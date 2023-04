Les tribunaux comme contrepoison

Affaibli momentanément par l’échec des candidats qu’il avait adoubés aux législatives de mi-mandat de l’automne dernier, Donald Trump n’a pas cassé. Malheureusement. Il demeure pour l’heure le favori dans la course à l’investiture présidentielle d’un Parti républicain qui lui a vendu son âme. Et il compte bien, conformément au réflexe de victimisation qui le fait se poser en supplicié de l’« État profond », tirer profit politiquement du procès au pénal qui va s’ouvrir contre lui en rapport avec le silence acheté pour 130 000 $US à l’actrice porno Stormy Daniels. À devenir le premier ancien président américain à être inculpé, il va faire mardi de sa brève comparution un ostentatoire exercice d’autopromotion. Dans un Manhattan sur les dents, le spectacle, qui commence lundi avec son arrivée à New York, renverra forcément les consciences à l’assaut du 6 janvier 2021 sur le Capitole.

À partir du moment où le grand jury réuni autour du procureur — démocrate — de Manhattan, Alvin Bragg, a décidé que des accusations méritaient d’être portées contre lui, il fallait qu’elles le soient, hors de toutes autres considérations. Le délire de persécution de Trump n’abolit pas un fait inaltérable : il aura affiché avant, pendant et après sa présidence un mépris inouï pour l’État de droit. Le voici, avec ce premier procès, puisqu’il y en aura d’autres, rattrapé par la justice. On n’en attendait pas moins. Finie l’immunité à vie pour les ex-présidents.

Que l’indépendance des tribunaux et l’enjeu de leur politisation fassent débat aux États-Unis n’est pas nouveau. Les procureurs, pour ne nommer qu’eux, sont élus. Trump aura beau jeu d’enfoncer ce clou. Comptons sur M. Bragg pour s’en tenir au droit. Ce qui est frappant en l’occurrence, c’est qu’à gueuler contre l’instrumentalisation de la justice maintenant qu’il est poursuivi, Trump fait preuve d’une inconséquence abyssale, lui qui a passé sa présidence à tenter impunément de plier le ministère de la Justice à ses quatre volontés, à nommer par centaines des juges grossièrement partisans aux cours fédérales et à désigner à la Cour suprême des magistrats ultraconservateurs gravement déconnectés de l’évolution de la société. Une inconséquence dont, du reste, ne s’embarrassent pas ses partisans, possédés pour l’essentiel par le culte qu’ils lui vouent, sinon par une détestation viscérale des démocrates. La conversation politique est devenue chez nos voisins si confuse et tendue que c’est à se demander si la communication pourra un jour être rétablie.

On connaîtra mardi le détail des quelques dizaines de chefs d’accusation. On sait pour l’instant que le procureur Bragg cherchera à démontrer que Trump a enfreint la loi électorale avec ce fameux paiement fait à Stormy Daniels, à la veille de la présidentielle de 2016, pour la faire taire sur leurs relations. Une affaire que certains jugent périphérique au regard des autres enquêtes dont il fait l’objet. Or, nonobstant le fait que son comportement avéré d’homme de Cro-Magnon à l’égard des femmes n’a pas empêché des millions de républicains de voter pour lui, cette histoire n’est pas secondaire dans la mesure où M. Trump n’a remporté la présidence que par 80 000 voix dans trois États clés en 2016. Cette affaire eût-elle été révélée que cela aurait peut-être fait basculer le résultat d’une élection dont Hillary Clinton avait remporté le vote populaire.

Avec les autres démarches entreprises contre Trump, de plus grande ampleur, les États-Unis plongent dans des tribulations politiques sans fin. Trois autres enquêtes sont actuellement instruites — celle concernant l’assaut du 6 janvier, celle conduite en Géorgie au sujet des pressions exercées par Trump au lendemain de la présidentielle de 2020 pour « lui trouver 11 779 votes », celle enfin sur les centaines de documents classifiés qu’il a rapportés à Mar-a-Lago… Telles sont d’ailleurs les preuves que c’est à se demander pourquoi il n’a pas encore été jeté en prison.

Trump va se nourrir dans l’immédiat de cette crise politico-judiciaire, puisque rien n’interdit à un candidat condamné en justice de se présenter. Pas sûr pour autant qu’à plus long terme cela lui soit profitable. Au Congrès comme dans la rue, il réussit encore à se rendre intéressant par intimidation, par victimisation et par dénonciation des institutions. Mais il n’est pas exagéré de dire que la majorité des Américains voudraient le voir s’effacer, même si l’homme s’effaçant, ce qui finira bien par arriver, le délitement démocratique dont il est le dangereux symptôme ne sera pas facile à réparer. D’autant moins que se tient en embuscade le gouverneur Ron DeSantis, héros floridien de l’antiwokisme primaire.

L’antidote à ces vents illibéraux, à ces démons intérieurs ? Un recentrage républicain, ce qui tiendrait du miracle… À défaut, et dans la conjoncture actuelle, la nécessité d’une mobilisation démocrate à la présidentielle et aux législatives de 2024, avec un Joe Biden qui, continuant de naviguer entre le centre et la gauche, essaie de tenir le gouvernail en plein ouragan.