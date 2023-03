Santé mentale, l’éternelle marginalisée

Le gouvernement Legault s’est félicité d’avoir su offrir des baisses d’impôt au plus grand nombre tout en maintenant les missions de l’État. Cette quadrature du cercle trahit une conception étroite de ces fonctions essentielles. Bien qu’inchangées, certaines de ces missions sont minées par des pénuries aiguës et des structures viciées, qui les rendent impossibles à assurer. C’est le cas de la santé mentale, qui hérite d’une maigre somme de 27,1 millions additionnels dans le budget Girard, pour un total de 139 millions sur cinq ans.

Le ministre responsable des Services sociaux, Lionel Carmant, s’est dit satisfait des moyens anémiques mis à sa disposition. Il est vrai que, depuis 2020, son milieu a hérité de 1,3 milliard en plus. Vrai aussi que d’autres mesures ciblées dans le budget poursuivent, par la bande, un objectif semblable : là 13,1 millions pour lutter contre l’itinérance et les dépendances, ici quelques millions pour aider les hommes vulnérables et les jeunes en difficulté. Reste qu’agir en santé mentale, c’est aussi intervenir en force sur la pauvreté et le logement, autres grands négligés du budget Girard.

Ébranlés par les drames d’Amqui, de Laval et de Rosemont, les Québécois en attendaient beaucoup plus sur ce front. Surtout après les promesses du premier ministre Legault, dont les mots rassurants avaient laissé entrevoir une tout autre révolution. Or, la santé mentale reste marginale dans la gigantesque enveloppe destinée à la santé et aux services sociaux. Elle pèse pour 3,1 % des dépenses, contre 23,6 % pour les soins physiques et 19,9 % pour le soutien à l’autonomie des personnes âgées.

Les besoins, eux, croissent et se complexifient. Au 4 mars dernier, 21 068 personnes attendaient des services publics, un chiffre en légère hausse. Ce n’est là que la part visible. Car la santé mentale se joue beaucoup au privé, où ça piétine ferme aussi. L’Ordre des psychologues du Québec (OPQ) reçoit mensuellement 24 000 demandes sur son site Web pour de l’aide en bureau privé. L’équivalent d’un Centre Bell rempli chaque mois, a récemment illustré la présidente de l’OPQ, Christine Groulx.

Le Québec, pourtant, en a, des psys : 9,9 par tranche de 10 000 habitants, contre 3 en Ontario. Mais le système ne suffit pas, ou plutôt, ne fonctionne pas. Son épine dorsale, le réseau public, peine à recruter et à garder ses psychologues en raison de conditions indignes de leurs compétences et de leurs engagements. Le gouvernement Legault en est conscient, mais tarde à prendre le taureau par les cornes.

En attendant, il défend un modèle de soins par étapes qui vise à offrir un service adapté selon les besoins et pouvant prendre la forme d’autosoins ou de psychothérapie. Pas mauvais en soi, ce modèle doit pouvoir s’appuyer sur un réseau public équilibré et solide. Or, le « bon soin, au bon professionnel, au bon moment » n’adviendra pas en santé mentale tant que la fracture entre le public et le privé n’aura pas été corrigée.

C’est donc l’accès et la continuité des soins qui doivent être complètement repensés. Mais rien dans ce budget ne permet de confirmer une volonté ferme de Québec de s’attaquer aux racines du mal. Alors qu’on assiste au délitement de nos liens de solidarité et que l’isolement gagne chaque jour du terrain, cet attentisme est consternant.