Porter plainte pour racisme à Montréal mène à un cul-de-sac

En juin 2020, la Ville de Montréal posait un diagnostic courageux et lucide sur le racisme et la discrimination systémique qui ont gangrené ses nombreuses ramifications et sa première dirigeante, la mairesse Valérie Plante, s’est engagée à combattre ce mal systémique en mettant en place des « solutions systémiques ». Une enquête percutante du Devoir vient montrer que le système, justement, semble avoir avalé les bonnes intentions. Porter plainte pour racisme à la Ville est non seulement un parcours de combattant mais trop souvent une voie sans issue.

Notre journaliste d’enquête Stéphanie Vallet a rencontré une trentaine d’employés municipaux provenant de neuf arrondissements de Montréal qui ont raconté avoir subi des insultes racistes outrancières, de la discrimination vile fondée sur la couleur de leur peau, des attaques dégradantes, formulées sous les rires et l’approbation silencieuse de supérieurs n’agissant pas. Le portrait dépeint dans nos reportages n’est pas digne de 2023. Il l’est encore moins d’une Ville qui non seulement a reconnu en 2020 l’existence d’un problème important dans ses nombreuses ramifications mais a aussi promis de s’y attaquer fermement.

Notre enquête démontre que le système est bel et bien en place mais il est défaillant. De guerre lasse, des personnes racisées ayant subi du racisme abdiquent, et ce, après avoir eu le courage de porter plainte. Des agresseurs restent impunis. Des supérieurs indolents encouragent à travers l’omerta une situation inacceptable. Les scènes rapportées par Stéphanie Vallet sont sans équivoque et ne prêtent à aucune interprétation : des Noirs qu’on compare à des singes, des altercations physiques sous les insultes racistes, des actions dégradantes sous les rires des collègues. Parfois, la discrimination s’invite sous une forme plus insidieuse mais tout aussi scandaleuse : des employés possédant pourtant toutes les qualifications requises pour accéder à un poste ou obtenir une nouvelle tâche font du surplace, sans cesse recalés par rapport aux autres ; d’autres ne parviennent jamais à gravir les échelons dans le service ; dans certains arrondissements, les personnes racisées ne sont pas les bienvenues aux tables des autres, ce qui crée une ségrégation digne d’un autre temps.

On voudrait avec ce portrait convaincre les autorités de la Ville qu’il est temps d’agir, mais cette étape est bel et bien franchie. À la suite d’une démarche enclenchée en 2018 par un collectif citoyen souhaitant qu’un diagnostic soit posé, une consultation a été menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OPCM), dont le rapport diffusé en 2020 a révélé l’existence de racisme et de discrimination systémique. La première des 38 recommandations de ce rapport suggérait à la Ville de Montréal de reconnaître dans les plus brefs délais l’existence de racisme systémique, une première étape vers les actions destinées à l’endiguer. Cela fut fait immédiatement, suscitant les louanges.

La présidente de l’OPCM de l’époque, Dominique Ollivier, aujourd’hui présidente du comité exécutif de la Ville de Montréal et élue responsable de la lutte contre le racisme, affirmait en 2020 que « la reconnaissance doit être plus que symbolique » et demandait « des changements de structures et de l’imputabilité tant au niveau politique qu’administratif ». Elle déplorait, du même souffle, que malgré une admission claire du problème par la Ville, « on en reste au niveau des discours ». « Il ne faut plus se cacher derrière les grands discours », affirmait-elle. « Il faut se donner des objectifs contraignants et mettre en place des façons de les atteindre. »

Le défi semble de taille. Combien de temps faut-il pour réorienter un paquebot ? « La Ville, c’est un gros bateau à faire tourner », répond aujourd’hui Mme Ollivier à notre journaliste, ébranlée par ce qu’on vient de lui décrire et qui confirme que la réalité l’emporte parfois sur les meilleures des intentions. Le gigantisme et l’encrassement d’un système peuvent-ils venir à bout d’une volonté d’agir ? Montréal a créé un Bureau du commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques, que préside Bochra Manaï. Mais sur le terrain, les plaintes sont parfois entendues par des responsables qui semblent mieux défendre l’auteur de l’insulte que l’insulté. Sur le terrain, les mécanismes ne sont pas fluides et empêchent une plainte de mener à une sanction. Sur le terrain, l’omerta plane et fragilise les personnes racisées. La trentaine de personnes qui se sont confiées à notre reporter a porté plainte mais n’a pas obtenu justice. C’est une situation inacceptable.

Le vernis des belles paroles craquelle. Le passage à l’action n’est pas simple, on en convient. On n’efface pas une culture de préjugés, de mépris et de stéréotypes en un claquement de doigts. Mais il n’est pas tolérable que la Ville de Montréal ne s’assure pas que les mécanismes de réception et de traitement des plaintes qu’elle a mis en place soient fluides, faciles d’utilisation, respectueux et surtout, efficaces.