ici, la vie à huit personnes tentant de rejoindre les États-Unis dans une petite embarcation retrouvée, comme les corps des défunts, sur le territoire mohawk d’Akwesasne. L’histoire complexe et tortueuse des Iordache, dont notre journaliste Sarah R. Champagne rend compte sous de nouvelles facettes aujourd’hui, se déroule en plusieurs chapitres marqués par des demandes d’asile infructueuses au Canada et même des arrestations aux États-Unis ainsi qu’un constat menant chaque fois à un avis d’expulsion. La famille avait épuisé tous les recours, apparemment. Lui restait l’énergie du désespoir.

Chaque année, dans le monde, des dizaines de milliers de migrants meurent au bout d’une route qu’ils avaient nommée espoir. S’ils choisissent de s’exposer, eux et leurs enfants, à un risque de mort, c’est que la situation qu’ils fuient est aussi teintée de périls : incapacité de trouver un emploi et de subvenir à leurs besoins, ou risque pour leur vie en raison de conflits politiques ou de discrimination, par exemple. Après avoir été un observateur ahuri de certaines tragédies survenues aux quatre coins du globe, voilà que le Québec comprend qu’il est le théâtre funeste de ces passages désespérés.

La tragédie d’Akwesasne soulève plusieurs questions d’importance. D’abord, elle replace les projecteurs sur un trafic qui a cours en territoire mohawk depuis des années, la jonction de trois frontières (Québec, Ontario et État de New York) offrant un espace alléchant pour le crime organisé et les passeurs de tout genre. Le grand chef du conseil des Mohawks d’Akwesasne, Abram Benedict, reconnaît que cette situation doit être corrigée, mais le défi est de taille : la surveillance de 37 kilomètres de côtes connues des contrebandiers pour le trafic de drogue, d’armes et désormais d’humains est difficile, et l’appât du gain séduit des membres de la communauté, qui se font complices de ces divers types de trafic. Il faut, de toute évidence, resserrer les contrôles et cesser de pratiquer l’aveuglement.

Ce drame alimente aussi la réflexion sur nos politiques migratoires, dont les faiblesses concourent à pousser des gens à des gestes désespérés. Les groupes de soutien aux migrants ne cessent de rappeler les risques que courent les personnes dont la situation n’est pas régularisée et qui sont prêtes à tout pour ne pas retourner là d’où elles viennent. La situation des sans-papiers, qui seraient entre 50 000 et 200 000 au Canada, est pressante. Dans la foulée du drame d’Akwesasne, le premier ministre Justin Trudeau rappelle que le Canada doit maintenir un système d’accueil aux migrants « ordonné », mais promet des gestes forts pour éviter des tragédies. Il pourrait commencer par livrer ce qu’il a promis, soit la régularisation du statut de ces migrants errant sans étiquette parfois pendant plusieurs années.