Pax americana, pax sinica

Coup fumant pour le président Xi Jinping, avec le rétablissement sous les auspices chinois des relations diplomatiques entre ces deux grands ennemis que sont l’Arabie saoudite et l’Iran.

Soit, les signes d’apaisement portés par cet accord de normalisation sont fragiles, en ceci que ce dernier est loin d’épuiser la rivalité et les conflits entre les deux dictatures. Encore que, dans le cas spécifique de la guerre qui n’en finit plus au Yémen, devenue un bourbier pour l’Arabie saoudite face aux Houthis soutenus par Téhéran, on peut concrètement espérer qu’il aidera à en arriver à un cessez-le-feu pérenne. Ce qui, en tout réalisme, serait le bienvenu, vu la terrible crise humanitaire dans laquelle ce petit pays oublié s’enfonce depuis au moins huit ans — et se perpétue, faut-il le rappeler, non sans la fourniture d’armes et d’équipements militaires américains, français, canadiens…

À Xi tout juste auréolé d’un troisième mandat à la présidence — et donc plus puissant que jamais —, la percée offre un tremplin grâce auquel il élargit la stature de la Chine au Moyen-Orient et y assume un rôle plus clairement politique.

On a raillé, non sans raison, son « plan de paix » pour l’Ukraine. Avec l’accord irano-saoudien, Xi renvoie le signal que le rapport de la Chine au monde est plus que commercial, financier et technologique. La dictature chinoise ambitionne ainsi la posture de « gendarme » dans un nouvel ordre international, là où les États-Unis semblent de plus en plus peiner à s’affirmer comme celui capable de remédier au désordre actuel. Il est frappant de constater que le laborieux « pivot asiatique » des Américains, cette entreprise d’endiguement de la Chine dont les digues tiennent mal, s’accompagne en sens inverse d’une montée en influence de Pékin au Moyen-Orient. Ce n’est pas seulement que les digues ne tiennent pas ; c’est aussi que la Chine investit les champs ouverts par la politique américaine de désengagement.

Rétablissant des relations rompues en 2016, l’accord irano-saoudien — avec réouverture, à la clé, des ambassades et réactivation d’ententes économiques et de sécurité — répond dans l’immédiat à un certain impératif de désescalade chez l’un comme chez l’autre. Sous sanctions occidentales, la théocratie iranienne, faisant face à un soulèvement populaire inédit qu’il réprime avec une violence aveugle, est dans un pétrin économique grave. La monarchie saoudienne veut quant à elle s’arracher à son enlisement au Yémen, tout en cherchant à prendre ses distances des États-Unis.

S’il ne faut pas surjouer les implications de cet accord de normalisation, obtenu après deux ans de pourparlers secrets, on ne peut pas non plus ignorer le fait qu’on assiste avec ce rabibochage à un rapprochement, fût-il instable, entre trois des plus féroces dictatures au monde. Trois dictatures qui appuient, à géométrie variable, la Russie face à l’Ukraine. Que Donald Trump n’ait pas enterré en 2018 l’accord international sur le nucléaire avec l’Iran et on n’en serait peut-être pas là — comme les États-Unis ont forcément une responsabilité dans l’implosion des relations internationales à laquelle on assiste aujourd’hui.

Quoi qu’il en soit, il n’y avait rien de drôle à entendre le chef de la diplomatie chinoise, Wang Yi, vanter l’accord vendredi dernier en parlant de « dialogue », de « paix » et de « respect mutuel », alors qu’il s’agit de trois régimes qui font l’impasse la plus absolue, chez eux comme sur la scène internationale, sur les droits de la personne et la démocratie.

Hasard du calendrier ou non, les dirigeants des États-Unis, de l’Australie et du Royaume-Uni étaient justement réunis lundi sur une base navale de San Diego pour formaliser l’alliance AUKUS annoncée en septembre 2021, cet ambitieux partenariat militaro-industriel en vue de la production de sous-marins à propulsion nucléaire destinés à faire obstacle à la Chine dans l’Indo-Pacifique.

« Un jour historique », a déclaré Joe Biden, en porte-parole de ce front commun dont le Canada ne fait pas partie. Historique, en effet, puisque l’alliance s’inscrit parfaitement dans la politique étrangère militariste des États-Unis… Ce sera la Pax americana contre la Pax sinica.