Le Curateur public faillit à sa mission de protection

Que vous reste-t-il lorsque l’ultime rempart de protection qui vous est destiné s’effrite ? En lisant le rapport impitoyable produit par le Protecteur du citoyen à l’endroit du Curateur public, c’est ce qu’on est en droit de se demander. Cible de nombre de critiques depuis des années, le Curateur public, censé constituer le dernier filet de sécurité veillant à la protection des personnes inaptes, ne remplit pas son rôle. Résultat : les plus vulnérables d’entre tous les vulnérables se font flouer, souvent à leur insu, et sont sans recours.

Le Protecteur du citoyen suit de manière constante les activités du Curateur public. Le rapport spécial Sous tutelle, mais toujours vulnérables s’intéresse aux 9400 adultes inaptes placés sous un régime de protection privé, c’est-à-dire que la gestion de leur patrimoine revient à un tuteur — souvent un proche — devenu leur représentant légal.

Les constats du Protecteur du citoyen sont alarmants : le Curateur public, chargé de surveiller la gestion de ces régimes de protection privée, ne remplit pas sa tâche comme il le devrait, ce qui laisse place à des abus financiers. Il a repéré sur le tard des situations d’abus ; les mesures qu’il a prises sont insuffisantes et les délais de traitement, beaucoup trop longs. Les mailles du filet laissent passer d’importants problèmes dont ces personnes sous curatelle font les frais, car elles sont souvent incapables de repérer les abus dont elles sont victimes et dans l’incapacité de faire valoir leurs droits. Rappelons-le : si ces personnes sont sous curatelle, c’est qu’elles sont parmi les plus fragiles de la société.

Les cas présentés dans le rapport provoquent l’indignation. Un tuteur a prêté 60 000 $ à un proche en pigeant dans les biens de son « protégé », et cela a pris 15 ans avant que la situation soit réglée. Un autre a pigé dans un héritage de 200 000 $ pour faire voyager sa famille en 2014, mais ce n’est qu’en 2019 que le tuteur fut remplacé pour cause de « manquements », et ce, après avoir dilapidé 105 000 $ de la fortune de celui à qui il devait normalement bienveillance et sollicitude. Le patrimoine d’une personne sous curatelle a servi à financer le mariage d’un tuteur.

Le Curateur s’est engagé à améliorer cette situation accablante avec un Plan d’action pour optimiser les services en représentation privée, dans lequel on retrouve en effet plusieurs des recommandations émises par le Protecteur du citoyen. Mais il faudra apparemment des ressources en plus — le personnel est surchargé, alors qu’on prévoit une augmentation du nombre de régimes de protection publics et privés d’ici les vingt prochaines années — et des résultats positifs pour rebâtir la confiance envers cet organisme de la dernière chance.

Si seulement c’était une première et légère infraction ! Mais tel n’est pas le cas. Dans son rapport annuel 2020-2021, le Vérificateur général du Québec avait déploré le fait que le Curateur public ne prenait pas les moyens nécessaires pour veiller au respect des droits des personnes qu’il représente. Derrière cet échec troublant se profile une faillite plus large de plusieurs services publics dont la mission est de protéger des citoyens. C’est un constat accablant pour une nation qui se targue de tout mettre en oeuvre au bénéfice de sa population.