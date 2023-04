Pour que les syndicats demeurent parlables

Avec le projet de loi 15 déposé par le ministre Christian Dubé, Santé Québec, la nouvelle agence gouvernementale responsable des activités du réseau devient l’unique patron des quelque 331 000 employés du réseau de la santé, qui compte présentement 34 employeurs. De 136 unités, on passerait à 4, ce qui transformera le régime actuel de négociations locales des conditions de travail.

D’entrée de jeu, les centrales syndicales du réseau de la santé — la CSN, la FTQ, la CSQ et l’APTS (Alliance du personnel professionnel et technique du réseau de la santé et des services sociaux), qui forment un front commun, ainsi que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) — ont critiqué le projet de loi 15. Certains ont déploré la centralisation accrue qu’il impose et l’absence de consultation qui a précédé son dépôt. D’autres y ont vu un brassage de structures qui ne règlent pas les problèmes. Mais on ne les a pas entendus nier la nécessité de réformer le système de santé ni s’opposer aux objectifs généraux du ministre, dont l’amélioration des conditions de travail du personnel soignant. Cela tombe sous le sens.

De toutes les centrales, c’est la FIQ, avec à sa tête Julie Bouchard, qui s’est montrée la plus virulente à l’endroit du projet de loi. « Je cherche encore le positif », a déclaré la présidente. Il est vrai qu’elle représente des infirmières qui sont parmi les employés du réseau les plus affectés par les effets de la pénurie de main-d’oeuvre : surcharge de travail, heures supplémentaires obligatoires et épuisement. Il faudra voir si la fermeture qu’elle manifeste et le style hargneux qu’elle emploie seront payants pour ses membres. Dans le contexte actuel, on peut se demander si c’est la meilleure stratégie à adopter pour rallier l’opinion publique à sa cause.

Quant à l’appel à la décentralisation, le ministre doit l’entendre, car plusieurs éléments du projet de loi 15 mènent à une centralisation encore plus grande d’un réseau déjà très centralisé. Il faut tout de même souligner que les centrales syndicales ne répugnent pas à négocier avec un employeur unique.

Dans les années 1960, c’était d’ailleurs leur revendication. Avant que le réseau de la santé ne soit formellement constitué, les hôpitaux, souvent fondés par des communautés religieuses, étaient des entités indépendantes. À cette époque, les syndicats se sont battus pour négocier directement avec l’État plutôt qu’avec la direction de chacun des établissements.

Au début des années 2000, les syndicats du réseau de la santé s’étaient opposés au projet de loi 30 du ministre de la Santé, Philippe Couillard, projet de loi qui, tout en réduisant le nombre d’unités de négociation, forçait les parties à négocier localement les conditions liées à l’organisation du travail. « Un retour aux années 60 », avait alors dénoncé le président de la Fédération de la santé et des services sociaux, Pierre Lamy. Le président de la FTQ, Henri Massé, avait qualifié la décentralisation des négociations de « farce », la FTQ ne négociant qu’avec le vrai pouvoir, affirmait-il, c’est-à-dire le ministère et le Conseil du trésor. Autre temps, autres moeurs, peut-on dire : ce que ces chefs syndicaux dénonçaient, ce sont les tables locales qui existent à l’heure actuelle et que leurs successeurs veulent aujourd’hui préserver.

Les centrales du front commun craignent qu’un maraudage intensif suive les changements dans les accréditations, comme cela s’était produit après la réforme Couillard. Elles ne veulent pas d’une guerre intersyndicale.

Comme l’a mentionné Christian Dubé, l’existence d’un employeur unique permettra à un membre du personnel d’un CIUSSS, par exemple, de changer d’établissement sans perdre son ancienneté. Cette « ancienneté réseau » était réclamée par des syndicats, mais les centrales expriment aujourd’hui des réserves, soulignant que les mouvements de personnel pourraient défavoriser certains établissements ou certaines régions. C’est une préoccupation légitime, mais sans doute exagérée.

Mis à part la FIQ, qui a le couteau entre les dents, les autres centrales sont parlables, soutient-on au gouvernement. À la dernière négociation, la FTQ, par exemple, s’était montrée ouverte à l’instauration de salaires différenciés, une mesure qui fait partie du Plan santé du ministre Dubé.

Mais pour que les centrales demeurent parlables, la présidente du Conseil du trésor, Sonia LeBel, devra offrir mieux qu’une augmentation de salaire de 9 % sur cinq ans. Compte tenu de la poussée inflationniste des deux dernières années, cette offre représente en réalité un appauvrissement pour les employés du réseau. Après avoir consenti à une baisse d’impôt à la population totalisant 9 milliards en cinq ans, le gouvernement Legault devra se trouver une autre marge de manoeuvre pour rémunérer adéquatement les salariés du réseau. C’est là une condition essentielle au succès de la réforme entreprise par Christian Dubé.