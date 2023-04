Mettre l’IA au service du bien commun

ChatGPT, le robot conversationnel développé par la firme OpenAI, vient de se faire des ennemis, et pas n’importe lesquels. La semaine dernière, des centaines de personnalités du domaine des technologies ont demandé la suspension temporaire du développement de certaines fonctionnalités des systèmes avancés d’intelligence artificielle (IA).

La lettre est signée notamment par la sommité mondiale de l’IA, le Montréalais Yoshua Bengio, l’entrepreneur Elon Musk et le cofondateur d’Apple, Steve Wozniak. Leur propos vise plus large que ChatGPT, évidemment. Ils s’inquiètent du « grand risque pour l’humanité » que pose le développement de systèmes toujours plus puissants pouvant rivaliser avec l’intelligence humaine, avec le risque inhérent de propagande et de désinformation. Aussi alarmante que soit cette sortie publique, le remède proposé par le comité des sages est plutôt expéditif compte tenu de la lenteur du pas législatif.

Un moratoire d’au moins six mois sur le développement de systèmes plus performants que GPT4 aura peu d’effets pour retarder la course planétaire effrénée pour implanter l’IA dans nos vies. Nous en sommes déjà à l’étape où les créateurs de ces systèmes n’arrivent plus à « comprendre, à prédire ou à contrôler de manière fiable » leurs créatures, dixit les signataires de la lettre. Si les scientifiques à l’origine de ces outils ne suivent plus la cadence du progrès, imaginez à quel point les décideurs publics sont largués derrière.

Dans les régimes démocratiques, c’est sur eux qu’il faudra compter pour baliser ce champ inédit de la connaissance et faire en sorte que l’IA serve à améliorer le bien-être des citoyens. Le Canada et l’Union européenne (UE) cherchent un chemin pour y parvenir, dans une approche de gestion des risques. Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a d’ailleurs accueilli favorablement la lettre ouverte des personnalités du monde de la technologie.

Avec le projet de loi C-27, Ottawa s’apprête à encadrer l’IA d’une façon novatrice. La Loi sur l’intelligence artificielle et les données (LIAD) propose de trouver le point d’équilibre entre le soutien à la recherche et à l’innovation en IA et l’identification et l’atténuation proactive des risques afin de prévenir les préjudices et la discrimination.

Avec ses 850 entreprises en démarrage, ses 20 laboratoires publics de recherche en IA, ses 75 accélérateurs d’entreprises et ses 60 groupes d’investisseurs, le Canada (et surtout le Québec) est un chef de file mondial en IA. Le pays est bien positionné pour donner le ton en matière de politiques publiques. L’approche fédérale est fort prometteuse et, si les États-Unis n’opposent pas leur réflexe protectionniste en faveur des géants américains de la technologie, elle a une chance d’essaimer.

Nous déplorons toutefois un vide dans ce projet de réforme, et c’est l’absence d’une réflexion sur le respect de la propriété intellectuelle et du droit d’auteur. ChatGPT comme ses semblables ont écumé Internet à la recherche de contenus pour enrichir les neurones de leurs cerveaux numériques. Aux États-Unis, les éditeurs de presse comprennent qu’ils ont été dupés, encore une fois, par la collecte de données massives sur leurs plateformes, un passage obligé pour enrichir et améliorer l’algorithme des robots conversationnels. Certains éditeurs envisagent d’exiger des compensations à Microsoft et à Google, principaux fournisseurs de services en IA. Les éditeurs ne sont sûrement pas les seuls à avoir nourri inconsciemment de leurs contenus ces robots tout-puissants. Il n’est pas trop tard, au Canada, pour élargir la réflexion à ce chapitre.