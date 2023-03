Une crise, pas de solution

Le dernier budget Girard a eu l’effet d’une gifle pour tous ceux qui réclamaient une relance costaude de la construction de logements sociaux et abordables ou qui exigeaient, plus généralement, des réponses à la crise du logement.

Dans son dernier opus, Eric Girard a prévu la construction de 1500 nouveaux logements abordables au cours des cinq prochaines années. On peut se demander s’il ne s’agit pas d’un amuse-gueule. En campagne électorale, la Coalition avenir Québec avait promis d’en construire 11 700 en quatre ans. Lors de son premier mandat, le gouvernement Legault s’était engagé à livrer les 15 000 logements sociaux laissés en plan par le gouvernement Couillard. De ce nombre, il en reste encore 6570 à faire sortir de terre.

À cet égard, le budget alloue dès cette année des sommes pour réaliser la construction de 3300 de ces logements issus d’AccèsLogis, un programme que le gouvernement caquiste a aboli pour le remplacer par le Programme d’habitation abordable du Québec (PHAQ). Qu’en est-il des 3270 autres logements dont le financement n’est toujours pas complété ? Mystère et boule de gomme.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, attendait la confirmation du financement de 500 logements abordables par année dans sa ville seulement. On est loin du compte. La mairesse de Montréal, Valérie Plante, a exprimé sa vive déception, d’autant plus que François Legault a pointé du doigt l’administration montréalaise pour les délais indus dans la réalisation des projets.

Le premier ministre n’a pas tort, mais la principale cause des délais affligeant le programme AccèsLogis, c’est que les barèmes de financement n’ont pas tenu compte de l’inflation affectant en particulier la construction domiciliaire, ce qui a obligé les promoteurs du milieu communautaire à grappiller des sommes ici et là, ce qui prend du temps, voire à suspendre leurs projets. Qui veut noyer son chien l’accuse de la rage.

Il est vrai que Montréal et son Office municipal d’habitation ne sont pas sans tache. Quand on sait qu’après plus d’une décennie, l’administration montréalaise n’a pu développer un vaste terrain qu’elle possède, y concevoir un quartier vivant et diversifié, c’est-à-dire le terrain de l’ancien hippodrome Blue Bonnets, et à la lumière de l’erreur de Griffintown, on ne peut pas dire que la Ville de Montréal soit un modèle de vision et d’efficacité. D’ailleurs, la Ville vient d’annoncer la création d’un « plan d’action », sous forme de projets-pilotes, afin de simplifier les processus administratifs qui retardent les projets immobiliers. Faute avouée est à moitié pardonnée.

La crise du logement ne touche pas seulement les ménages les plus démunis, mais s’étend désormais aux jeunes familles de la classe moyenne. Dans une entrevue à Radio-Canada, la ministre de l’Habitation, France-Élaine Duranceau, n’a pas eu l’outrecuidance, comme sa prédécesseure, Andrée Laforest, de nier que sévissait une telle crise. Mais, philosophe, elle a répondu avec détachement : « Sur un horizon de dix ans, la pénurie va se résorber. » Elle a tout de même promis de présenter « d’autres stratégies ». Nous l’espérons, car pour l’heure, le gouvernement caquiste est à court de solutions.