Montréal solidaire

Même s’il faut toujours être prudent quand on interprète les résultats d’une élection partielle, l’éclatante victoire de Québec solidaire (QS) dans le bastion libéral de Saint-Henri–Sainte-Anne, surprenante par son ampleur, permet au parti de gauche d’espérer autre chose que le surplace qu’il avait connu lors des dernières élections générales. Et pour le Parti libéral du Québec (PLQ), la perspective d’un long et douloureux calvaire s’impose, ce qui pourrait l’entraîner vers la déliquescence.

Dans cette circonscription dont le tiers de la population parle le plus souvent anglais à la maison, le nouvel élu Guillaume Cliche-Rivard a récolté 45,5 % des voix, contre 29 % pour le PLQ.

En principe, le contexte aurait dû favoriser le PLQ : ce sont les jeunes entre 18 et 34 ans qui constituent le plus important bloc d’appui solidaire, des jeunes qui sont moins portés à exercer leur droit de vote. Sans surprise, le taux de participation à l’élection partielle fut relativement faible — un peu plus de 30 % — , mais cette léthargie a manifestement joué contre les libéraux.

Il y a tout lieu de croire que c’est l’organisation de QS sur le terrain, formée de militants nombreux et motivés, qui a fait la différence. En fait, le candidat solidaire a récolté presque autant de votes qu’aux élections générales en octobre. Tandis que la formidable machine libérale n’est plus que l’ombre d’elle-même.

Après avoir ravi la circonscription voisine de Verdun, ainsi que Maurice-Richard, Québec solidaire vient de faire la démonstration une fois de plus qu’il peut faire des gains au détriment des libéraux à Montréal. Le PLQ a eu beau brandir l’épouvantail de la loi 96 sur le français, que les élus solidaires ont appuyée, rien n’y fit. Et le projet d’indépendance, tel que QS le porte mollement, ne fait peur à personne.

C’est un coup dur pour le PLQ, mais aussi pour son chef intérimaire, Marc Tanguay, qui devrait remiser au placard ses velléités de se présenter à la direction de la formation politique. Selon le dernier sondage Léger publié dans nos pages, non seulement la grande majorité des Québécois ne le connaît pas, mais parmi ceux qui sont capables de le reconnaître, une nette majorité a plutôt une mauvaise opinion de lui. C’est mal barré. Le malheur, c’est que ces piètres résultats dans Saint-Henri–Sainte-Anne ne sont pas de nature à inciter de grosses pointures à se lancer dans la course.