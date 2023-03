La CAQ fait preuve d’une vision limitée dans le dossier des interpellations policières

Le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, est un bon soldat. Dans le cadre de ses efforts pour encadrer les interpellations aléatoires par les forces policières, il s’est inspiré fidèlement des états d’âme du premier ministre, François Legault, tels qu’il les a exprimés au lendemain du jugement dévastateur de la Cour supérieure ordonnant la fin de cette pratique abusive.

Le 26 octobre, le juge Michel Yergeau a invalidé les dispositions du Code de la sécurité routière et du Code criminel permettant aux policiers de faire des interpellations routières sans motifs. Le juge a conclu que cette pratique discriminatoire conduisait au profilage racial. N’en déplaise aux conservateurs identitaires, ce concept bien documenté « n’est pas qu’une vue de l’esprit », a précisé le juge Yergeau. C’est « une forme sournoise de racisme […] qui pèse de tout son poids sur les collectivités noires ».

L’addition des témoignages dans les médias et des poursuites civiles devant les tribunaux devrait convaincre les esprits sensés que la reconnaissance du problème ne procède pas d’un lavage de cerveau mené à l’enseigne du multiculturalisme, pas plus que d’un procès en règle de la nation québécoise. Si tant de personnes issues des minorités racialisées, n’ayant aucun lien entre elles, se plaignent depuis des décennies de subir les mêmes injustices à travers le regard d’autant de policiers sur autant de décennies, c’est bien la preuve qu’elles n’inventent rien. Des policiers, mais pas tous, commettent encore des délits de faciès lors d’interpellations, avec toutes les conséquences que cela comporte sur le respect des droits fondamentaux et le lien de confiance à l’égard de l’organisation policière.

Ce n’est pas le fruit d’un complot woke si la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec (CDPDJQ), la Ville de Montréal et même le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont tous reconnu l’existence du profilage racial et ses conséquences délétères. Le problème, comme le soulignait le juge Yergeau dans une méticuleuse décision, c’est que les appels du pied, les plans d’action, les formations continues et la panoplie de mesures déployées par les forces policières ont été insuffisants pour dompter la bête du profilage racial.

Entre en scène le premier ministre Legault. Sitôt le jugement rendu, il fait une profession de foi à l’égard de la police. « J’ai totalement confiance aux policiers et c’est important de les appuyer », a-t-il déclaré. Partisan déclaré des interpellations aléatoires, le premier ministre demandait qu’on laisse les policiers « faire leur travail ». Justement, l’interpellation discriminatoire et sans motif ne fait pas partie de l’arsenal des bonnes pratiques policières.

En ce sens, le premier ministre et son ministre de la Sécurité publique manquent de recul pour apprécier la situation. Appelés à choisir entre le soutien aux droits constitutionnels des citoyens et l’appui au corporatisme policier, ils ont choisi la deuxième option. Depuis la publication du jugement Yergeau, des syndicats policiers et l’Association des directeurs de police du Québec se plaignent qu’ils ne pourront plus assurer la sécurité de la population.

Le gouvernement Legault aurait dû voir clair dans ce discours alarmiste et mensonger. Le jugement (porté en appel par le DPCP) n’a pas invalidé le pouvoir des policiers d’intercepter des automobilistes ou de faire des barrages routiers. Il leur faut simplement un motif raisonnable et probable de croire qu’une infraction a été commise avant d’agir, une norme qui n’a rien d’abusif ou d’irresponsable dans une société libre et démocratique.

Pas plus tard qu’en 2020, des ministres et des députés de la Coalition avenir Québec demandaient la fin des interpellations aléatoires, dans le cadre des travaux du Groupe d’action contre le racisme. Le projet de loi 14 marque un renversement de position que le gouvernement banalise. Au moins, le ministre Bonnardel reconnaît l’existence du profilage racial. Son collègue responsable de la Lutte contre le racisme, Christopher Skeete, s’indigne du fait que conduire en étant Noir puisse suffire à se faire intercepter par la police.

Il n’en demeure pas moins que le projet de loi 14 se contente de peu. Il n’interdira pas les interpellations aléatoires, bien au contraire. Québec fixera plutôt des « lignes directrices » pour les encadrer, pour interdire qu’elles soient faites pour des motifs discriminatoires et pour forcer les corps policiers à faire un suivi rigoureux, qui passera notamment par la collecte de données et leur diffusion annuelle. Autrement dit, le ministère de la Sécurité publique remet la responsabilité de régler les problèmes de profilage racial entre les mains des organisations qui ont été incapables de le faire depuis tant d’années. Et il s’imagine qu’il obtiendra d’improbables résultats.

Aussi bien croire aux contes de fées. Aux citoyens animés par des préoccupations plus réalistes, nous conseillons de filmer les interpellations, c’est leur droit. Aux personnes interpellées injustement à cause de la couleur de leur peau, nous recommandons de trouver un bon avocat. Il n’y a pas d’espoir de résultats avec le projet de loi 14. Le gouvernement assure le service minimal, si bien qu’il risque de nourrir l’inébranlable force du statu quo en matière de lutte contre le profilage racial.