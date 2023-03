Les mauvais élèves du bulletin ministériel

Le gouvernement Legault répète que l’éducation est sa « priorité des priorités ». Paradoxalement, on a pu constater que les plus mauvais élèves de la version restructurée de son tableau de bord de la performance de l’administration publique sont les ministères de l’Enseignement supérieur et de l’Éducation, deux domaines bien au fait de ce que sont des objectifs… et des bulletins chiffrés.

Dans notre système scolaire, même à deux vitesses, les élèves en difficulté restent ceux pour lesquels on mobilise le plus d’énergie et de ressources, même quand il en manque partout. Ces élèves font l’objet de plans d’intervention et de réussite, on leur offre des services éducatifs complémentaires, de même que du soutien de la part d’une kyrielle de professionnels.

On ne peut pas dire qu’on sente un investissement semblable de la part du gouvernement Legault, dont les bottines ont du mal à suivre les babines dans ce secteur destiné à former les esprits de demain. Encore la semaine dernière, un rapport nous apprenait ce que les professeurs du cégep savent trop bien, soit que des jeunes, beaucoup de jeunes, peuvent sortir du secondaire sans savoir lire ou écrire.

Pendant que des citoyens multiplient les forums en parallèle, les états généraux réclamés par un nombre grandissant d’intervenants du milieu sont inexplicablement rejetés par la Coalition avenir Québec (CAQ). Le portrait que tous ces gens tracent n’est pourtant pas noirci injustement, si l’on en juge les données mises en ligne par le Secrétariat du Conseil du trésor.

Dans son bulletin chiffré, le ministère de l’Éducation n’atteint que 41 % de ses cibles, pour une note globale de 58 %. C’est peu, d’autant que l’on compte beaucoup de promesses déçues loin d’être anodines. Son bulletin est notamment plombé par des notes anémiques de 24 % pour la qualité de sa gestion des ressources financières et de 50 % pour la qualité de sa gestion intégrée des risques.

L’Enseignement supérieur fait pire encore, avec une note globale de 47 % et seulement 16 % de cibles atteintes, ce qui le place au dernier rang de cet exercice ingrat. Fait notable, son bulletin est grevé par des notes médiocres pour les deux mêmes missions : 21 % pour la qualité de sa gestion des ressources financières et 50 % pour la qualité de sa gestion intégrée des risques.

Bien utilisées, des données claires peuvent aider à faire de meilleurs choix, à innover et à anticiper les turbulences. Mais il est facile de les détourner, voire de les instrumentaliser — parlez-en aux provinces qui ont vu leurs données en santé réquisitionnées par le gouvernement Trudeau en échange de transferts bonifiés. Surtout, cela reste un outil, et non une fin. Et cet outil ne peut aller plus loin que ce qu’on lui demande.

Il y a un peu plus d’un an, la vérificatrice générale avait brossé le portrait d’un ministère de l’Éducation naviguant à vue dans une purée de pois, incapable de faire le portrait juste des retards d’apprentissage hérités de la pandémie. Dans la foule d’indicateurs retenus pour cet exercice, on ne trouve pas vraiment de réponse satisfaisante à cette question ni à celle de la maîtrise de notre langue par les écoliers, ce qui suggère que son bulletin aurait pu être pire (ou mieux) si d’autres indicateurs avaient été choisis.

Le tableau de bord a tout de même le mérite de déboulonner des idées reçues. On sait que le ministère de la Santé se démène pour éteindre les incalculables feux qui brûlent son réseau. Son bulletin montre un élève qui en arrache aussi (19e de 21 ministères, tout juste derrière la Famille). Il n’en revendique pas moins de beaux succès, avec une note globale de 67 % pour un nombre de cibles atteintes équivalent à celui de l’Éducation. À l’autre bout du spectre, le ministère du Tourisme brille en premier de classe.

Voilà bien une autre limite de l’exercice. Les ministères en queue de peloton sont des ministères qui gèrent des humains. Leurs défis sont autrement plus complexes. Ce qui n’empêche pas que, même pour eux, les cibles puissent tirer l’action gouvernementale vers le haut quand elles sont en adéquation avec les priorités des Québécois. On l’a vu avec l’inscription à un groupe de médecine familiale, dont la cible a récemment été atteinte avant le terme.

Ces mêmes cibles peuvent, de la même manière, précipiter des services gouvernementaux au bord du gouffre. On ne connaît pas encore tout des racines de la crise à la SAAQ, mais on peut imaginer que son empressement à accoucher de sa douloureuse transition numérique n’a pas aidé. Son bulletin montre d’ailleurs un décrochage de 16 points de pourcentage en un an. Pour ceux qui en cherchaient encore, voilà un autre signe que la société d’État était en perte de contrôle.

Perfectible, le tableau de bord peut faire mieux en étant plus précis, mieux arrimé aux priorités des Québécois et, surtout, suivi de plus près par les décideurs. L’aridité des chiffres devra également être assortie d’une analyse qualitative plus sérieuse. Surtout, l’obsession de tout chiffrer ne devra pas évacuer la finalité de cet exercice : faire avancer les choses. Pas se péter les bretelles ou décourager les cancres.